Tak fatální dopad do života nemá obdoby, řekl soud a přiznal očištěným generálům milionové odškodné

před 3 hodinami

Přišli jsme o lukrativní posty, tvrdí generálové, které soud očistil z nezákonného nákupu propagačních předmětů. Chtějí ještě přes deset milionů, které by si vydělali v zahraničí.

Praha - Velkou kariéru před sebou měli v roce 2008 dva generálové z odboru plánování sil Generálního štábu Radoslav Rotrekl a Rostislav Mazurek. První měl jít na místo na strategickém velitelství NATO v Monsu, druhý pak na post vojenského přidělence ve Washingtonu.

Plány jim ale v říjnu 2008 zhatilo obvinění z nevýhodných nákupů propagačních předmětů za více než půl milionu korun. Až v roce 2014 je definitivně očistil Nejvyšší soud a oba se poté začali soudit o satisfakci ve výši mnoha milionů korun.

Nyní Městský soud v Praze každému přiznal odškodné milion korun, dvojnásobek toho, co jim přiznal loni v červenci Obvodní soud pro Prahu 2. Dal jim navíc naději na další miliony na ušlé mzdě, které požadovali.

"Plně souhlasíme se žalobci, že to co se stalo, bylo nepřípustné," uvedla předsedkyně senátu Adéla Kaftanová a poukázala na to, že se jich nakonec musel zastat Nejvyšší soud. Ten řekl, že to, co jim obžaloba kladla za vinu, nebylo trestným činem.

Sama přitom připustila, že běžně soud za podobné případy dává odškodné většinou v řádu desítek či maximálně stovek tisíc korun. "Ten fatální dopad do života a profesní kariéry nemá obdoby," odůvodnila milion pro každého.

Další miliony za posty v zahraničí

Soud dal oběma generálům navíc naději na další miliony. Oba totiž požadují ušlý zisk za to, že kvůli stíhání nedostali v úvodu zmíněné posty v zahraničí a tedy i příslušný plat. Mazurek si to vyčíslil na necelých šest milionů korun, Rotrekl pak na deset milionů.

Prvoinstanční soud oběma ale tuto část náhrady v drtivé většině zamítl. "Tato část rozhodnutí je nepřezkoumatelná. Ve většině nelze seznat, jak a o čem prvoinstanční soud rozhodoval a proč tak rozhodl," odůvodnila vrácení Kaftanová.

"Ty jejich pozice v armádě byly na nejvyšších místech, měli zastávat pozice v zahraničí a dlouhodobě se na to připravovali. Byli ale donuceni i opustit svá místa v armádě," poukazovala jejich advokátka Klára Kořínková.

Musel jsem se přestěhovat

"Přišel jsem i o prověrku, tak jsem v armádě nemohl zůstat," poukázal Mazurek. Ten dokonce argumentoval tím, že se musel přestěhovat z vojenského sídliště v Praze-Řepích kvůli tomu, jak se na něj po medializovaném obvinění dívali jeho kolegové. Všichni se prý od něj odvrátili, když ho potkali, nepozdravili ho a přešli na druhý chodník

A podobně to bylo i v práci, kde ho přeřadili na nižší pozici. "Nikdo ho nepřipustil ani k nejjednodušším úkolům, nikdo ho nebral vážně, to je to nejhorší, co se může vojákovi stát. Byla to obrácená šikana," poukazovala Kořínková.

I Rotrekl upozornil na to, že do uvedené události jeho kariéra strmě stoupala. Rukama mu prý prošly desetitisíce vojáků, kteří se trestním stíháním dozvěděli, že je podvodník, zloděj a lhář, a ztratil mezi nimi autoritu. I on prý ztratil veškeré přátele a musel se vyhýbat lidem a sedět doma, protože byl v roce 2010 z armády propuštěn. Jednou za tři měsíce pak musel absolvovat potupné rozhovory na úřadu práce na téma, jak si shání práci.

Nejdřív třikrát osvobozeni

Případ začal v roce 2005, kdy oba generálové jako velitelé sekce plánování sil Generálního štábu odsouhlasili nákup emblémů jako propagačních dárků za čtvrt milionu korun. Jenže nakonec zněla celková faktura na více než 600 tisíc korun a armáda dostala i baseballové čepice, ručníky či košile a oni odsouhlasili jejich proplacení.

Soudy řešily případ pět let a prvoinstanční soud nejdříve třikrát oba zprostil viny. Odvolací Městský soud v Praze ale pokaždé tento verdikt zrušil. Až napočtvrté pak Obvodní soud pro Prahu 6 uznal oba dva vinnými, ale jako trest určil pouze úhradu škody 220 tisíc korun. Městský soud jim k tomu po odvolání státního zástupce v září 2012 přidal roční, respektive sedmiměsíční podmíněný trest.

O dva roky později se však obou generálů zastal Nejvyšší soud a řekl, že uvedený skutek nemohl být trestným činem. Oni vzápětí podali žaloby o odškodné za neoprávněné stíhání.