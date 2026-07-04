Těžko uvěřitelný příběh. Mocný policista měl dělat peklo samoživitelce, to ale popírá

Karlovarská policie se po tragické sebevraždě kriminalisty Rudolfa Flašky pere s další třaskavou kauzou. Nyní jde o náměstka krajského ředitele Josefa Radu, který měl své exmanželce Anně Radové Taran prakticky ukončit kariéru u policie. Kamkoliv se hlásila, tam ji nepřijali – údajně po intervenci expartnera a v době, kdy se navíc starala o čerstvě narozené dítě. Rada ale jakákoli pochybení odmítá.
Na začátku podle Radové Taran nic nenasvědčovalo tomu, že by se situace s již bývalým manželem vyhrotila do současného stavu. Vše se ale začalo tehdejší příslušnici karlovarské policie bortit již během těhotenství. „Z důvodů, které nechci podrobněji rozvádět, jsem krátce před porodem naší dcery odešla ze společné domácnosti. Po úvaze s ohledem na všechny okolnosti jsem dospěla k závěru, že se zpět již nevrátím,“ uvedla pro server Aktuálně.cz k odloučení od nynějšího policejního náměstka.
Zhruba dva měsíce po narození dcery pak měla situace eskalovat a zprvu osobní spor se začal postupně přelévat do pracovní roviny. A společně s tím měly údajně přijít i ponižující výroky na její adresu – třeba „že si nyní může dělat kariéru přes něco jiného, že jí to půjde dobře, ale služebně to nebude“. Současně měl Rada podle exmanželky opakovaně naznačovat, že se o sporu bavil s vysoce postavenými policejními představiteli.
„Sděloval mi, že s nimi byl nucen o mně osobě jednat, konfrontoval mě ohledně mého služebního přeřazení, který měl být znám pouze mně a příslušným služebním funkcionářům. V některých případech věděl dopředu i o plánovaných služebních jednáních,“ popsala redakci Aktuálně.cz.
Kamkoliv šla, tam „neprošla“
Zlom přišel ale ve chvíli, kdy se Radová Taran chtěla oprostit od karlovarské policie – a tudíž i svého exmanžela – a přesunout se na jiná pracovní místa mimo kraj. Narazila totiž na nespočet překážek. „Exmanžel v tomto období kategoricky odmítl mé přestěhování a v rámci opatrovnického řízení mimo jiné argumentoval, že tím zabrání mému střídání služebních míst,“ pokračovala bývalá policistka.
Ve výběrových řízeních se jí i přes své zkušenosti a doloženou odbornost nedařilo. Hlásila se nejprve na jihočeské policejní ředitelství. Během toho (konkrétně 30. listopadu 2023) jí podle jejího vyjádření exmanžel Rada poslal SMS. „A prosím tě, jak si teď hledáš práci u různých útvarů policie v Budějovicích, tak to plánuješ nastoupit cca kdy?“ ptal se náměstek.
„Později jsem zjistila, že z příslušného útvaru měli uvedeného dne v dopoledních hodinách schůzku s exmanželem ohledně předání poznatku do Karlovarského kraje,“ popsala blíže náhlý dotaz ze strany svého bývalého muže. Na pozici později nebyla přijata. Obdobný scénář se podle ní odehrál v případě expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Českých Budějovicích. V útvaru již dříve působila a tudíž nebyla žádným nováčkem – v minulosti pracovala i na případu „Fosforové princezny“.
Později se u pražské policie ucházela o post v odboru extremismu a terorismu, poté i o pracovní místo u NCOZ v odboru výnosů a praní špinavých peněz. Nezadařilo se – v u pražské policie jí i přes slibně probíhající pracovní pohovor nakonec nebyla nabídnuto plnohodnotné zaměstnání, ale pouze tříměsíční stáž. Vše v době, kdy už ovšem byla matkou samoživitelkou.
Pohovor o ukrajinských kořenech
Hledání zaměstnání v bezpečnostních sborech pak pokračovalo u celní správy v odboru pátrání, kde dříve působila. Během pohovoru se ptali Radové Taran podle jejího vyjádření například na národnost její ukrajinské matky a postoj k válce s Ruskem. Nakonec došlo k odmítnutí kvůli „slabé angličtině“. Náhlé změny v podmínkách i v nabídce se podle vyjádření expolicistky nestaly náhodou.
