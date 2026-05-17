Tlačil na poslance, ať pomohou. Zoufalý muž před lety zaplatil, dluh ale nezmizel

Měl to být běžný seminář v Poslanecké sněmovně k dluhové problematice. Tentokrát ale dorazila i trochu nečekaná návštěva. Zoufalý muž, dlužník. Chtěl poslancům převyprávět svůj příběh. A žádal o pomoc.
Padesátiletý Patrik si během semináře po výzvě, zda má někdo dotazy, vzal slovo. A popsal, co se mu stalo.
„Obvykle lidé své příběhy posílají, není běžné, aby dlužníci chodili přímo sem za námi do sněmovny, ale děje se to,“ konstatoval pro deník Aktuálně.cz poslanec Patrik Nacher, pod jehož záštitou se akce označená jako dluhový dialog první květnový týden konala.
Podivný příběh se točí kolem brněnského exekutora Jaroslava Homoly, který byl v roce 2024 kvůli obvinění ze zpronevěry odvolán z funkce exekutora, krátce nato odcestoval do Brazílie a tam zemřel.
Patrik Polák tvrdí, že v roce 2020 se dostal do exekuce. Jakmile mu však přišel od Homoly příkaz k úhradě, tak dluh zaplatil. „Jenže exekuce nezmizela, začali to po mně vymáhat znova,“ stěžuje si Patrik. Přestože má doklady o jejím zaplacení, nedaří se mu celou věc uzavřít.
Navíc exekutorský úřad po něm chtěl další další peníze. „Chtěli po mně nejen znova celou částku, těch patnáct tisíc, co už jsem zaplatil, ale ještě další čtyři tisíce, vůbec jsem nechápal proč,“ popsal Polák deníku Aktuálně.cz. „Když jsem se konečně dostal před několika měsíci ke spisu, tak na mě šly mrákoty,“ dodává.
„Jsem zoufalý, když si najdu práci, zaměstnavatel uvidí, že mám exekuci, nehledě na to, že je mi 50 a ta práce se hledá hůř, čím je člověk starší,“ vypráví. „Chtěl jsem to přes pana poslance Nachera dostat dál, aby se to vyřešilo. A zahlédl jsem tady i pana Pikoru,“ popisuje muž deníku Aktuálně.cz (na zmíněný seminář totiž na krátkou chvíli dorazil i poslanec Motoristů Vladimír Pikora).
Patrik Polák má stále obstavené účty a neví, jak z celé situace ven. První komplikace nastala při doručování. Jak vyplývá ze spisu, nebylo mu prý možné nic doručit, korespondence totiž končila u jedné z pošt a ta posílala písemnosti zpátky jako nedoručené. „Nedovedu si vysvětlit, kde se vzala adresa pošty. Sice jsem se stěhoval, ale adresu bydliště jsem si přehlásil. Ale těch podivností tam je víc,“ stěžuje si.
Kvůli nedoručování pošty mu byl určen opatrovník pro doručování, jak ukládá zákon. Korespondenci má přebírat určený advokát. A právě to prý způsobilo další náklady.
Do toho přišla další komplikace. Nejprve odvolání Homoly, což je nejpřísnější postih, jaký může kárný senát exekutorovi uložit. Prý neoprávněně převáděl peníze na jiné účty. A to i milionové částky. Homola odcestoval do Brazílie a tam za podivných okolností zemřel. Policie pak případ odložila.
Jeho agendu nakonec převzala exekutorka Lucie Valentová. Ta nyní na dotazy deníku Aktuálně reagovala odkázáním na Exekutorskou komoru ČR.
„Vypadá to, že nikdo nerozporuje, že ta pohledávka byla uhrazena,“ tvrdí prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík, který muži nabídl pomoc poté, co na vedení komory odkázal Patrika Poláka poslanec Patrik Nacher.
„Myslím si, že řešení to nějaké mít bude, ale zatím jsem ten spis neviděl,“ dodal šéf Exekutorské komory. Polák mu slíbil spis předat, jinak se prý Mlynarčík kvůli mlčenlivosti k podrobnostem nedostane.
Už loni přitom vyhledal Patrik Polák dluhového poradce, který nastudoval jeho spis a poradil mu, jak postupovat. „Podávali jsme žádost o zastavení exekuce z důvodu jejího uhrazení 18. 6. 2020,“ popisuje Petr Schneedorfler z poradny Lighthouse Academy, který Patrikovu situaci zná. Rovněž prý žádali detailní rozpis plateb, kolik bylo vymoženo a na co vymožené prostředky šly. Exekutorský úřad na tyto podněty dodnes nereagoval, tvrdí Polák.
„Víme o tom, že podobných příběhů týkajících se exekutorského úřadu Jaroslava Homoly je víc,“ řekla deníku Aktuálně.cz šéfka Asociace inkasních agentur Jana Tatýrková, která zmíněný seminář v Poslanecké sněmovně pořádala a Patriku Polákovi umožnila vstup. „V případě Patrika Poláka je to úplná bezmoc,“ poznamenala.
Polák teď zvažuje stížnost, kterou by adresoval Exekutorské komoře. Po zemřelém Homolovi zůstalo přes sto dvacet tisíc spisů. Sto dvacet tisíc dlužníků. Původně je všechny měl převzít jiný exekutor. Podle informací deníku Aktuálně.cz měl ale Homola software, který s jinými není kompatibilní. A spisy se proto musí převádět ručně. Proto jeho veškerá agenda exekucí ještě dva roky po jeho smrti není převedena jinam.
Podle vyjádření prezidenta Exekutorské komory ČR si ji má rozdělit víc exekutorů. „Sto dvacet tisíc spisů je hodně, to je velikost krajského soudu,“ vysvětluje Mlynarčík.
