Tím Babiš Trumpa nepotěší. Fiala reagoval na premiérovy výroky o výdajích na obranu

Amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotěší, že Česká republika nehodlá plnit spojenecké závazky. Pro dlouhý život je třeba starat se o bezpečnost, uvedl expremiér Petr Fiala (ODS) k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně plánovaných výdajů na obranu.
Babiš ve čtvrtečním rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). „Prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl. Podle Fialy jde o sobecký postoj.
„Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost. Tu musí zajistit stát. Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže,“ napsal Fiala na síti X. Babišův přístup označil za sobectví vůči spojencům.
„Vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat? Premiérovy trapné výmluvy asi taky nepotěší amerického prezidenta, v jehož červené čepici tady ještě nedávno běhal,“ uvedl s tím, že právě Trump tlačí nejvíc na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost.
Loni se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou jejich obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Podle návrhu vlády by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více. Celkové obranné výdaje by měly činit zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
Výhledy na roky 2027 a 2028 podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy.
„Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí,“ reagoval ve čtvrtek Babiš a připomněl, že i letošní rozpočet se stále ještě projednává. Minulý kabinet podle něj stále mluvil o válce a dělal na obraně netransparentní zakázky.
Když se průmyslová tradice potká s moderní digitalizací
Třinecké železárny zvládly přechod na SAP S/4HANA bez přerušení nepřetržité výroby. Klíčem byla důsledná příprava a spolupráce s technologickým partnerem Axians, který dokázal respektovat specifika těžkého průmyslu a pružně na ně reagovat. Více než roční příprava umožnila zkrátit odstávku informačního systému na méně než tři dny.
„Nesloužící lékař je jako prostitutka.“ Nečekaně se vrací kontroverzní exšéf nemocnic
Ředitelské křeslo v Nemocnici Kyjov má připadnout bývalému řediteli brněnských nemocnic Pavlu Pilerovi. Přestože o tom má ve čtvrtek teprve rozhodnout krajská rada, podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz má největší šanci na úspěch právě on. A to i přes kontroverze, které ho v minulosti doprovázely – včetně sporů se zaměstnanci. Ti si kvůli jeho chování stěžovali i vedení Brna.
ŽIVĚBabiš: Naší prioritou není Ukrajina, válku musí vyřešit Trump s evropskými lídry a Zelenským
Ukrajina není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řekl v rozhovoru pro Deník.cz premiér Andrej Babiš. Uvedl také, že Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu.
Úprk před Donaldem, píší komentátoři. Spojené státy opouštějí rekordní počty Američanů
Ze Spojených států se loni odstěhovalo více lidí než přistěhovalo, což se nestalo od dob Velké hospodářské krize, poznamenal ve čtvrtek server The Wall Street Journal. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa označila tento odliv za naplnění svého slibu zvýšit počet deportací a omezit vydávání nových víz. Ukazuje to však i něco jiného.