„V Praze jsem se setkala s postupy, které jsem považovala za nestandardní a které jsou dnes předmětem samostatného soudního řízení o antidiskriminační žalobě. Kromě toho jsem se od osob, které budou v rámci soudního řízení svědčit, dozvěděla o exmanželových přímých intervencích v těchto záležitostech. Teprve souhrn všech těchto okolností mě vedl k přesvědčení, že soukromý konflikt se přenesl i do mé služební sféry,“ konstatovala Radová Taran, která nakonec odešla do civilního zaměstnání, byť ne dobrovolně.
Podle policistů oslovených redakcí Aktuálně.cz se měl Rada několikrát „pochlubit“ tím, že zasáhl do výběrového řízení, mnohdy slovy, jak „jí zavřel u policie dveře“ nebo že „zasáhla vyšší vůle“. Konkrétně se tak mělo stát u tehdejšího šéfa jihočeské policie Luďka Procházky a náměstka ředitele pražské policie Vojtěcha Motyky.
O případu věděl i Vondrášek
Na podezření, že její bývalý muž zasahuje do výběrových řízení, upozornila expolicistka také kontrolní orgány Policie ČR. Postupně oslovila Odbor vnitřní kontroly, Úřad vnitřní kontroly, Policejní prezidium ČR i policejního ombudsmana, třebaže tento krok oddalovala. Případ měl vzít na vědomí i policejní prezident Martin Vondrášek.
„Byla jsem si vědoma toho, že tím nevyhnutelně prohloubím již existující konflikt s exmanželem, který zastává vysokou řídící funkci. Přesto jsem se rozhodla využít zákonné prostředky, neboť jsem nabyla přesvědčení, že jinou možnost obrany nemám. Opakovaně jsem přitom upozorňovala, že se necítím být ze strany systému chráněna – že se mé služební uplatnění postupně stává prakticky nemožným a existenčně mě to jako samoživitelku ohrožuje,“ popsala svou těžkou situaci.
Cílem přitom nebylo nic jiného než fakt, že se nechtěla vrátit do kraje, kde působil náměstek Rada. Ani jeden kontrolní orgán se jí nicméně nezastal a nepojal podezření, že by došlo ke zneužívání funkce k zásahu do výběrového řízení.
„Podněty byly odložené ad acta, některé bez dalšího šetření. Celá situace mě dovedla až k odchodu do civilního zaměstnání, přestože jsem u policie chtěla dále působit a nedokázala jsem si představit, že bych měla dělat jinou práci,“ podotkla Radová Taran.
„Pomlouváš mě u prezidenta“
Policejní prezident Vondrášek měl v rámci sporu sehrát mimoděk jednu roli. Náměstek Rada podle informací Aktuálně.cz několikrát tvrdil, že s policejním prezidentem mluvil v neprospěch své odcházející partnerky. Rovněž se mu podle těchto zdrojů nelíbilo, že se expolicistka zmiňovala u svých kolegů či nadřízených, že je Rada prověřován Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS).
Důvodů bylo několik. Kromě zmiňovaného podezření z bossingu a zneužívání své funkce se inspekce zaměřila i na podezření z neoprávněného čerpání služebního příjmu, podvodu s docházkou či maření spravedlnosti.
Ve sporu o dítě Radových se inspekce také zajímala o údajnou fiktivní nájemní smlouvu k bytu v Lokti, kterou měl Rada předložit soudu. Měl tím deklarovat vysoké náklady na bydlení, aby to soud zohlednil při výměře co nejnižších alimentů na nezletilou dceru. Z dokumentů k šetření, které má redakce k dispozici, ovšem vyšlo najevo, že v bytě nikdy nebydlel, neměl ani klíče a tudíž ani nehradil nájem.
Rada pak exmanželce vyčítal, že vůbec před někým zmiňuje, že se o něj zajímala inspekce. „Musel jsem jít za policejním prezidentem a říct mu, že mě pomlouváš u krajských ředitelů ohledně GIBS. Šel jsem k prezidentovi a sám jsem mu vše dobrovolně řekl. To je jedno, co jsem mu řekl. Proč vyprávíš jiným služebním funkcionářům o GIBS? Řekl jsem mu, aby se to nešířilo,“ měl říct Rada někdejší choti.
