Tisíce lidí vyšly do ulic Prahy na podporu veřejnoprávních médií

Davy lidí přišly v neděli odpoledne na pražskou demonstraci Milionu chvilek na podporu veřejnoprávních médií. Od metra Pražského povstání, kde se v 16:00 sešli, míří účastníci před budovu České televize (ČT). Podle odhadu ČTK se akce účastní tisíce lidí. Na shromáždění dohlíží policie. Kvůli průvodu uzavřela ulici Děkanská vinice I, kterou se pochod vydal k ČT.
Akce reaguje na to, že vláda chce změnit způsob financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo). Schválila návrh zákona, kterým ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Rozpočty obou institucí se sníží zhruba o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun. ČT a ČRo uvedly, že kvůli úsporám by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 ze 4250 zaměstnanců. Pracovníci obou médií kvůli změnám financování vyhlásili na pondělí 24hodinovou výstražnou stávku.
Podle pořadatelů se politici snaží ovládnout ČT a ČRo a podřídit je politickému vlivu. „Viděli jsme to v Maďarsku. Vidíme to na Slovensku. U nás tohle však dopustit nesmíme,“ uvedl v prohlášení spolek Milion chvilek.
Někteří účastníci mají oblečení a doplňky s logem České televize, vlajky ČR, EU i Ukrajiny. Nesou transparenty s nápisy „ČT a ČRo vám nepatří“, „Bráním svou ČT“, „Ruce pryč od našich médií“ nebo „Média nejsou tiskové oddělení vlády“.
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