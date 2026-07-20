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Teploty po požáru ve výškové budově ve Zlíně klesají, pomohly i deštivé dny

ČTK

Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to mělo i počasí v regionu v uplynulých dnech, které přineslo bouřky a přeháňky, řekla v pondělí mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Hasiči rozsáhlý požár likvidují 12. dnem. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nechtěla mluvčí předjímat.

požářiště, výšková budova č.34, Baťův areál, hasiči, vysokozdvižná plošina
U zásahu se hasiči zpravidla střídají po 12 hodinách. S vyhledáváním míst se zvýšenou teplotou jim nadále pomáhají drony vybavené termokamerou. (Zlín, 14. července)Foto: CTK – Glück Dalibor
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Požár jedenáctipodlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi hasí profesionální a dobrovolné jednotky od čtvrtka 9. července. Trosky objektu, který se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil, stále prolévají vodou. Čerpají ji z nedaleké řeky Dřevnice. „Teploty nám naštěstí poměrně hodně jdou dolů, i s ohledem na počasí. Nejvyšší se v některých místech měří kolem 50 stupňů Celsia, což už není žádná hrůza, takže vypadá to nadějně,“ řekla Javoříková.

Za jak dlouho bude možné ohlásit likvidaci požáru, je však podle ní nadále obtížné odhadnout. „Opravdu to ukáže ten vývoj až dalších dní,“ uvedla mluvčí. Okolí částečně zřícené budovy zůstává uzavřené.

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U zásahu se hasiči zpravidla střídají po 12 hodinách. S vyhledáváním míst se zvýšenou teplotou jim nadále pomáhají drony vybavené termokamerou. V neděli se počet zasahujících jednotek snížil ze šesti na tři. „Čtvrtá zabezpečuje týl, to znamená zázemí pro zasahující hasiče,“ řekla mluvčí. Stále podle ní platí, že se požár obešel bez zranění.

Příčinu požáru zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

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Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.

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