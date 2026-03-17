17. 3. Vlastimil
Tisíce dobrovolníků vyrazí na úklid, v ulicích i v lese posbírají tuny odpadu

ČTK

Tisíce dobrovolníků se znovu pustí do úklidu přírody i ulic v Česku, každoročně uklidí tuny odpadu. Jarní akce Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos začne v pátek 20. března. Do letošního ročníku jarního úklidu se zatím přihlásilo 18 113 dobrovolníků. Svaz o tom informoval v úterní tiskové zprávě.

Ilustrační foto.Foto: HN
Zájemci mohou stále registrovat svou úklidovou akci prostřednictvím formuláře na webu akce nebo se o víkendu přidat k některému z již registrovaných úklidů, které najdou na mapě.

Za dobu existence této dobrovolnické kampaně organizované Českým svazem ochránců přírody od roku 1993 se do úklidů zapojilo více než tři čtvrtě milionu dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 tisíc tun odpadu.

Společně s jarním úklidem začala také soutěž upCYKLUS. Ta má za cíl šířit osvětu, že ne každý odpad musí nutně zůstat odpadem, a vyzývá veřejnost k přetvoření zdánlivě nepotřebné věci na něco nového a užitečného. Nejlepší výtvory přihlášené do 30. dubna 2026 budou oceněny. Podrobné informace najdou lidé na odkaze.

Cílem kampaně Ukliďme svět je uklidit přírodu od odpadků. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. Český svaz ochránců přírody kampaň zaštiťuje, poskytuje organizátorům know-how a v době hlavních úklidových vln na jaře a podzim také úklidové pomůcky. Do kampaně se může zapojit kdokoli, ať už jednotlivci, rodiny, party přátel, školy a školky, zájmové organizace, firmy nebo celé obce.

V roce 2026 získala kampaň Ukliďme svět finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Filip Turek

ŽIVĚ Česko odmítá nařízení, které po roce 2035 zakáže spalovací motory, uvedl Turek

Česká vláda kategoricky odmítá nařízení, které by ukončilo prodej nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, zopakoval v úterý vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek. Cíle pro rok 2035 jsou podle Prahy příliš ambiciózní a neodrážejí nízkou poptávku po elektromobilech a současnou geopolitickou situaci. Turek to uvedl na jednání ministrů životního prostředí zemí EU v Bruselu.

Aftermath of an air strike in Kabul

"Celé místo vzplanulo." Při útoku na nemocnici v Kábulu zemřelo přes 400 lidí

Při pákistánském útoku na nemocnici pro léčbu drogových závislostí v Kábulu zemřelo 408 lidí, uvedl v úterý zástupce mluvčího afghánského vládního islamistického hnutí Tálibán Hamdulláh Fitrat. Pondělní úder podle něj zranil nejméně 250 lidí. Afghánské ministerstvo zdravotnictví dříve informovalo o 200 obětech, později o 400. Pákistán tvrzení, že zaútočil na nemocnici, odmítl.

