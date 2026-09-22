Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky

Tisíce cestujících se v úterý svezly novou lanovkou na pražský Petřín, do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Ráno u stanice lanovky na Újezdu čekala asi dvacítka lidí, nové vozy poprvé vyjely v 07:00.
Kabiny se postupně naplnily několika desítkami cestujících, kteří si před jízdou fotili nové vozy, jejich interiér i jízdenky. Oblíbená lanová dráha mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem bude zatím ve zkušebním provozu, kvůli rekonstrukci byla mimo provoz od září 2024.
Někteří cestující si první jízdu natáčeli pro sociální sítě, další si nové kabiny prohlíželi a fotografovali. „Jsem rád, že lanovka je zase v provozu, a moc se mi to líbilo,“ řekl jeden z prvních cestujících. Jeden z návštěvníků také ocenil design nových vozů. První vyjely z Újezdu a Petřína v 07:00, jezdit budou zhruba v desetiminutových intervalech až do 22:15.
Provoz je podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka plynulý a zájem cestujících zatím není příliš velký. „Předpokládali jsme, že budou velmi dlouhé fronty, ale nakonec tím, že ta lanovka jezdí od 07:00 od rána do 22:15 do večera, tak možností jízd je velké množství, takže si to lidé pravděpodobně rozloží,“ řekl.
Do úterních 16:00 se petřínskou lanovkou svezlo 6210 cestujících, uvedl Šabík odpoledne. Pokud by se tvořily výrazné fronty, dopravní podnik je podle něj připraven provoz operativně upravit tak, aby vozy odjížděly ihned po naplnění.
Lanová dráha zatím funguje ve zkušebním provozu, který bude trvat do srpna příštího roku. Během něj bude v každém voze přítomen také takzvaný lanovkář, který do běžného řízení nezasahuje, v případě mimořádné situace ale může koordinovat její řešení s pracovníky dopravního podniku ve velínu, který je v horní stanici lanovky.
„V případě jakýchkoliv provozních nesrovnalostí, v případě potřeby nějaké evakuace nebo čehokoliv jiného je připraven řídit v koordinaci s velínem,“ vysvětlil Šabík.
Rekonstrukce byla podle dopravního podniku nutná zejména kvůli špatnému stavu petřínského svahu, u konce životnosti byly také dosavadní vozy.
Nové vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa podle návrhu českého studia Anna Marešová designers. Oproti předchozím jsou prosklenější a nabízejí lepší výhled na město. Jejich kapacita se zvýšila ze 100 na 120 cestujících.
Jednorázová jízdenka na lanovku nově stojí 100 korun místo dřívějších 60 Kč. Při nákupu přes aplikaci PID Lítačka cestující zaplatí 90 korun. Změna se týká pouze jednorázových jízdenek, držitelé dlouhodobých časových kuponů PID budou moci lanovku dál využívat bez doplatku. Beze změny zůstávají také 24hodinové a 72hodinové jízdenky. Zdarma budou jezdit děti do 15 let a senioři od 65 let.
Lanovka je součástí pražské MHD a patří mezi turisticky vyhledávané atrakce. Cestující vyveze na Petřín například k rozhledně, bludišti nebo ke Štefánikově hvězdárně.
Využívají ji také studenti vysokoškolských kolejí na Strahově nebo lidé mířící do restaurací, na hřiště a do zahrad na Petříně. Lanová dráha se na petřínský kopec poprvé rozjela v létě 1891.
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