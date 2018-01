Teplejší počasí bude ještě dva týdny. Ochladí se až na konci ledna

před 5 hodinami

Počasí se bude pomalu ochlazovat. Opravdovou zimu zažijeme až ke konci ledna, stojí v předpovědi ČHMÚ.

Praha - Současné teplé počasí bude pokračovat ještě nejméně příští dva týdny. Postupně ochlazovat se bude až ke konci ledna. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústav (ČHMÚ). Srážkově by mělo být období od 8. ledna do 4. února průměrné.

"V následujících dvou týdnech se týdenní minimální teploty budou pohybovat kolem nuly a maximální teploty se budou udržovat nad bodem mrazu," uvedl ČHMÚ.

Poté teploty klesnou na hodnoty obvyklé pro konec ledna. "Z hlediska srážek se neočekávají velké odchylky, ve všech týdnech předpokládáme srážkově normální průběh počasí," dodali meteorologové.

V ČR padlo 29 teplotních rekordů, v Karviné naměřili 13,2 stupně

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období mezi 8. lednem a 4. únorem je minus 1,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl v tomto ohledu rok 1963, kdy průměrná teplota klesla na minus 10,8 stupně Celsia. Naopak v roce 2007 se vyšplhala na 3,4 stupně.

Na 29 ze 148 stanic měřících 30 a více let byl dnes překonán nebo vyrovnán teplotní rekord pro 6. leden. Na informačním webu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) to uvedl meteorolog Jaroslav Rosa. Vůbec nejtepleji dnes bylo v Karviné, a to 13,2 stupně. Tamní stanice ale funguje pouze 27 let, proto ji mezi rekordní meteorologové nezapočítali.

Nejvyšší nový rekord tak byl zaznamenán na letišti v Pardubicích, kde teplota vystoupala na 12,4 stupně. Následují tři stanice z Moravskoslezského kraje. V Lučině bylo 12,2 stupně, v Bohumíně-Záblatí 12 stupňů a v Ostravě-Porubě 11,8 stupně Celsia. Nová maxima mají například také Valašské Meziříčí, Vsetín, Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž nebo Frenštát pod Radhoštěm.

Velmi teplé byly letos v Česku i vánoční svátky a přelom roku. Na Štědrý den byla průměrná teplota 6,4 stupně Celsia a na dvou místech padly teplotní rekordy. O silvestrovské noci zaznamenalo rekord dokonce 61 ze 148 stanic měřících 30 a více let.