Tísňové linky poznají na metry přesně, odkud voláte. Revoluční změna ušetří cenný čas

Operátoři tísňových linek brzy poznají téměř přesnou polohu volajícího, což může v situacích, kdy rozhodují i sekundy, ušetřit dlouhé a někdy složité vysvětlování, kde se člověk, který potřebuje pomoct, nachází. Využijí k tomu funkce chytrých telefonů s operačními systémy Android a iOS.

Podle hasičů mají někdy lidé zřejmě i kvůli hollywoodským filmům pocit, že operátoři na tísňových linkách tyto údaje již mají. Tak tomu však není.

"Občas se nám stane, že nám zavolá člověk a říká: 'Já tady mám problém, tak sem přijeďte, vždyť přece víte, kde jsem.' My však známe jenom jeho přibližnou polohu. Jenom na základě ní nemůžeme účinně pomoct," říká Jan Urbánek z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Operátoři vědí pouze o oblasti, ve které se volající nachází. V Praze může jít o území o stovkách metrů, v odlehlých krajinách pak o plochy s několikakilometrovou rozlohou.

Novinka, která by lokalizaci výrazně zpřesnila, by mohla začít fungovat již v příštím roce. Operátorům se na mapě začne zobrazovat tečka, kde se člověk nachází s přesností na metry, což může záchranářům výrazně usnadnit práci.

Své opodstatnění nebude mít jen v případech, kdy volající nezná svou přesnou polohu, ale při de facto každém hovoru. "I když lidé vědí, kde jsou, tak trvá relativně dlouho, než nám to vysvětlí. Někdy svou polohu popisují způsobem, který my hned nepochopíme. Jestliže takovou informaci dostaneme automaticky, tak přeskočíme tohle dohadování a můžeme jít rovnou k věci, co se děje a jak ten člověk potřebuje pomoct," popisuje Urbánek.

Novinku brzdí jednání s operátory

V praxi by to mělo fungovat tak, že z telefonu člověka, který volá na tísňovou linku, zároveň odejde SMS zpráva se souřadnicemi jeho polohy. K jejich získání dojde pomocí funkcí, které mobily standardně využívají pro tyto účely, tedy podle GPS či polohy wi-fi sítí.

Funkci přesného určení polohy by měla umět linka jednotného evropského čísla tísňového volání 112 i národní čísla hasičů 150 a policistů 158. V případě záchranné služby už tuto technologii využívá aplikace Záchranka (viz video níže).

Hasiči jsou již na novinku technologicky připraveni a rádi by ji spustili co nejdříve. Neměla by pro ně znamenat potřebu žádné větší investice. U konce však stále nejsou jednání s telefonními operátory, kteří by zajišťovali posílání lokalizačních SMS zpráv.

"Někteří z nich jsou přístupnější k debatě, někteří jsou méně komunikativní. Nejraději bychom službu spustili pro zákazníky všech operátorů najednou. Ale pokud se s některými nebudeme schopni dlouhodobě domluvit, pak budeme muset vyhodnotit, jestli to nespustit jen pro část obyvatel," vysvětluje Urbánek.

Přesná lokalizace u tísňových linek není žádnou technologickou novinkou. Jako první ji zavedli ve Velké Británii a Estonsku. Podle Urbánka funguje v deseti zemích.

Varovné SMS

Hasiči s operátory krom toho jednají i o takzvané reverzní tísňové zprávě, která by společně se sirénami varovala občany před nebezpečím a instruovala je, jak se mají v krizové situaci chovat. Občanům nacházejícím se v danou dobu v konkrétní oblasti, kterým by například hrozil zásah jedovatými látkami, by přišla SMS zpráva s popisem situace.

Ke spuštění této služby by rovněž mělo dojít v roce 2019, hasiči se již domluvili s T-Mobilem a Vodafonem. Oba operátoři už za vlastní peníze vyvinuli technologii za nižší stovky tisíc, která bude posílání takových zpráv zajišťovat. S O2 hasiči stále jednají.