„Tohle jsem ještě neviděl.“ Na Pavla reaguje legendární fotograf F1, natočil video

Pro nejednoho sportovního fotografa byl prezident Petr Pavel nečekaným zjevením. Jeho přítomnosti na maďarském Hungaroringu si všimla nejen zahraniční média, ale také legendární motorsportový fotograf Kym Illman. Ten překvapivý koníček české hlavy státu okomentoval ve svém pondělním videu. „Upřímně si ani nepamatuju, že by někdy prezident fotil na trati s vestou úplně stejně jako my,“ řekl Illman.
„Tenhle fotograf měl vlastní osobní ochranku. Proč? Protože je to ve skutečnosti prezident České republiky. Na akci byl v sobotu i v neděli a dokonce vyrazil přímo na trať fotit s tímhle Jirkou,“ řekl fotograf Illman ve svém videu na sociálních sítích a zmínil svého českého profesního kolegu Jiřího Křenka.
Přítomnost Petra Pavla na Velké ceně Maďarska okomentoval také slovy, že je to poprvé v jeho kariéře, kdy sdílel zázemí a výhled na trať s úřadujícím prezidentem.
„Upřímně si ani nepamatuju, že by někdy nějaký prezident nebo jiná hlava státu fotila na trati s vestou – úplně stejně jako my,“ pozastavil se nad nevšedním úkazem světoznámý Australan, který desítky let zachycuje svět motoristického sportu.
Došlo i na setkání s Magyarem
Soudě podle reakcí pod jeho příspěvkem nebyl zdaleka jediný, kdo potkal prezidenta Pavla s foťákem v ruce. „Bylo to v roce 2023 na MXGP České republiky. Přijel na své vlastní motorce, samozřejmě s ochrankou, ale byl úplně v pohodě,“ napsal portugalský motorsportový fotograf Rafael Ferreira.
Pavel se během závodu setkal i s maďarským premiérem Péterem Magyarem. Nedlouho poté se prezident dočkal do hledáčku oficiální facebookové stránky Formule 1, kterou sleduje přes 16 milionů lidí.
„Vášeň pro fotografování motorsportu! Prezident České republiky Petr Pavel se postavil rovnou k trati na Hungaroringu, aby svým fotoaparátem zachytil dění na okruhu!“ objevilo se v pondělí na Facebooku.
Nafotil i Dakar v Saúdské Arábii
Pavel už několik let buduje vlastní kolekci motoristických fotografií, které následně draží na podporu Nadačního fondu Evy Pavlové. Velká cena Maďarska tudíž není zdaleka první akcí, na které se Pavel objevil jako fotograf.
Minulý rok v lednu vyrazil soukromě na Rallye Dakar do Saúdské Arábie. Téhož roku v srpnu pak usedl za volant závodního vozu NASCAR. „Řídil jsem už hodně aut, ale tohle je opravdové monstrum,“ okomentoval svou tehdejší zkušenost prezident Pavel.
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