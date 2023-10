"Konečně mu někdo naložil." Ostrý střet Piráta s Babišem obletěl sociální sítě

Značný ohlas na sociálních sítích tento týden zaznamenal střet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše s předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem. Babiš ve středu nešetřil nadávkami na předsedu vlády Petra Fialu (ODS) a obul se i do ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Michálek kontroval mimo jiné připomenutím o soudem uznaných Babišových lžích.

"To bylo hrozný. To byl zase proud nenávisti," komentoval Jakub Michálek. | Video: PSP ČR

"Ježíš, to bylo hrozný. To byl zase proud nenávisti a teď v tom byla přimíchána i špetka závisti, jak jsem tak pochopil. To je samej idiot, kretén, ale pojďme si říct fakta," zahájil Michálek svou reakci na bývalého premiéra. "Vždyť vy jste pravomocně usvědčený lhář. Kolikrát jste byl u soudu, prohrál jste to a musel jste se omlouvat?" apeloval pirátský poslanec u pultíku.

Babiše poté vyzval, že pokud je natolik nespokojený s ministrem zahraničí Janem Lipavským a jeho postupem v souvislosti s válkou Izraele s Hamásem, má sám zvednout telefon, promluvit si s ním, a ne si jen stěžovat. "Jestli chcete skutečně pomáhat a řešit nějaký reálný problém, tak přece máte číslo na mobil, tak mu zavolejte. A neřešte to tady druhý den," pokračoval Michálek.

Šéf hnutí ANO si stěžoval na to, že v jeho očích tuzemská vláda nejedná dostatečně efektivně a nechává čekat stovky českých občanů v Izraeli. Vládu premiéra Fialy označil za největší ohrožení země a obvinil ji z toho, že na "lidi kašle". Také se ostře opřel do České televize či ministryně obrany Jany Černochové.

Ministra Lipavského pak obvinil z toho, že nepodpořil nabídku aerolinky Smartwings a nezařídil jí povolení pro odlety z letiště v Ejlatu. Letecká společnost ale podle zjištění Českého rozhlasu o žádné speciální lety pro záchranu občanů resort nežádala. Jak mluvčí ministerstva, tak i tiskový odbor aerolinek serveru potvrdil, že spolu obě strany o ničem takovém nejednaly.

Výměna obou poslanců se v posledním týdnu virálně rozšířila po sociálních sítích. "Konečně mu někdo pořádně oponoval a naložil, tak to by ho měla tepat celá pětikoalice," psal na síti X, dříve Twitter, například uživatel Petr Garden. "To je na hlasování o nedůvěře, pane předsedo. To je teď důležité. Tomio jde s vámi, to víte. A Piráti jsou rozhození. Využijte toho," podporoval naopak expremiéra na Facebooku uživatel Michal Čech. Takových komentářů byla ale i na Babišových účtech na sociálních sítích naprostá menšina. Uživatelé označovali Babiše v drtivé většině za lháře, který by měl z politiky odejít.

