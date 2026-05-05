Tisíce lidí zaplnily centrum Prahy, demonstrují za nezávislost veřejnoprávních médií

Na Staroměstském náměstí v Praze se v úterý vpodvečer sešly na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) tisíce lidí. Demonstrující drželi české vlajky a transparenty na podporu veřejnoprávních médií, dohlíželi na ně policisté. Akci organizuje spolek Milion chvilek, požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet.
Shromáždění „Ruce pryč od médií“ začalo v 17:30, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a Mariana Novotná Nachtigallová ze spolku vyzvali ke stažení návrhu zákona „na zestátnění veřejnoprávních médií“ a požadují konec snah o politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu. „Pokud tak politici neučiní, uvidí, že tohle je pouze začátek,“ uvedl spolek. Po projevech řečníků vyrazili lidé pochodem k budově Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici.
Na úterní akci organizátoři oznámili, že Milion chvilek připravuje v neděli 17. května od 17:00 pochody na obranu médií ve 12 krajských městech. O týden později bude v Praze pochod před Úřad vlády ČR.
Krátce po 18:00 shromáždění vyrazilo ze Staroměstského náměstí k budově ČRo. Trasa je naplánovaná ulicemi Celetná, Hybernská, Seifertova, Italská a cíl je ve Vinohradské ulici u budovy ČRo. Organizátoři demonstrace vyzvali přítomné, aby se vyvarovali vulgárních pokřiků a průvod probíhal v klidné atmosféře. Podle nich jde o důležitou akci pro dobrou věc, kterou by si lidé měli i přes vážné téma užít. Zástupci spolku Milion chvilek na místě rozdávali samolepky a připínací placky s nápisem „Ruce pryč od médií“.
Podporovatelé veřejnoprávních médií nesou transparenty s hesly jako „Svobodná média“, „Nezávislost má cenu“ či „Nesvobodná média = nesvobodná země“. V průvodu také bubnují a troubí, skandují například „Média nedáme“ a směrem k přihlížejícím volají „Pojďte s námi“.
Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun, z toho miliardu ČT a 400 milionů Kč rozhlasu. Poplatky tvoří podstatnou část výnosů veřejnoprávních médií. Příjmy z poplatků jsou letos u ČT naplánované na 6,7 miliardy korun a u ČRo na téměř 2,5 miliardy. Odbory a iniciativa Veřejnoprávně před dvěma týdny vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby.
Mohlo by vás zajímat: Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou
Rychlé íránské čluny, varovné výstřely a dva tisíce lodí na kotvě. V Hormuzském průlivu se odehrává nebezpečný mocenský střet, zatímco desítky tisíc námořníků zůstávají odříznuty od světa.
Zavřel oči a prásk. Mučení Berdycha překvapilo experty, teď japonský král končí
Sice je dělí čtyři roky a téměř dvacet centimetrů výšky, ale to srovnání se nabízí. S tenisovou kariérou se loučí Japonec Kei Nišikori, který léta na okruhu trápil i českého rivala Tomáše Berdycha.
Fico ho nazval „nájemným vrahem“, Zdechovský teď žádá zásah Bruselu kvůli dotacím na Slovensku
Český europoslanec Tomáš Zdechovský z nejsilnější frakce Evropské lidové strany (EPP) se obrátil na Evropskou komisi kvůli podle něj podezřelým dotacím na Slovensku. Unijní exekutivu žádá, aby vysvětlila, jak je možné, že mohly být zemědělské dotace z evropských fondů na Slovensku přidělovány subjektům údajně napojeným na osoby spjaté s rozsáhlou korupční kauzou Dobytkář.