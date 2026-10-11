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Tímto letounem letěl Pavel. Podívejte se, jak to vypadá uvnitř oblíbeného tryskáče

Takhle vypadá interiér jednoho z letounů Beechcraft Hawker 900XP.
Soukromé lety na palubě stroje Beechcraft Hawker 900XP nabízí řada firem, výjimkou nejsou ani české společnosti. Na snímku je letoun firky Wape Jets.
Kabina je na svou třídu poměrně prostorná. Měří zhruba 6,5 m na délku, 1,83 m na šířku a 1,75 m na výšku.
Byznysový tryskáč Hawker 900XP standardně pojme osm cestujících, některé konfigurace až devět. Na přesun velkých skupin lidí proto není příliš vhodný, smysl letounu ostatně leží úplně jinde.
Ve střední části kabiny se nachází šatní skříň, čtyři křesla v klubovém uspořádání a třímístná pohovka naproti jednomu sedadlu.
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9 fotografií
Takhle vypadá interiér jednoho z letounů Beechcraft Hawker 900XP. |
Foto: Wikimedia Commons / Thebluescreen
Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran
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Žádný armádní speciál ani letoun českého miliardáře. Prezident Petr Pavel v pátek přicestoval z Maroka do Česka na palubě stroje, který si mezi vrcholnými manažery získal nemalou oblibu. Beechcraft Hawker 900XP je pohodlný a překvapivě dostupný tryskáč, který nabízejí k pronájmu i některé české letecké společnosti. Podívejte se, jak vypadá vnitřek populárního podnikového letounu.

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Hlava státu překvapila nejednoho podporovatele i odpůrce. Prezident Pavel se nečekaně vrátil v pátek odpoledne ze své dovolené v Maroku, aby po hlasité kritice vhodil svůj hlas v komunálních volbách v Černoučku. „Chyby děláme všichni, i prezidenti,“ přiznal před novináři. Nedlouho poté odcestoval se svou ochrankou zpět do marocké Casablancy a pokračoval ve své dovolené.

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Nemalou pozornost si ovšem vysloužil také stroj, kterým prezident přicestoval do Česka a následně s ním i odletěl do africké země. Šlo o dvoumotorový proudový letoun Beechcraft Hawker 900XP marocké společnosti Sarah Airways s registrací CN-RBS. Podle webu Flight Radar vycestoval z Casablancy v 7:56 tamějšího času a přistál v Praze kolem 13:45.

Šéf hradního tiskového odboru Vít Kolář uvedl, že náklady na přepravu si hlava státu hradila sama z vlastních prostředků. „Nikoliv kancelář prezidenta,“ sdělil před novináři. Kolik blesková volební otočka stála, není jasné – předpokládá se, že to byly vyšší statisíce až přes milion korun (zahraniční ceny začínají na 30 tisících eur).

Z Prahy do Casablancy? Bez problému

Beechcraft Hawker 900XP je poslední vývojový stupeň dlouhé rodiny středně velkých podnikových letounů Hawker 800. Jejich kořeny sahají až k britským strojům de Havilland DH.125 ze šedesátých let minulého století.

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Interiér soukromého tryskáče Beechcraft Hawker 900XP nabízí k nahlédnutí i pronajmutí česká firma Fusion Jet.
Interiér soukromého tryskáče Beechcraft Hawker 900XP nabízí k nahlédnutí i pronajmutí česká firma Fusion Jet.Foto: Společnost Fusion Jet

Ačkoliv výroba nejnovějšího modelu skončila v roce 2013, stále jde o populární a hojně využívaný podnikový tryskáč. Po celém světě létají zhruba dvě stovky strojů.

Model Hawker 900XP oproti svým předchůdcům obdržel výkonnější a úspornější motory Honeywell TFE731-50R a upravená křídla i celkovou aerodynamiku. Tím se zvýšil dolet a zlepšila stoupavost a naopak se snížily provozní náklady.

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Letoun je určen pro lety středního dosahu. Bez problému zvládne bez přestupu cestu mezi New Yorkem a Los Angeles, případně vzdálenost mezi Londýnem a Káhirou. Zároveň ovšem záleží na tom, kolik cestujících či jak těžký náklad má na palubě.

Luxus pro menší partičky

Kabina je na svou třídu poměrně prostorná. Měří zhruba 6,5 m na délku, 1,83 m na šířku a 1,75 m na výšku, má plochou podlahu a umožňuje cestujícím stát v plné výšce. Běžné uspořádání je klubové s osmi sedadly, nechybí pochopitelně ani prostor pro zavazadla.

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Byznysový tryskáč Hawker 900XP standardně pojme osm cestujících, některé konfigurace až devět. Na přesun velkých skupin lidí proto není příliš vhodný, smysl letounu ostatně leží úplně jinde. Vzhledem k palubním službám a vybavení jde o stroj, ve kterém se dá v klidu pracovat, odpočívat a užívat si luxus.

Takhle vypadá interiér jednoho z letounů Beechcraft Hawker 900XP, oblíbeného tryskáče vrcholných manažerů.
Soukromé lety na palubě stroje Beechcraft Hawker 900XP nabízí řada firem, výjimkou nejsou ani české společnosti. Na snímku je letoun firky Wape Jets.
Kabina je na svou třídu poměrně prostorná. Měří zhruba 6,5 m na délku, 1,83 m na šířku a 1,75 m na výšku.
Byznysový tryskáč Hawker 900XP standardně pojme osm cestujících, některé konfigurace až devět. Na přesun velkých skupin lidí proto není příliš vhodný, smysl letounu ostatně leží úplně jinde.
Zobrazit
9 fotografií

V přední části je zpravidla kuchyňka s mikrovlnkou, kávovarem, chladničkou či prostorem pro catering, takže na palubě lze ohřát a podávat teplé jídlo i nápoje. Kabinu doplňují zásuvky, klimatizace, satelitní telefon a zábavní systém. Vzhledem ke stáří letounů některé varianty stále nabízejí i CD a DVD přehrávač.

Jedna věc nebývá standardem

Ve střední části kabiny se nachází šatní skříň, čtyři křesla v klubovém uspořádání a třímístná pohovka naproti jednomu sedadlu. Za kabinou je uzavřená toaleta s umyvadlem a další úložný prostor. Křesla jsou obvykle výklopná a otočná, s dřevěnými sklápěcími stolky.

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V kabině mohou být až tři stoly, což usnadňuje například obchodní jednání ve vzduchu. Internetové připojení nebývá úplným standardem, třebaže řada firem své letouny vylepšuje o Wi-Fi router, aby byly na pracovních cestách neustále na příjmu.

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Ve srovnání s byznysovým tryskáčem Gulfstream G500, kterým prezident Pavel společně se svými přáteli původně odletěl na dovolenou, je ale Hawker 900XP mnohem menší, starší a hůře vybavený letoun. Svou oblibu si nicméně drží nejen díky ceně (třebaže pro širší veřejnost jde stále o obří částky), ale také relativní dostupnosti. Pronájem nabízí i několik českých firem.

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