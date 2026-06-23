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Teploty vyšplhají až ke 40 stupňům, spalující vedra potrápí Česko

ČTK

V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až 37 stupňů Celsia, v nížinách může být ojediněle i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání, informoval v úterý Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

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Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock
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Podle něj bude během tohoto týdne na celém území ČR zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. V Jihomoravském kraji ve středu vystoupí nejvyšší teploty vzduchu místy až na 33 stupně a očekává se tam od tohoto dne nebezpečí vzniku požárů, uvedli meteorologové.

Podle nich by lidé v oblasti s rizikem požárů neměli rozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem a používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Meteorologové radí také úsporně hospodařit s vodou.

V souvislosti s vysokými teplotami doporučují lidem dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Určitě by neměli podle ČHMÚ nechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

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