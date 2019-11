Je čas na změnu. Blíží se unikátní festival o vzdělávání, vystoupí na něm 400 řečníků

Příští týden začne v Praze třídenní festival The Prague Education Festival, který nemá v Česku obdoby. Stovky učitelů a dalších odborníků budou hovořit o spoustě zajímavých projektů v českém i zahraničním vzdělávání. Na programu bude vedle přednášek dost prostoru na debaty. Festival je však určen i pro školní třídy a rodiče s dětmi, pro které je připravena řada akcí.

The Prague Education Festival (PREF) - jedna z největších akcí o vzdělávání, jaká se kdy v Česku konala, bude probíhat v Průmyslovém paláci. Na devíti pódiích tam během tří dnů vystoupí kolem 400 řečníků z řad učitelů, ředitelů, výzkumníků, analytiků a dalších odborníků na vzdělávání z domova i ze zahraničí.

Jedno z pódií, Hyde Park, bude vyhrazeno speciálně pro diskuse, na zbylých budou probíhat krátké i delší přednášky, semináře a workshopy. Odborný program doplní i více jak šedesát vystavovatelů z oblasti školství a vzdělávání.

Podtitul celého setkání tvoří tři slova: Čas na změnu. Mnozí lidé, kteří se věnují vzdělávání v Česku, včetně ministra školství Roberta Plagy (ANO), totiž tvrdí, že je nejvyšší čas na to, aby nastala v českém školství změna k lepšímu.

"Jsem přesvědčen, že jde o skutečně výjimečnou, a přitom dostupnou akci, která u nás dosud chyběla," tvrdí David Souček, který se jako člen programové rady festivalu věnuje dramaturgii jeho odborné části včetně výběru hostů. V oblasti vzdělávání se pohybuje od revoluce, je ředitelem společnosti Kalibro Projekt, která již čtvrt století systematicky mapuje znalosti a dovednosti českých žáků stejně jako školní klima, vztahy, komunikaci mezi žáky, rodiči, učiteli a vedením škol a další důležité parametry vzdělávání.

"Učitelé, ředitelé škol, žáci, studenti i jejich rodiče a nejširší veřejnost se zájmem o vzdělávání, budou mít poprvé možnost zažít pestrost v názorech na vzdělávání a různých výukových přístupech v celé její šíři. Můžou také naslouchat spoustě inspirujících osobností z praxe a seznámit se s mnoha novými i osvědčenými vzdělávacími projekty," dodává.

Hlavním organizátorem celého festivalu je vydavatelství Economia, jehož součástí jsou i weby Aktuálně.cz a iHNed.cz a Hospodářské noviny, které se tématům vzdělávání věnují velmi často. V současnosti například vytvářejí projekt s názvem Chytré Česko. Odkazy na dosud publikované články je možné najít mimo jiné na Facebooku, kde se zájemci mohou dočíst i řadu zajímavostí o festivalu PREF.

Diskuze, přednášky, ale i program pro děti

Vyčerpávající množství informací se nachází také na speciálním webu Pref.cz, který je doplněný mobilní aplikací umožňující návštěvníkům zamluvit si místa na jednotlivých pódiích. Podle ceníku je základní vstupné na jeden den 200 korun, na dva či tři dny 300 korun. Rodinné vstupné na jeden den je rovněž 300 korun. Pokud přijde na festival školní třída se dvěma dospělými jako doprovodem, zaplatí všichni dohromady jen 500 korun.

Čtvrteční program se zaměřuje především na základní školství a bude slavnostně zahájen v 9 hodin ráno za účasti ministra školství a dalších osobností, které nad festivalem převzaly záštitu. Poté už budou následovat přednášky, semináře a diskuse, a to až do pozdních odpoledních hodin. Naplánované jsou desítky přednášek a setkání, ty první začnou v devět hodin ráno, ty poslední od pěti hodin odpoledne.

Velmi napěchovaný je také páteční "středoškolský" program, kdy se bude mluvit například o uplatnění středoškoláků v praxi, jak nastavit funkční testování na školách nebo proč země jako Finsko, Polsko a Lichtenštejnsko přistoupily k reformě školství a co z jejich zkušeností lze přenést do Česka.

Sobotní program pod heslem "Rodina jako základ pro vzdělávání" nabízí například tématické bloky nazvané Role rodiče v procesu vzdělávání, Mimoškolní výchova a vzdělávání, Škola budoucnosti, Vzdělávací alternativy, Předškolní výchova, Technologie a děti, nebo Jak děti vzdělávají rodiče. Zástupci České televize budou například mluvit o roli veřejnoprávních médií při výchově a vzdělávání, v jiné části dne budou odborníci odpovídat na otázku, jak se pozná dobrá mateřská škola.

