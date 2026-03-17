Tisíce dobrovolníků vyrazí na úklid, v ulicích i v lese posbírají tuny odpadu

Tisíce dobrovolníků se znovu pustí do úklidu přírody i ulic v Česku, každoročně uklidí tuny odpadu. Jarní akce Ukliďme svět, kterou každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos začne v pátek 20. března. Do letošního ročníku jarního úklidu se zatím přihlásilo 18 113 dobrovolníků. Svaz o tom informoval v úterní tiskové zprávě.
Zájemci mohou stále registrovat svou úklidovou akci prostřednictvím formuláře na webu akce nebo se o víkendu přidat k některému z již registrovaných úklidů, které najdou na mapě.
Za dobu existence této dobrovolnické kampaně organizované Českým svazem ochránců přírody od roku 1993 se do úklidů zapojilo více než tři čtvrtě milionu dobrovolníků, kteří posbírali přes 10 tisíc tun odpadu.
Společně s jarním úklidem začala také soutěž upCYKLUS. Ta má za cíl šířit osvětu, že ne každý odpad musí nutně zůstat odpadem, a vyzývá veřejnost k přetvoření zdánlivě nepotřebné věci na něco nového a užitečného. Nejlepší výtvory přihlášené do 30. dubna 2026 budou oceněny. Podrobné informace najdou lidé na odkaze.
Cílem kampaně Ukliďme svět je uklidit přírodu od odpadků. Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů. Český svaz ochránců přírody kampaň zaštiťuje, poskytuje organizátorům know-how a v době hlavních úklidových vln na jaře a podzim také úklidové pomůcky. Do kampaně se může zapojit kdokoli, ať už jednotlivci, rodiny, party přátel, školy a školky, zájmové organizace, firmy nebo celé obce.
V roce 2026 získala kampaň Ukliďme svět finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.
