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Domácí

„To nejlepší z Česka a Vietnamu.“ Odstartovala výstava Little Hanoi, Next Generation

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Symbolickým přestřihnutím stuhy odstartovala v Praze unikátní výstava Little Hanoi, Next Generation. Nabízí přes 70 portrétů druhé generace Vietnamců vyrůstající na pomezí dvou odlišných kultur. Jak ukazují příběhy u jednotlivých tváří, jedna z největších menšin v Česku už dávno není o trzích a večerkách. Hlavním mediálním partnerem výstavy, která potrvá do 11. července, je deník Aktuálně.cz.

Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.
Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
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Právníci, designérky, novináři, výtvarnice, vojenští policisté, podnikatelé, bankéři, modelky… výčet by jistě mohl pokračovat ještě několik dalších řádků, podstata ale leží jinde. Výstava Little Hanoi, Next Generation v pražské Holešovické tržnici zve všechny návštěvníky, aby se podívali, nakolik se změnila třetí nejpočetnější menšina, která již několik dekád nazývá Českou republiku svým domovem. I přesto, že se její kořeny nachází na druhé straně zeměkoule.

Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.
Střípky z vernisáže výstavy Little Hanoi, Next Generation, 17. června 2026.Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz

Slavnostní vernisáže pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila se zúčastnil budoucí velvyslanec Stálé mise ČR při OSN a bývalý šéf zastupitelského úřadu ve Vietnamu Hynek Kmoníček, vietnamský velvyslanec Hoai Nam Duong i šéfka Českého centra v Hanoji Dana Brabcová.

Na místě pochopitelně nechyběly ani autorky výstavy Štěpánka Stein a Vendy Mlejnská, podcasterka Thuy Duong Nguyen Trinh, předseda spolku Viet Up Duc Anh Le a v neposlední řadě portrétovaní zástupci druhé generace Vietnamců, jejichž tváře a příběhy tvoří gró výstavy v Holešovické tržnici.

První doprovodný program již v pátek

Součástí výstavy Little Hanoi, Next Generation je také několik doprovodných akcí, které blíže představí nejen tváře druhé generace Vietnamců a jejich příběhy. V pátek 19. června se od 19:00 odehraje v prostorech Haly 11 v Holešovické tržnici panelová diskuze.

Debatovat bude podnikatelka smíšeného původu Daniela Smržová, v Česku narození marketéři a produktoví specialisté Thu Huyen Le a Hung Duc Tran a zástupce první generace Vietnamců Vu Nam Nguyen. Panelovku moderuje spoluautorka výstavy a podcasterka Thuy Duong Nguyen Trinh. Lístky můžete zakoupit na místě i na portálu GoOut.

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Projekt navazuje na fotografickou sérii z roku 2008, která již tehdy mapovala vietnamskou komunitu žijící v Praze. Nyní, po 18 letech, tak přišel čas na tu „další generaci“, jak ostatně naznačuje název výstavy. Kromě stylizovaných portrétů zkušených fotografek doprovází jednotlivé fotografie i textové medailonky, které zpracovala zmíněná Thuy Duong Nguyen Trinh.

Součástí Little Hanoi, Next Generation je také několik doprovodných akcí. Již v pátek 19. června se odehraje panelová diskuze. Výstavu spestří také Story Night, přednáškový večer s vybranými portrétovanými tvářemi. Poslední doprovodný program na sebe vezme podobu divadelní inscenace „U Nguyenů“, která 2. července ukáže, jak vypadá taková návštěva tradiční vietnamské rodiny.

Výstava o identitě druhé vietnamské generace v Česku potrvá až do 11. července 2026, ve všední den ji můžete navštívit od 13:00 do 20:00, o víkendu pak od 11:00 do 18:00. Lístky si můžete zakoupit na portálu GoOut i na místě. Hlavním mediálním partnerem výstavy Little Hanoi, Next Generation je deník Aktuálně.cz. Více najdete na stránkách lhng.cz.

Součástí výstavy Little Hanoi, Next Generation je také bohatý doprovodný program. Chybět nebudou inscenace ani panelové diskuze.
Součástí výstavy Little Hanoi, Next Generation je také bohatý doprovodný program. Chybět nebudou inscenace ani panelové diskuze.Foto: Little Hanoi, Next Generation

Vietnamští rodiče neřeknou „mám tě rád“. Lásku vyjadřují jinak, říkají tváře Little Hanoi, Next Generation

Jaké příběhy odhaluje chystaná výstava Little Hanoi, Next Generation o druhé generaci Vietnamců v České republice? Povídali jsme si o tom s Duc Anh Le a Thuy Duong Trinh. | Video: Aktuálně.cz
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