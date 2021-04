Jsi pozitivní, jdi domů. Ředitelé se obávají, jak žáci testování psychicky zvládnou

Od pondělí se do školy vrací děti prvního stupně základních škol. Podmínkou jejich návratu je však pravidelné antigenní testování na koronavirus. Ředitelé škol řeší, jak žáky s pozitivním výsledkem uchránit před případným posměchem spolužáků. Řeší i prostory, ve kterých bude testování probíhat. Ministerstvo školství doporučuje dělat za hezkého počasí testy venku, to však podle ředitelů není možné.

Do lavic Základní školy Mendelova v Praze se mají po neděli vrátit více než dvě stovky žáků prvního stupně. Zbytek bude muset ještě týden počkat, protože školy, které mají na prvním stupni více než 75 dětí, musí zavést rotační výuku, při níž se žáci budou ve škole střídat ob týden. Zhruba deset rodičů už však ředitelce školy Martině Thumsové napsalo, že své děti radši nechají doma. A ředitelka se jim nediví. "Já bych děti za takových podmínek do školy také nepustila," říká.

Ředitelé a učitelé si za rok pandemie již zvykli na dělení dětí po menších skupinách, vyučování v rouškách nebo výuku přes internet. Teď je však čeká nová výzva: pravidelné antigenní testování všech žáků, kteří se rozhodnou vrátit do školy, a to hned dvakrát týdně. Taková je podmínka, aby mohli znovu usednout do lavic. Děti mají právo test odmítnout, v takovém případě však budou nadále pokračovat ve výuce na dálku.

Není jasné, kolik dětí do škol skutečně nastoupí a kolik si to kvůli přísným pravidlům rozmyslí. Děti se musí testovat poprvé v pondělí před zahájením výuky. Pokud některému z nich vyjde pozitivní test, musí odejít a podstoupit PCR test. V případě, že tento test vyjde negativní, může se žák vrátit do školy, v opačném případě musí zůstat doma.

Druhé kolo testování je nutné provést ve středu nebo ve čtvrtek, tedy v době, kdy už spolu děti seděly pár dní v jedné místnosti. Pokud tedy tentokrát byť jen jednomu dítěti vyjde pozitivní test, musí už jít domů celá třída a tam počkat na výsledky potvrzujících PCR testů. "Takže tito žáci se pravděpodobně nevrátí do školy ani v pátek, protože dřív výsledek nebude. A pokud výsledek PCR testu vyjde pozitivní, jdou všichni z dané třídy do karantény. A takhle se to bude opakovat s další polovinou dětí, která přijde v následujícím týdnu, a pak každý týden nanovo," popisuje Thumsová.

Testování venku by bylo složité

Kromě toho také ředitelé musí vyřešit, kde děti otestují. Ministerstvo školství doporučuje, aby učitelé žáky testovali uvnitř ve větraných místnostech, v případě hezkého počasí venku. Jenže to podle ředitelů není možné - nemají venku dostatečné prostory, aby mohli zachovat rozestupy mezi všemi dětmi, zároveň by se dětem hůř manipulovalo s testy, protože k jejich provedení potřebují stůl. Ministerstvo doporučuje testovat při teplotách 15 až 30 stupňů Celsia, takže při současných nízkých teplotách by to ani nebylo možné.

"Nemůžeme dvě stě dětí testovat venku. Potřebujeme je mít v místnosti, kde je bude mít pod kontrolou učitelka, která jim testy rozdá a pomůže jim s nimi, protože si nemyslím, že třeba prvňáci nebo druháci testy zvládnou zcela sami. Zároveň by venku děti neměly kam testy položit. Takže si to neumím představit," sdělila Thumsová.

Stát pro školy nakoupil testy od společností Lepu a Singclean. Čtyři miliony testů do krajských distribučních center rozvážejí v tomto týdnu hasiči ze skladů Správy státních hmotných rezerv. Odtud následně doputují do škol.

Testování bude probíhat samoodběrem a liší se podle toho, zda školy dostanou testy společnosti Lepu, nebo Singclean. V případě testů Lepu zasunou děti hlavičku výtěrové tyčinky postupně do obou nosních dírek a pětkrát s ní otočí. Potom vsunou tyčinku do karty, odstraní lepicí proužek a počkají, než učitel nakape na tyčinku roztok. Žák následně otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře kartu a počká na vyhodnocení. I testy společnosti Singclean se odebírají z nosu, liší se ale způsob vyhodnocení. Žákům prvních až třetích tříd budou moct s testem pomoct rodiče.

