Teploty vyšplhají až ke 40 stupňům, spalující vedra potrápí Česko

V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání, informoval v úterý Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle něj bude během tohoto týdne na celém území ČR zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. V Jihomoravském kraji ve středu vystoupí nejvyšší teploty vzduchu místy až na 33 stupně a očekává se tam od tohoto dne nebezpečí vzniku požárů, uvedli meteorologové.
Podle nich by lidé v oblasti s rizikem požárů neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Meteorologové radí také úsporně hospodařit s vodou.
V souvislosti s vysokými teplotami doporučují lidem dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Určitě by neměli podle ČHMÚ nechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
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