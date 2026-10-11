Tichá domácnost? Generál slaví úspěch, jeho žena po 16 letech končí jako starostka

Jeden z nejzajímavějších příběhů píšou letošní volby v Plzni. Zatímco v centrálním městském obvodu tam v téměř „bratrovražedném“ senátním souboji Starostové s Karlem Řehkou v prvním kole vyřadili známého kandidáta občanských demokratů, obec Kozolupy čeká po 16 letech změna v čele radnice. Michaela Řehková se z pátého místa už neprobojovala ani do zastupitelstva.
Poslankyně, starostka, krajská zastupitelka. A jak sama dodala, když se jí reportér deníku Aktuálně.cz ptal na množství jejích funkcí, ještě matka.
Tím vším dosud byla Michaela Řehková, výrazná tvář plzeňských Starostů a nezávislých. Po sobotě je ale jasné, že práce bude mít v politice do budoucna méně.
Z pátého místa kandidátky Za Kozolupy totiž pozici starostky obce v okrese Plzeň-sever neobhájila. A navíc se ani nedostala do zastupitelstva, díky preferenčním hlasům ji přeskočila i kolegyně ze šestého místa.
Po dlouhých 16 letech tak Michaela Řehková (dříve Opltová) úplně opouští obecní politiku, na níž si dlouhé roky zakládala. Tento záměr sice původně měla už před volbami, nakonec se ji prý ale podařilo „udolat“ a na kandidátku Za Kozolupy dopsat.
„Byla jsem rozhodnutá, že po těch letech už je čas dát prostor dalším. Jenže pak za mnou začali chodit lidé z Kozolup a ptát se, jestli je to definitivní. Hodně jsem o tom mluvila také s lidmi z nové kandidátky a nakonec jsem si řekla, že je ráda podpořím a pomůžu jim navázat na práci, kterou jsme v Kozolupech za ty roky udělali,“ odpověděla sama Řehková letos v září reportérovi deníku Aktuálně.cz.
A byť vesnici vládla dlouhou dobu, její jméno letos nebylo zárukou vítězství. Kozolupy totiž, byť jen velmi těsně, ovládlo sdružení nezávislých kandidátů spolčených kolem Jana a Kateřiny Huclových.
„Naši ho podporovat nebudou“
Odcházení Michaely Řehkové je zajímavější o to víc, že její manžel a bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (za STAN) naopak v sobotu večer slavil velké vítězství.
V ostře sledovaném senátním souboji o plzeňský centrální obvod velmi výrazně – téměř o pět tisíc hlasů – porazil Lumíra Aschenbrennera (ODS). Ten přitom západočeskou metropoli v Senátu zastupoval od roku 2014.
„Už na začátku vyjednávání o plzeňském obvodu jsem Martinu Kupkovi říkal, že pana Aschenbrennera naši podporovat nebudou, není tady o to zájem. Ale předpokládali jsme původně, že nebudeme vyjadřovat podporu nikomu,“ popsal Vít Rakušan, předseda Starostů, proč k takovému „bratrovražednému“ souboji vůbec došlo.
„Vy byste někdy v životě litoval toho, že jste někomu uvěřil? To přece v politice takhle fungovat nemá. Mě mrzí, že Lumír Aschenbrenner nebude senátorem. Ale nemohl jsem ovlivnit, jestli někdo naplní dohodu, nebo nenaplní,“ řekl zase nyní šéf ODS Martin Kupka deníku Aktuálně.cz.
V druhém kole se tak Karel Řehka střetne s Lucií Kantorovou (ANO), náměstkyní plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch.
Jak to vypadá na předvolebních mítincích Karla Řehky? Zašli jsme se podívat:
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