Není to prakticky možné, hájí se Rada
Deník Aktuálně.cz se proto ozval přímo policejnímu náměstkovi Josefu Radovi, aby se vyjádřil k nařčení, že svou někdejší manželku vyblokoval, když si jinde hledala práci. Takový scénář nicméně kategoricky odmítl.
„Vše začalo v době, kdy jsem podal žádost o rozvod s mou exmanželkou. V té době na mne začala chodit jak anonymní, tak její podání, na všechny možné státní a kontrolní instituce. Tehdy se potvrdilo, co mi sdělila – že mě zničí pracovně a připraví mě o dceru, pokud ji opustím. Z mého pohledu se jedná pouze o osobní rovinu a pracovní roviny se to vůbec netýká. Probíhají mezi námi dlouhodobé soudní spory týkající se péče o dceru a majetek,“ odpověděl Rada na dotazy redakce.
Podle svých slov si není vědom toho, že by své exmanželce jakkoliv komplikoval hledání nového zaměstnání v rámci Policie ČR. Žádný bossing se z jeho strany prý neodehrál. „Uvádím, že to není pravda, ani to není prakticky možné,“ kontroval tvrzení, že by zasahoval do výběrových řízení.
Odmítl také informaci, že by mluvil s policejním prezidentem Vondráškem, přestože se o tom před svou tehdejší ženou sám zmiňoval. Vondráška si navíc k této věci vyslechla během prosince 2024 i GIBS, ten jakýkoliv kontakt s náměstkem Radou taktéž popřel.
„Rozhodně jsem žádné vyjádření k této věci nedával a s panem policejním prezidentem Vondráškem jsem o své exmanželce nehovořil,“ řekl v e-mailu pro Aktuálně.cz, ačkoliv šéfa české policie před Radovou Taran i dalšími kolegy zmínil hned několikrát, mimo jiné v souvislosti se svým prověřováním ze strany GIBS.
Na další doplňující dotazy k nesrovnalostem už ale náměstek Rada nechtěl odpovídat. „Vše se odehrává v osobní rovině a je to pro mě velmi těžké. Proto bych nechtěl zacházet více do detailů a soukromí i s ohledem na svou rodinu. Děkuji moc za pochopení,“ omluvil se redaktorovi Aktuálně.cz v pátek večer v SMS zprávě.
Žádná msta, vzkázala expolicistka
Radová Taran, která se po turbulentních událostech v policejních řadách uchytila ve státní správě, odmítla, že by svůj příběh zveřejňovala kvůli osobnímu sporu či mstě. Série soudních sporů podle ní nezačal návrhem exmanžela o rozvod. V lednu 2024 byl ze strany Radové Taran podán návrh na úpravu poměrů k nezletilé dceři, následovala pak žaloba o výživné pro nerozvedenou manželku v únoru 2024.
„To jsem byla nucena podat po opakovaných neúspěšných pokusech získat služební uplatnění v jižních Čechách. Zůstala odkázána pouze na rodičovský příspěvek. Teprve poté – 22. března 2024 – podal Josef Rada žalobu o rozvod,“ popsala svůj pohled na spor bývalá policistka. Poznamenala, že poté, co ji zklamaly všechny kontrolní mechanismy uvnitř bezpečnostních sborů, nezbývalo nic jiného než se obrátit na média.
„Chci, aby byly objektivně prověřeny všechny skutečnosti, které jsem nyní předmětem antidiskriminačni žaloby, a aby pro všechny příslušníky Policie České republiky platila stejná pravidla. Pokud existují důkazy o možném porušení zákona nebo služebních předpisů, měly by být řádně vyhodnoceny bez ohledu na hodnost nebo funkci dotčené osoby,“ dodala Radová Taran.
„Věřím, že to přispěje k širší debatě o tom, jak jsou chráněni policisté, kteří se dostanou do služebního sporu s vysoce postavenými služebními funkcionáři,“ sdělila redakci na závěr.
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