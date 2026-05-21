21. 5. Monika
To není reorganizace, ale destrukce státu, cupuje Babišovu klíčovou reformu opozice

ČTK

Přesun protidrogové politiky a agendy lidských práv, menšin či rovnosti žen a mužů z úřadu vlády na ministerstva nepředstavuje reorganizaci správy, ale destrukci státu. Znamená upozadění témat a snížení jejich významu. Na tiskové konferenci to řekl předseda opoziční ODS a stínový premiér Martin Kupka.

32. kongres ODS, Martin Kupka
Do Babišovy reformy se pustil předseda ODS Martin Kupka.Foto: HN - Lukáš Bíba
Poslanci ODS navrhnou změny zákonů k ukotvení témat pod kabinetem, aby se zajistil nadresortní dohled. Občanští demokraté vyzvali Babišovu vládu ke zrušení převodu. Příští týden by téma chtěli dostat na jednání Sněmovny.

Vláda v pondělí na návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) a vedoucí úřadu vlády Tünde Barthy rozhodla o přesunu protidrogové agendy, agendy lidských práv, rovnosti žen a mužů, handicapovaných, menšin, romských záležitostí či neziskových organizací na čtyři ministerstva. S nimi přesouvá i osm vládních rad a jejich zázemí.

Experti na problematiku závislostí či lidská práva záměr ostře kritizují. Zdůrazňují, že problematika nespadá pod jediný resort a je potřeba vládní koordinace. Doufají v to, že premiér a kabinet záměr přehodnotí.

„To není žádná reorganizace státu. To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše,“ uvedl Kupka. Podle něj se tak témata, která přesahují jeden resort, přesouvají na druhou kolej a stát rezignuje na jejich koordinování. Opatření efektivní nebude a peníze neušetří, řekl Kupka.

Změna bez odborné debaty

Připomněl, že kabinet rozhodnutí schválil bez předchozí odborné debaty. „Tady se ukazuje, že by ve výsledku potřeboval Andrej Babiš jiného vládního zmocněnce, a to zmocněnce pro vládní cirkus,“ dodal Kupka.

Podle politiků ODS je přesun agend nepřijatelný. Vyzvali vládu, aby od záměru upustila a zajistila nadresortní koordinování. Téma chtějí prosadit příští týden na jednání sněmovny.

Poslanci ODS se chystají navrhnout novelu o zdraví a ochraně před návykovými látkami. Norma by měla nově obsahovat zmínky o národní protidrogové strategii a prevenci. Ukotvit by měla také povinnost vlády zřídit svou vládní radu pro koordinaci politiky závislostí a v úřadu vlády jí zajistit zázemí.

Podobně chtějí občanští demokraté postupovat i u jiných zákonů, pod které spadá další přesouvaná agenda.

„Často přesvědčujeme přesvědčené, ale musíme se více zaměřit na ty, kteří užívají alkohol rizikově," vysvětluje adiktolog Miroslav Barták.
