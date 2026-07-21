Teplota pod sutinami budovy ve Zlíně opět klesla, hasiči přestali zkrápět požářiště

Hasiči přestali zkrápět vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazeny však zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou, řekla v úterý ČTK mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Likvidaci požáru, který hasí 13. dnem, však hasiči dosud neohlásili. Kdy by se tak mohlo stát, nechtěla mluvčí předjímat.
„Na místě se nachází jedna jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, plus je tady dronová služba. Takže máme tady dvě jednotky s tím, že se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky, které budou následovat,“ řekla mluvčí. V pondělí požár likvidovaly tři jednotky hasičů, čtvrtá jim zajišťovala zázemí.
Požár jedenáctipodlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi hasí profesionální a dobrovolné jednotky od čtvrtka 9. července. Trosky objektu, který se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil, v minulých dnech prolévali vodou. Čerpali ji z nedaleké řeky Dřevnice. Nyní tyto práce pozastavili. „Teploty jsou nízké nebo téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup,“ uvedla Javoříková.
Příčinu požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody.
Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý firma Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Poté, co se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina.
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