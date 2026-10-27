„Teta Alenka“ je zpět v akci. Schillerová míří do srdce českých Vietnamců. Ne poprvé

Vietnamská tržnice Sapa vyhlíží vládní návštěvu. V úterý tam zamíří ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která chce s vietnamskými podnikateli probrat nejen návrat elektronické evidence tržeb, ale také otázky k daňovému systému. Není to poprvé, co se takhle propojuje s Vietnamci – v červnu zavítala také do brněnského obchodního centra Vinamo, kde „teta Alenka“ měla podobný program.
„Paní Ly, jak se vietnamsky řekne: Máte otázky k daním a EET 2.0?“ přihlásila se ze Sapy šéfka státní kasy ve videu, které zveřejnilo ministerstvo financí. Poté se otočila na zástupkyni vietnamské ambasády v Praze a ta dotaz Schillerové přetlumočila do vietnamštiny.
„My pro vás máme odpovědi a přivezeme vám je přímo do Sapy. Prakticky vám vysvětlíme, koho se EET 2.0 týká, které platby se budou evidovat a jak se na nový systém připravit,“ nastínila ministryně financí, proč plánuje návštěvu v srdci vietnamské komunity v České republice.
„Paní Aleno, kdy se akce bude konat?“ dotázala se ve vietnamštině žena ve videu, načež Schillerová pozvala všechny sledující na seminář, který se koná v úterý 27. října. „Těšíme se na vás,“ dodala pak ve vietnamštině zástupkyně kabinetu Andreje Babiše.
V pondělí se posléze připomněla znovu, tentokrát se ale oblékla do tradičního slavnostního kroje „áo dài“ – navíc v českých barvách a s drobnou vietnamskou vlajkou. „Tento překrásný vietnamský národní kroj jsem dnes dostala v Sapě,“ poděkovala menšině.
Co říká na přezdívku „teta Alena“?
Není to poprvé, co takto Schillerová zamíří mezi Vietnamce. V červnu navštívila brněnské obchodní centrum Vinamo s prakticky totožným programem. Někteří představitelé třetí nejpočetnější menšiny v ČR ji vítali s kuriózním oslovením – „cô Alena“, tedy „teta Alena“. Tehdy se ministryně financí vyjádřila ke své přezdívce mezi Vietnamci i pro Aktuálně.cz.
„Je to hrozně milé, nesmírně si toho vážím. Spolupracuju s komunitou již deset let, tedy od doby, kdy jsem byla náměstkyní ministra financí. Točila jsem například pro vietnamskou televizi a kontinuálně to pokračovalo. I v opozici jsme tu byli s dnešním premiérem Babišem,“ řekla reportérovi v červnu.
„Těší mě, že jdu třeba po Karlově mostě a hlásí se ke mně zástupci vietnamské komunity nebo že mě poznávají v obchodech. Je to nesmírně pracovitá komunita, která se významně podílí na ekonomice této země,“ pochválila Schillerová i mladší generaci Vietnamců, která podle ní přebírá celou řadu profesí a podnikatelských segmentů.
„Politiku nechám synovi, má občanství“
A je pravda, že přinejmenším v brněnském Vinamu za ministryní přišlo několik obchodníků – a několik z nich ji oslovilo česky „teta Alena“. Jeden z nich reportérovi Aktuálně.cz podotkl, že na tom nevidí nic špatného.
„O komunitu se zajímá, tak mi přijde férové jí tu přívětivost vrátit. Myslím, že EET 2.0 nebude problém,“ řekl muž, který se představil jako Tuan. Přiznal, že českou politiku sleduje pouze okrajově – ostatně nemá české občanství a nemůže volit –, nicméně se zajímá o vše, co by mohlo ovlivnit jeho podnikání jako takové.
„Politiku nechám synovi, ten se dostal na vysokou školu, má české občanství a asi bude o české politice vědět víc. Pro mě je klíčové, abych mohl svobodně podnikat a neřešil příliš papírování,“ vysvětlil svůj postoj Tuan.
Kapacita naplněna, zájem byl obří
Nguyen Manh Tung, spoluzakladatel organizace Czech-Viet a zvláštní zmocněnec pro Vietnam při Hospodářské komoře ČR, pak pro Aktuálně.cz přiblížil, co čeká návštěvníky společné akce ministerstva financí a vietnamské komunity.
„Letošní setkání jsme rozdělili do dvou částí. První je věnovaná sdílení podnikatelských zkušeností, úspěchů i neúspěchů. Podařilo se nám získat jednoho z nejuznávanějších podnikatelů v Česku, který má vietnamské kořeny, stojí za řadou českých značek i firem působících v mezinárodním měřítku. Druhá část se zaměří na aktuální podnikatelská témata včetně EET 2.0. Odbornému programu věnujeme přibližně tři čtvrtiny celé akce,“ řekl redakci.
Na místě by ovšem měli být také čeští podnikatelé, kteří se s komunitou v různých formách proplétají. „Sapa je přirozeným místem podnikání a obchodu, ale zároveň může být platformou, kde se obě komunity setkávají, sdílejí zkušenosti a navazují nové spolupráce. Zájem nás velmi mile překvapil. Kapacitu máme již naplněnou a stále se nám ozývají další zájemci,“ okomentoval Nguyen zájem z podnikatelského spektra.
Sám považuje EET 2.0 za důležité téma, které navíc zasahuje do každodenního fungování podnikatelů. „Chceme proto nabídnout prostor pro věcnou diskusi, vysvětlení připravovaných změn a otázky přímo z praxe. Zároveň bych byl rád, kdyby tato akce nebyla jen jednorázovým setkáním, ale začátkem pravidelného dialogu mezi českými a vietnamskými podnikateli,“ uzavřel spoluzakladatel Czech-Viet.
Babiš už ví, kdy odletí do Vietnamu
Po úvodním proslovu a mediálním brífinku zamířila Schillerová také do místního buddhistického chrámu, kde zapálila vonnou tyčinku, prohlédla si obchody s oblečením a poobědvala vietnamské pokrmy. Dá se proto očekávat, že se podobný scénář odehraje na pražské Sapě.
Hnutí ANO má s vietnamskými předáky z první generace dlouhodobé vztahy – a samotný premiér Andrej Babiš jde vietnamské komunitě často naproti.
Zástupci vládního uskupení se objevují na různých oslavách či recepcích, předseda vlády mimo jiné plánuje v prosinci cestu do Vietnamu za doprovodu početné podnikatelské delegace. Plánované cesty českých politických špiček jsme rozepsali zde.