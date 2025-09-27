Domácí

Těžkooděnci v akci. "Komunismus, fašismus, stejný hnus," slyšeli Konečná s Vidlákem

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Nerudovou ulicí pod Pražským hradem chodí obvykle zejména turisté. Ovšem v sobotu odpoledne se na místě objevili těžkooděnci, kteří bránili střetu dvou protichůdných skupin. Jednu tvořili protivládní demonstranti koalice Stačilo! a hnutí SPD, druhou příznivci EU a NATO. Aktuálně.cz situaci mapovalo a mluvilo s protestujícími.
Aktuálně.cz zachytilo chvíle, kdy pochodu příznivců koalice Stačilo! a SPD se postavili do cesty příznivci prozápadního směřování České republiky. | Video: Radek Bartoníček

Na Malostranském náměstí v Praze, kde sobotní demonstrace spolku Svatopluk s názvem "Pane prezidente, respektujte volby!" začínala, panoval ještě docela klid. Jediným protestujícím byl někdejší předseda Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa (SPR-RSČ) Miroslav Sládek, který shromážděným příznivcům Stačilo! a SPD tvrdil, že je rozhodně nemají volit.

"Dámy a pánové, nevolte podvodnou koalici Stačilo!, nevolte ani podvodnou koalici kolem SPD. Jde jim jenom o to, aby se udrželi v parlamentu, jsou to podvodníci a lháři," hlásil do megafonu Sládek. Některým účastníkům akce se to nelíbilo. "Vypněte mu baterky… Už toho nech!" křičeli na něj, ale jinak ho nechali mluvit dál.

Dramatičtější situace nastala, když se průvod demonstrantů vydal Nerudovou ulicí směrem na Hradčanské náměstí, pod připravení pódium pro řečníky. Těmi byli například předseda koalice Stačilo! Daniel Sterzik, šéfka KSČM Kateřina Konečná, předsedu Spolku Svatopluk Petr Drulák či předseda PRO Jindřich Rajchl. V "Nerudovce" se průvodu postavili na odpor protestující, kteří dorazili vybavení vlajkami Česka, EU i Ukrajiny. 

"Nikdo z nás nechce, aby byli komunisté a fašisté ve vládě, protože víme, jak to vypadalo, když byli," sdělila Aktuálně.cz dívka v zeleném baretu, která držela v rukou transparent s nápisem "Váš prezident je v Moskvě". Přitom upozorňovala, že se chtějí vyvarovat konfliktu s příznivci Stačilo! a SPD. "Nejsme tady kvůli násilí, nehodláme se prát, nehodláme nikoho násilím blokovat. Jsme tady jen proto, abychom jim řekli, co si myslíme," ujišťovala.

V podobném duchu hovořili i další protestující, tedy přesněji odpůrci demonstrace svolané spolkem Svatopluk. "Přišel jsem ukázat kolaborantům, proruským silám, že jim rozhodně nedáme naši zemi zadarmo, a že budeme bránit hodnoty civilizace," vysvětloval. "Komunismu už bylo dost. I toho převlečeného do nového kabátu," přidala se žena, která měla nápis transparent s nápisem "Komunismus je svinstvo".

V prvních chvílích však nebylo zřejmé, jestli průvodu cestu na Hrad uvolní. Těžkooděnci se proto roztáhli na šířku po celé ulici v podhradí a jeden z policistů žádal protestující, aby cestu uvolnili. "Prosím, uvolněte cestu. Nechte je projít nahoru, ať vás nemusíme odtlačovat my. To bychom opravdu neradi. Je to asi zbytečné," naléhal. Ihned uslyšel odpověď dotyčných, že určitě nepřišli kvůli násilí.

Nakonec se tedy stáhli a na demonstranty z alce Svatopluku křičeli ze vzdálenosti několika metrů. "Komouše do koše, komouše do koše," volali střídavě s dalším zvoláním. "Komunismus, fašismus, stejná špína, stejný hnus," opakovali mnohokrát.

Účastníci demonstrace svolané Svatoplukem naopak žádali své oponenty, aby respektovali výsledky voleb i právo lidí svolat demonstraci. 

Když se všichni sešli na Hradčanském náměstí, těžkooděnci nasměřovali příznivce prozápadního směřování Česka do dolní části plochy, k branám Pražského hradu, zatímco mítink Svatopluku se odehrál o několik desítek metrů výš. Ke střetu obou skupin nedošlo, když demonstranti odcházeli, slyšeli z reproduktorů jména lidí, které komunistický, totalitní režim popravil či poslal na dlouhé roky do vězení.

 