I kvůli složité manipulaci se tak ředitelé spíše spoléhají na to, že děti otestují uvnitř, a vyhrazují k tomu tělocvičny či prázdné učebny. "Na testování vyhradíme volné třídy ve škole. Třídy při testování rozdělíme na poloviny, abychom dodrželi rozestup mezi žáky 1,5 metru. Jelikož jde příští týden do školy pět tříd, budeme je tedy testovat v deseti místnostech. Žáci budou mít nadepsané a připravené svoje testovací místo, kam ráno půjdou. Pak tato místa uklidíme, vydezinfikujeme a další týden to samé připravíme pro druhou polovinu žáků, kteří přijdou do školy," popsal ředitel ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko.

Také ředitelka Základní a mateřské školy Plzeň-Božkov Hana Stýblová počítá s tím, že děti budou testovat uvnitř školy. "Venku by se žáci potkávali se školkovými dětmi. Děti se proto budou testovat v jiné třídě, než ve které se pak budou učit. Díky rotační výuce na to máme dostatečné prostory," říká Stýblová.

Na dítě s příznaky volali "coviďáku"

Ředitelům vadí, že mají výsledek testu dětem oznamovat před jejich spolužáky. Ředitelka ZŠ Prodloužená v Pardubicích Jana Smetanová to označuje za porušování GDPR, tedy nařízení o ochraně osobních údajů.

Tento aspekt testování kritizuje i ředitel Jirásko. "Už od září toto řešíme. Poslali jsme třeba domů dítě s příznaky covidu a děti na něj okamžitě začaly ukazovat a volat, že je to 'coviďák'. Sám bych nechtěl být v kůži dítěte, které je jako jediné ve třídě pozitivní a musí odejít domů," říká Jirásko.

S testováním ve škole tak nesouhlasí ani ředitel Základní a mateřské školy Dolní Studénky Jakub Doníček. "Domnívám se, že je testování odpovědností rodičů a na děti, které budou testovány pozitivně, to může mít velmi špatný psychický dopad - jak se na to asi budou tvářit ostatní?" ptá se Dolníček.

Ředitelé proto navrhují, aby se děti testovaly doma. Je sice možné, že by některé v takovém případě podváděly, podle Jiráska by to však šlo vyřešit čestným prohlášením či případnými sankcemi. "Pokud se mají děti testovat, je potřeba důvěřovat rodičům. Ráno udělají dětem test a v případě pozitivity je do školy nepošlou. To je jediná cesta, jak eliminovat riziko," domnívá se ředitelka Smetanová.

Ministerstvo školství na dotaz Aktuálně.cz, zda testování žáků doma zvažuje či zvažovalo, nijak nereagovalo. Na svém webu však uvádí následující: "Testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme."

Máme jen kusé informace, vadí ředitelům

Ředitelé škol by uvítali, kdyby informace o testování dostali dřív. Ministerstvo školství uvádí, že informace obdrželi prostřednictvím datových schránek v úterý, někteří, se kterými komunikovala redakce Aktuálně.cz, je však dostali o den později.

"Máme stále pouze kusé informace, a to hlavně z médií, nikoli z ministerstva, což považuji za velmi nešťastné. Vůbec nechápu, jak je možné, že dva pracovní dny před nástupem žáků do škol nemáme žádnou metodiku, jak testování organizovat nebo jak postupovat," uvedl v úterý ředitel Dolníček.

Manuály sice již ředitelé obdrželi, pořád jim však zůstává spousta nezodpovězených otázek. "Největší starost mi dělá to, jak budeme postupovat u dětí, u kterých najednou v osm ráno ve škole zjistíme, že jsou pozitivní. Kam je umístíme, jak to ponesou psychicky. Další starostí je pracovně-právní vztah mezi školou a zaměstnanci, kteří rozhodně nemají v popisu práce odebírání vzorků malých dětí, manipulace s nimi a podobně," upozorňuje Dolníček.

To dělá vrásky na čele i ředitelce Smetanové. "Učitelé nejsou zdravotnickými pracovníky a nejsou povinni se na testování žáků podílet. Podle instruktážního videa ministerstva školství se rozhodně nejedná pouze o dohled nad žáky, učitel se na videu aktivně na testování podílí," podotýká Smetanová.

