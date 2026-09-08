„To byl čistý hnus.“ Konečná drsně útočila na Pavla, experti mu ale dávají za pravdu

Prezident Petr Pavel naléhá na vládu Andreje Babiše (ANO), aby se pustila do reforem zdravotnictví. Kvůli tomu si prezident na úterní odpoledne pozval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO). Prezident, který se zmínil například o snižování počtu nemocnic, to ale schytává od svých oponentů, byť odborníci mu dávají za pravdu.
Když v sobotu organizovali v Praze komunisté demonstraci zaměřenou především proti prezidentu Petru Pavlovi, jejich bývalá předsedkyně a současná europoslankyně Kateřina Konečná postavila svůj projev částečně na slovech prezidenta o snižování počtu nemocnic.
„To, co jste vypustil minulý týden z úst, byl čistý hnus,“ vzkázala emotivně prezidentovi. „Prohlásit, že máme příliš mnoho nemocnic s drahým vybavením v době, kdy lidé čekají měsíce na vyšetření, kdy zdravotní systém sotva dýchá, to dokáže jen člověk odtržený od reality,“ rozčilovala se Konečná před asi dvěma stovkami lidí, kteří její kritice aplaudovali.
Podobně jako to dělá celá řada lidí na sociálních sítích, kteří Pavla obviňují, že jim chce zhoršit zdravotní péči.
Realita je ale jiná, než co tvrdí Konečná a mnozí další. Prezident Petr Pavel totiž dlouhodobě vyzývá politiky, ať už to bylo za vlády Petra Fialy (ODS) nebo nyní Andreje Babiše k tomu, aby se pustili mimo jiné do reformy zdravotnictví. Právě proto, aby lidem zajistili i do budoucnosti co nejlepší zdravotní péči.
Že mu na něčem takovém opravdu hodně záleží, bylo zřejmé například letos v červenci, kdy si do Lán pozval mladé politiky a političky. Mezi nimi byl i poslanec ODS Štěpán Slovák, který prezidentovi sdělil, že se chce pustit právě do nepopulární reformy zdravotnictví.
„Jsem připravený být těžce nepopulární, protože téma reforem ve zdravotnictví bude něco, co bude v České republice neuvěřitelně nepopulární. Těším se, že to budu s kolegy a potom případně i s vámi jednou prosazovat,“ řekl Slovák směrem k Pavlovi.
„Málo pracujeme s daty“
Vzápětí bylo zřejmé, že se prezidentovi „trefil do noty“, protože se o zdravotnictví rozpovídal. „Možná v této oblasti, ale je to i v mnoha dalších, my dost málo pracujeme s daty,“ posteskl si Pavel. A začal popisovat, jak by Česku pomohlo, kdyby politici více pracovali s daty a věcnými argumenty.
„Místo toho dost často prosadíme nějaké řešení, které je založeno spíš na pocitech nebo lobbistickém zájmu jakýchkoliv skupin, kde se křižují jejich zájmy a panuje neochota poslouchat čísla,“ pokračoval.
Podle něj už Česko mohlo mít dávno dobře fungující systém zdravotnictví. „Který sice bude na mnoha stranách bolet, ale mohl by nám zajistit funkční zdravotnictví za rozumné náklady. Zatím vidíme řešení jenom v tom, že do něj sypeme jen více peněz. Těch systémových změn se zase tolik neděje, protože vždycky někoho bolí,“ postěžoval si prezident.
„Příliš mnoho nemocnic“
Jestliže v červenci prezident svými připomínkami naznačil, že se mu nelíbí směřování českého zdravotnictví, minulý víkend v rozhovoru na CNN Prima News už jasně potvrdil, co mu konkrétně vadí.
„Do zdravotnického systému investujeme stále více a více, a přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nijak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, souhlasí s tím, že do tohoto systému neteče málo peněz, bohužel efektivita je nízká,“ sdělil Pavel své výhrady, které ještě více konkretizoval. Právě tím se stal „hromosvodem“ pro své kritiky.
Prezident totiž konkrétně vzpomněl neefektivní systém při využívání magnetických rezonancí, lůžek v nemocnicích i samotné nemocnice.
„Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například do magnetické rezonance,“ uvedl. A poukázal na to, že v některých místech Česka pojišťovny platí provoz takové rezonance jen dvě hodiny denně.
Právě vystoupení v televizi bylo spouštěčem pro další kritiku prezidenta. Jeho oponenti ale vytrhli jeho slova z kontextu, protože Pavel zdůrazňoval, že reforma nesmí zhoršit kvalitu zdravotní péče, ale naopak má přinést kromě větší efektivity i ještě větší kvalitu.
„Krátkodobě to možná bude bolet v tom, že bude zrušena některá z okresních nemocnic. Cenou za to ale musí být kvalitnější péče v dostupné vzdálenosti, například i s dotací pro starší občany pro dopravu, aby se k těm vzdálenějším nemocnicím dostali lépe,“ prohlásil prezident na CNN Prima News.
A následně ještě jednou zdůrazňoval prospěch pro občany. „Na konci toho musí být efektivnější zdravotní systém, který poskytne velice dobrou zdravotní péči všem. Ta péče ale bude výrazně efektivnější než dnes,“ uzavřel.
Mimochodem, prezident od začátku patrně počítal s tím, že za svá stanoviska schytá kritiku, protože upozorňoval, že se lidem vše kolem reformy bude muset co nejlépe vysvětlit. „Vyžaduje to dlouhodobou a pečlivou přípravu, jak to lidem vysvětlit tak, by pochopili, že to je nezbytné,“ řekl Petr Pavel.
Prezidentovo volání po reformách ve zdravotnictví přitom není nějakým osamoceným hlasem, celá řada odborníků tvrdí, že dosavadní systém je v lecčem neefektivní. A dává jim za pravdu i samotný ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. „Určitě existují i neefektivity v systému, to je zřejmé. Takže hledejme právě ty neefektivity, které nebudou mít dopad na péči o pacienty, o tom si myslím, že je hlavně ta debata,“ uvedl v tomto týdnu.