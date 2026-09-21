„To nikdy nedopustíme!“ vzkázal Motorista lídrovi ANO kvůli alkoholu. Ten mu vrátil úder

Motoristického ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného rozhněvala představa, že by si „cestou z práce už nedal pivo“. O možném omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách totiž promluvil pražský lídr hnutí ANO Jan Hušbauer. Šťastný označil jeho nápad za „progresivistický levicový zákaz“. „Tohle nikdy, nikdy, nikdy nedopustíme,“ vzkázal komunálnímu politikovi. A ten pak reagoval.
O možném omezení prodeje alkoholu promluvil Hušbauer pro Novinky.cz. Podle něj by nové opatření zabránilo tomu, aby se z parků a dalších veřejných prostranství staly noční „nalévárny“.
Alkoholické nápoje by po desáté hodině večer byly nadále dostupné pouze v barech a restauracích – omezení by se tak dotklo spíše supermarketů a večerek.
„Nic neslibuju – říkám řešení, které by tomu pomohlo,“ podotkl kandidát na post primátora za hnutí ANO s tím, že by zákaz nočního prodeje alkoholu vyžadoval i změnu legislativy.
„Progresivistické levicové zákazy“
Jeho slova ovšem překvapivě rozlítila člověka, který by s ohledem na svou funkci mohl být spíše pro – ozval se totiž ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, též šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě.
„Tak si cestou z práce nedáme už pivo? Rozumní lidé, prosím, volte Motoristy!!! Tohle nikdy, nikdy, nikdy nedopustíme,“ vzkázal Hušbauerovi na sociální síti X, přestože pražský politik hnutí ANO zdůraznil, že by se alkohol nadále bez omezení podával v barech a restauracích.
„Praha strádá pod stávajícím vedením už dost. Nedopusťme nesmyslné progresivistické levicové zákazy ničící život obyčejných lidí!“ obořil se na nápad jedničky z kandidátky vládního hnutí. Na jeho příspěvek poté reagoval sám Hušbauer – a moc ministra bez portfeje nešetřil.
„Když jste zakazoval cigaretu v hospodě, byl to ‚oprávněný zásah do svobody‘. Když někdo nechce po desáté cpát alkohol z večerek do parků, je to najednou ‚progresivistický zákaz ničící život obyčejných lidí‘. Pivo po práci vám v baru nikdo nebere. Ani po desáté. Flaška z večerky o půlnoci do parku je něco jiného. To je rozdíl, který byste jako ministr pro prevenci mohl zvládnout,“ vrátil úder Šťastnému.
Nikomu neberu pivo po práci, zopakoval politik
Ministr pro sport, prevenci a zdraví se ale nenechal. „Domnívat se, že když zakážu večer podávat/prodávat alkohol, tak si ho člověk neopatří jindy a jinak, je zcela mylná představa. A pokud někdo v Praze porušuje s lahví v ruce veřejný pořádek, má tam naběhnout městská policie místo toho, aby odtahovala za raketu auta a dávala lidem botičky!“ navázal Šťastný.
Poslední slovo si nakonec ovšem přece jen vzal Hušbauer. „Po desáté má alkohol zůstat tam, kde se pije: v baru, klubu, restauraci. Ne ve večerce, ze které se valí na lavičky, do metra a do parků. Levný alkohol z noční večerky je jeden z významných zdrojů hluku, výtržností a opilců v ulicích,“ kontroval kandidát na primátora za hnutí ANO.
„Nikomu neberu pivo po práci. Nechci flašku, která o půlnoci končí ve veřejném prostoru. Kdo roky obhajoval zákaz cigarety u piva jako oprávněný zásah do svobody, ať z pořádku v ulicích nedělá prohibici,“ uvedl Hušbauer na závěr. Jeho odpověď nechal ministr Šťastný bez reakce.
Mohlo vám uniknout: Tady končí sranda! Macinka potřebuje „hrotit Hrad“, Babiš mu ale vmetl ultimátum
Putin udělal historickou změnu. „Režim je nervózní,“ říká expert. Bude mobilizace?
Ruské parlamentní volby potvrdily očekávaný scénář. Vládní strana Jednotné Rusko získala absolutní i ústavní většinu s 355 mandáty. V pořadu Spotlight to analyzoval Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky. Podle něj byl výsledek tohoto „kvazi-politického rituálu“ od začátku předem daný. Upozorňuje ale na některé pozoruhodné detaily – došlo například na historickou změnu.
Letadla už byla ve vzduchu. USA kvůli banální chybě málem rozpoutaly válku s Čínou
Ozbrojení vojáci se připravovali do akce a vojenská letadla už byla ve vzduchu. Americká armáda se letos na jaře chystala zasáhnout proti čínské lodi, která měla podle zpravodajských informací převážet materiál pro výrobu jaderných zbraní. Krátce před zahájením operace se však ukázalo, že šlo o falešný poplach způsobený chybou umělé inteligence.
Potěšil mě sparťan na radaru, říká Šenkeřík. Vypíchl i parádu v Olomouci
„Vyzdvihl bych nádherný gól ekvádorského útočníka Johna Mercada proti Olomouci. Krásně si míč sekl, když naznačil, že půjde do kličky, a obránce roztočil. A pak to trefil náramně. Takové góly chceme vidět,“ říká bývalý útočník a dvojnásobný český mistr Zdeněk Šenkeřík v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Trumpovi agenti postřelili kurýra a odvezli ho z nemocnice. „Chtějí se zbavit svědků,“ protestují kritici
Rozhořčení a protesty proti tvrdým postupům protiimigračního úřadu ICE vyvolal v texaském Austinu incident, při němž jeden z agentů postřelil kurýra, který právě doručoval zásilku. Osmadvacetiletý muž původem z Venezuely utrpěl vážná zranění, z nemocnice jej ale agenti transportovali do vazby, odkud má být vyhoštěn. Na případ v pondělí upozornil deník The Guardian.
Babišova vláda zavádí mimořádnou daň. Kvůli krizi přidá i další „osvědčené“ opatření
Vláda obnoví od 1. října regulaci cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 Kč za litr paliva. Kabinet reaguje na krizi globálního trhu s ropou.