„To si můžeme říkat v kavárně s kamarády.“ Špaček ostře zajel do Babiše za zpoždění, Sklenář je smířlivý

Někdejší mluvčí bývalého prezidenta republiky Václava Havla a odborník na etiketu Ladislav Špaček pokládá dnešní čtvrthodinové zpoždění premiéra Andreje Babiše (ANO) při návštěvě Pražského Hradu za závažný prohřešek proti protokolu, který je neomluvitelný.
Naopak bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář, který je nyní vedoucím kabinetu ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé), by byl smířlivý. Podobné situace zažil i za své praxe a jsou podle něj akceptovatelné v rámci takzvané akademické čtvrthodiny. Řekli to ČTK.
Babiš na ranní schůzku s prezidentem Petrem Pavlem dorazil se zpožděním. Při přivítání mu prezident připomněl, že měli domluvené setkání na 8:30, načež předseda vlády odpověděl, že „mu to nevyšlo“. Pavel později novinářům řekl, že mezi slušnými lidmi platí, že když si dohodnou čas, tak na něj čas přijdou, a když nemohou, tak se omluví. Pokud to neudělají, je to podle prezidenta výraz nezdvořilosti a on to vnímá jako signál.
„Je to mimořádně závažný prohřešek proti protokolu. Tady nic premiéra neomlouvá, protože to setkání na minutu přesně řídí ochranná služba obou ústavních činitelů. Takže jakési zdržení někde a podobně nebo že to nějak nevyšlo si můžeme říkat při schůzce v kavárně s kamarády, ale ne mezi dvěma nejvyššími ústavními činiteli. Je to neomluvitelné,“ řekl Špaček, který se léta věnuje problematice komunikace a etikety společenského chování. Zároveň byl v minulosti mluvčím Hradu a současně ředitelem tiskového odboru kanceláře prezidenta.
Naopak dlouholetý hradní protokolář Sklenář by byl ke čtvrthodinovému zpoždění Babiše smířlivý. „Takové věci se stávají a v protokolárním žargonu je termín akademická čtvrthodinka. Další běžná věc je, že když se mezi sebou stýkají chráněné osoby, tak cestou ochranné služby vy poměrně přesně víte, kdo kde je a kdy reálně přijede,“ uvedl Sklenář. Ve své praxi zažil, že se podobná zpoždění akceptovala.
Babiš jednal na Hradě s Pavlem o tom, jak by mělo vypadat složení české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Shodu nenašli, Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí, prezident se ale summitu zúčastnit plánuje.
Hejtman Pardubického kraje a bývalý sociální demokrat Martin Netolický popisuje, co mu vadí na současné politice a co ho vedlo k tomu, že uzavřel spojenectví s Martinem Kubou. „Úroveň debaty, závažnost témat, která jsou společensky podružná, často odrážejí jen egoistické postoje konkrétních osob," říká.
Květen je „evropský měsíc". 1. května oslavilo Česko 22 let v Evropské unii, 9. května se slaví Den Evropy. Máte přehled o klíčových událostech, číslech a osobnostech, které se nějakým způsobem pojí s Bruselem nebo s českou evropskou politikou? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.
Zástupci ODS, Pirátů a TOP 09 uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vyplývá to z jejich vyjádření k dnešní ranní schůzce hlavy státu s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to v pátek v rozhovoru se spolupředsedou Česko-německého diskusního fóra Jörgem Nürnbergerem řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Vztahy s Německem ale česká debata kolem sjezdu podle Macinky neohrozí.
Klíčová schůzka měla rozhodnout o cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary i o dalším vývoji sporu mezi Hradem a vládou. Po pátečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) je ale jasné, že je vše při starém. Prezident dál trvá na cestě na summit, premiér nesouhlasí. A zatímco Pavel po jednání předstoupil před novináře, Babiš odešel zadním vchodem.