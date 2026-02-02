Přeskočit na obsah
Benative
2. 2.
"Těžké radovanec, ale bude to facha." Z církve zní gratulace novému arcibiskupovi

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
ČTK,Vojtěch Štěpán

Pondělní jmenování litoměřického biskupa Stanislava Přibyla pražským arcibiskupem je podle plzeňské diecéze potvrzením jeho služby a důvěry, kterou si získal. Volbu uvítal i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a brněnský biskup Pavel Konzbul. Vyplývá to z vyjádření, které zveřejnili na webech a sociálních sítích. Přibylovi ke zvolení pogratulovali i někteří politici.

Jan Graubner, končící pražský arcibiskup, Stanislav Přibyl, nový pražský arcibiskup
Dosavadní litoměřický biskup Stanislav Přibyl hovoří na tiskové konferenci ke svému jmenování novým pražským arcibiskupem, 2. února 2026, Praha. Vlevo je končící pražský arcibiskup Jan Graubner.Foto: Šulová Kateřina
Přibyl patří podle svých kolegů k výraznými osobnostem české katolické církve. Podle plzeňského biskupství ve své službě dlouhodobě spojuje teologickou hloubku, lidskou blízkost a schopnost citlivě naslouchat společnosti i církvi samotné.

"V životě jsem nebyl středem takové pozornosti," začal v pondělí tiskovou konferenci čerstvě jmenovaný arcibiskup. "Zpráva, kterou chci předat, je evangelium, že Bůh je s člověkem,“ uvedl dále a poděkoval Bohu, papeži a všem, kteří jej podporují, rodině i spolupracovníkům. Na dotazy, jak přesně volba nového arcibiskupa probíhala, ale během tiskové konference církevní představitelé neodpověděli. Celý postup je tajný.

"Chtěl bych přispět k určité změně atmosféry jak v církvi, tak ve společnosti. Mám dojem, že je příliš napětí," řekl Přibyl ke svým plánům. Lidé jsou podle něj uzavření v bublinách sociálních sítí, což by rád změnil. Poznamenal také, že chce být mostem a propojovat.

"Je známý svou otevřeností k dialogu, důrazem na vzdělání, kulturu a odpovědnou roli církve ve veřejném prostoru. Jmenování arcibiskupem je potvrzením jeho dosavadní služby a důvěry, kterou si získal napříč církví," uvedlo pak biskupství na svém webu. Plzeňský biskup na síti X doplnil, že se těší na spolupráci.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík na webu označil Přibyla jako člověka vzdělaného, který své vzdělání neustále rozšiřuje. "Jako biskup prokazuje rozhled nejen při řešení aktuálních problémů, ale také ve vztahu k Evropě, za což jsem mu v rámci biskupské konference velmi vděčný. Zná řadu biskupů a je člověkem evropského myšlení. O to víc mě těší, že bude nyní sloužit v Praze," napsal Nuzík. Novému pražskému primasovi popřál, ať je ve své službě šťastný.

"Stando, gratulace a těžké radovanec, ale bude to facha. Držím Ti v modlitbě palce," vzkázal Přibylovi brněnský biskup Pavel Konzbul na facebooku. Konzbul v neformální komunikaci často čerpá z hantecu, místní varianty češtiny používané v hovorové mluvě v Brně.

Ke gratulantům se připojil i bývalý premiér Petr Fiala (ODS). "Mám radost z tohoto rozhodnutí papeže Lva XIV. a přeji novému pražskému arcibiskupovi hodně úspěchů a boží pomoc v jeho nové službě," uvedl na síti X.

"Jeho závazek naslouchat, povzbuzovat, propojovat a tvořit církev jako domov pro všechny, zvlášť pro ty na okraji společnosti, ve mně vzbuzuje velkou radost i očekávání," napsala ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

Dostatek sil a moudrosti Přibylovi popřál šéf lidovců Marek Výborný. "Ať je církev pod jeho vedením autentickou solí veřejného života a svědectvím pravdy a spojování společnosti," napsal na síti X. Jeho stranický kolega a bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík označil jmenování Přibyla za skvělou zprávu pro českou církev. "Jeho vzdělání, kontakty, rozhled i zkušenosti mohou být velkou naději na jasný směr české církve i společnosti," uvedl na síti X.

