Babišův odvážný plán. Jednu skupinu obyvatel chce zcela osvobodit od daně z příjmů

Podpora rodin se stále silněji dostává do popředí zájmu. Vláda Andreje Babiše (ANO) zdůrazňuje, že jde o jednu z priorit. V jednom ze svých projevů premiér dokonce jmenoval některá konkrétní opatření, která kabinet hodlá propočítat. Má jít například o větší daňové zvýhodnění těch, kdo mají tři a více dětí.
Loni se v Česku narodilo 77,6 tisíce dětí. Nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785. Porodnost v zemi klesá čtvrtým rokem po sobě.
„Stát nemůže lidem říkat, kdy mají mít děti, to je osobní rozhodnutí každé rodiny, ale musí vytvářet podmínky,“ řekl premiér Andrej Babiš během svého projevu na konferenci Trendy práce 2026 ve čtvrtek 21. května. Video s projevem předseda vlády umístil na své sociální sítě.
„To je tak složité téma, měli jsme k tomu minulý týden konferenci a budeme v tom pokračovat, protože návrhy, které tam zazněly, jsou zajímavé,“ dodal Babiš. „Chceme se tomu věnovat, chceme to spočítat,“ zdůraznil. „Fascinují mě ta opatření – osmiletá základní škola, dva roky povinné mateřské školy nebo flexibilní vysoká škola. Anebo mít tři a více dětí a neplatit daně, to jsou velice zajímavé návrhy,“ řekl také Babiš.
Osvobození od daně z příjmu fyzických osob, které mají tři a více dětí, měli ve volebním programu lidovci v roce 2017.
„Je to opatření, které vítám, celý svůj politický život podporuji vícečetné rodiny,“ reagoval na dotaz deníku Aktuálně ministr práce Aleš Juchelka (ANO).
„Musím se domluvit s panem premiérem, určitě to je jedno z opatření, která budeme vyhodnocovat, i když v tuto chvíli není na stole,“ připustil během rozhovoru pro Spotlight.
Lidovci přitom nakonec od konkrétního návrhu ustoupili. „Když jsme si to spočítali, došli jsme k tomu, že průměrná rodina s mediánovým příjmem, pokud má tři a více dětí, daně stejně neplatí. A to díky daňovým slevám na děti, které šly do bonusu,“ vysvětlil deníku Aktuálně bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Navíc slevy na děti, které si lidé mohou odečíst z daní, se postupem času zvyšovaly. Teď si poplatník může na tři děti odečíst z daní za rok celkem 65,4 tisíce korun. A pokud je vypočtená daň nižší než tato částka, stát rozdíl doplatí, tomu se říká bonus. V roce 2021 se ještě zrušil strop na bonus.
„Proto jsme si vyhodnotili, že by to bylo výhodné pro velmi malou skupinu vysokopříjmových rodin. A také jsme narazili na problém, jak řešit situaci, kdy lidé nejsou zaměstnanci, ale podnikatelé,“ popisuje Jurečka.
V Česku je podle Českého statistického úřadu 145 tisíc rodin, které mají tři a více dětí. Jde o zhruba tři procenta domácností. Těch, kteří mají čistý měsíční příjem přesahující třicet tisíc korun, je jen necelých pět procent, tedy asi 6,5 tisíce.
„Není nutné takový návrh dělat, pokud ho nechcete dělat jako PR,“ rýpnul si Jurečka do Babiše. Premiér ale zdůrazňuje, že to chce nejprve spočítat.
„Babiš to má od Orbána, v Maďarsku už dávali na porodnost v podílu na HDP víc než dvojnásobek toho co my, velké peníze do toho sypali i Poláci – a na porodnosti se to vůbec neprojevilo,“ varoval Jurečka.
Také demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy varuje, že jde o opatření spíš pro bohaté. „Za prvé, nedá to víc dětí, ale bude to stát šílené peníze, které pak budou chybět jinde,“ řekl deníku Aktuálně Kučera. „Tohle by bylo zajímavé pro ty, kdo ročně platí daně řádově stovky tisíc,“ odhaduje.
Kučera tvrdí, že by stát neměl posuzovat prorodinná opatření podle toho, kolik mu to „hodí“ dětí. „Pokud na to máme, tak se rozhodně rodiny mají podporovat a je to v zájmu státu. Ten stát si tím nekupuje děti, ale pomáhá vytvářet lidský kapitál,“ tvrdí Kučera.
Demograf upozorňuje, že pro rozvoj země totiž není důležité, kolik má obyvatel ani jaká je věková struktura, ale právě takzvaný lidský kapitál.
„Jsou země, které mají desítky milionů obyvatel, ale lidský kapitál skoro žádný, protože ti lidé jsou bez vzdělání, nemají práci a nic nepřinášejí,“ vysvětluje Kučera. „A jsou země, které mají pár set tisíc lidí nebo jednotek milionů, typu Švýcarsko, které mají vysoký lidský kapitál, vzdělané lidi, je to i o manuální šikovnosti. A mají schopnost ten kapitál využít,“ uzavírá demograf.
Porodnost v Česku loni klesla na 1,28 dítěte na jednu ženu. Podle Kučery jde o zlom, který půjde těžko zvrátit. A upozorňuje, že i v minulosti účinná propopulační opatření plodnost zvedla jenom proto, že nově narozené stáhla do určitého krátkého období.
Kučera nicméně varuje před strašením, že vymíráme. Menší populace podle něj může být za určitých okolností i výhodou.
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