"Sobotní program je koncipován zejména pro rodiče s dětmi, ale nejen pro ně. Velmi nám záleží na tom, abychom k zájmu o vzdělávací tematiku přitáhli co nejširší veřejnost. Pokud se na našem festivalu rodiče seznámí s různými projekty a vzdělávacími přístupy, budou lépe vědět a formulovat, co chtít od školy, kam chodí jejich děti, jak lépe komunikovat s jejím vedením a učiteli," avizuje Souček.

Po celé tři dny pak budou vystavovatelé v malých i větších výstavních prostorách nabízet učebnice a učební pomůcky, IT vybavení, vzdělávací software a řadu dalších produktů na podporu výuky. Dospělí návštěvníci i děti a mládež budou moci navštívit mimo jiné i interaktivní zónu s ukázkami virtuální reality, kino dětských a studentských filmů, vyzkoušet si práci v televizním studiu a mnoho dalších zajímavých aktivit.

Ministr bude diskutovat s řediteli škol

Hned první den bude možné vyzpovídat ministra školství Roberta Plagu (ANO), který vystoupí na hlavním pódiu Hyde park v rámci bloku Školská politika státu. Společně s ním se diskuse zúčastní i senátor a dlouholetý ředitel gymnázia Jiří Růžička a ředitel Smíchovské střední školy Radko Sáblík.

"Hlavní pódium určitě přitáhne velkou pozornost návštěvníků. Budou tam probíhat klíčová vystoupení našich i zahraničních osobností. Ve čtvrtek tam například budou odpovídat na otázky: Co společnost od škol očekává? Jaká jsou zásadní témata českého školství formulovaná ve strategii 2030+? Co dalšího ministerstvo školství plánuje a připravuje? A co z toho budou učitelé a co žáci?" doplňuje Souček.

Finsko jako inspirace

Organizátoři také chtějí návštěvníkům umožnit, aby se mohli důkladně seznámit s finským školstvím, které má velké obdivovatele, ale také kritiky. Mezi přednášejícími je profesorka psychologie vzdělávání na univerzitě v Helsinkách Kirsti Lonka, programový ředitel společnosti EDUCATION Finland Jouni Kangasniemi a Kalle Komulainen, ředitel Komplexní školy Metsokangas, což je nejrozsáhlejší škola ve Finsku s 1380 studenty a 127 zaměstnanci.

"Téma finského školství jsme chtěli v prvním ročníku festivalu PREF pojmout šířeji, proto jsme se snažili zajistit z této země co největší účast inspirativních hostů z různých úrovní vzdělávacího systému. Jejich zkušenosti pro nás budou určitě zajímavé, stejně jako možnost s těmito hosty diskutovat. Překlad samozřejmě zajistíme," říká Souček.

Podle jeho slov by Češi mohli od Finů převzít přinejmenším to, jak se finské vzdělávání drží dlouhodobé koncepce bez ohledu na politické změny. "U nás je tomu bohužel jinak a s každou novou vládou se v minulosti mohli učitelé dočkat zásadních, často protichůdných změn ve státní vzdělávací politice, což při průměrné životnosti ministra školství asi 18 měsíců znemožňovalo skutečně koncepční práci. Současný ministr Robert Plaga se zatím překvapivě snaží jednat rozvážně a koncepčně, za pomoci širší shody, což je právě podle zkušeností skandinávských zemí klíčové," míní David Souček.

Program se rozrostl do sedmi tříd

On sám coby jeden z hlavních organizátorů připouští, že festival je velká výzva. "Celá akce narostla do opravdu velkých rozměrů, což bude samozřejmě pro návštěvníky jen a jen dobře, ale organizátorům to dává pěkně zabrat," vysvětluje Souček.

Poukazuje přitom na to, jak se rozrůstal počet festivalových "tříd", tedy menších polouzavřených pódií, kde bude možné navštěvovat semináře a přednášky a zároveň s přednášejícími debatovat.

"Původně jsme počítali jen se čtyřmi třídami. Potom jsme zvýšili počet na šest a teď už je tříd sedm," říká s uspokojením a dodává, že tento zájem je důkazem toho, jak chce odborná i učitelská veřejnost sdílet své zkušenosti s ostatními. Zároveň doporučuje všem zájemcům o účast v těchto třídách, aby si co nejdříve zakoupili vstupenku a pomocí mobilní festivalové aplikace si zamluvili místo ve zvolených třídách. Návštěvníkům, kteří se nechtějí vystoupení ve třídách účastnit, postačí registrace a nákup vstupenky.