Tenhle vlak není pro chudé. Výletní jízdy masivně zdražují, na vině je systém ETCS

Po nákladních železničních dopravcích, kteří si stěžují, že investice do zabezpečovače ETCS se promítají do jejich cen a přestávají tak být konkurenceschopní kamionům, se ozvali další. Tentokrát jde o menší vlakové společnosti vypravující výletní či zážitkové vlaky. Jízdenky lidem zdražily třeba i o několik stovek. Pro jízdu po koridorech si totiž musí draze pronajímat moderní lokomotivy.

Už několik let jde o tradiční podzimní zážitek. Dva víkendy po sobě vyráží v říjnu z východu Moravy na jih výletní vlak, který sváží lidi na vinobraní do Valtic a burčákový pochod do Mutěnic. Letos ale zážitek v režii Slezského železničního spolku významně zdražil.

"Rozdíl v ceně zájezdu přepočtený na jedno sedadlo je oproti minulému roku 510 Kč. Vloni stál 640 korun, nyní jsme museli zdražit na 1150 korun," informoval dopravce na svých sociálních sítích. "Jedná se o ryzí a přímé náklady na zvýšení bezpečnosti a zavedení systému ETCS v praxi, protože tyto naše zájezdy nejsou nikým a ničím dotované a jezdí čistě na naše komerční riziko," napsal spolek cestujícím, kteří si prý na meziroční zdražení o pět stovek stěžovali.

Výletní vinařské vlaky totiž musí část trasy z Ostravy absolvovat po koridoru, kde už od začátku letošního roku funguje pouze výhradní provoz pod dohledem evropského zabezpečovače ETCS. A protože Slezský železniční spolek žádnou vlastní lokomotivu s touto technologií za patnáct milionů nemá - u starších mašin její montáž postrádá smysl - musí si pronajmout moderní mašinu.

"My jsme naši 'rosničku' koupili za milion, a když ji natankuju do plna, tak její hodnota stoupne na milion a třicet tři tisíc," stojí dále v prohlášení na facebookovém profilu Slezského železničního spolku s tím, že instalovat moderní technologii, která mnohonásobně převyšuje cenu vlaku, se jim nevyplatí.

"Podraz, který zničí regionální dopravu"

Rozhovory deníku Aktuálně.cz s několika dalšími menšími dopravci či agenturami dokládají, že rozhodně nejde o ojedinělý případ. Na extrémně rychle rostoucí náklady v souvislosti s nutností používat ETCS upozorňuje většina oslovených.

Jedním z nich je například Bohumil Augusta, majitel Klubu železničních cestovatelů. "Je to podraz, který zničí regionální dopravu," nebere si servítky. A jedním dechem přidává vlastní zkušenost, když museli dostat z Ostravy do Přerova motorovou jednotku zvanou mravenec, s níž provozují linku z Prahy do Čakovic.

"Musel nás převézt Vectron (moderní elektrická lokomotiva - pozn. red.), který jsme si museli pronajmout. To nás vyšlo na 106 tisíc korun bez DPH," zvyšuje Augusta hlas. A rovnou přidává jeden výpočet.

Před zavedením ETCS prý byla jeho firma schopná vypravit svatební vlak z Prahy do Pardubic za šedesát tisíc korun, dnes se dostávají na 160 tisíc. "To nás lidi rovnou pošlou do háje," pokračuje. "Netýká se to ale jen nás. Promítne se to i ve zdražení nákladní dopravy, která se kvůli zdražení přesouvá do kamionů," tvrdí.

Tomáš Valenta, jednatel pražské společnosti Valenta Rail, doplňuje, že problém zatím neřeší tak silně jako na Moravě, protože kolem metropole ještě zůstává dost důležitých tahů bez ETCS. "Letos se nás to dotkne pouze při jediné jízdě, a to do pivovaru Clock v Potštejně. Jde o střední vzdálenost, zvýšení nákladů do ceny jízdenky tak nepropíšeme," počítá Valenta.

"Měli bychom mít rozum"

Jak už před několika dny upozornily Hospodářské noviny, nespokojenost dopravců, včetně těch velkých jako ČD Cargo, s provozem evropského zabezpečovače ETCS je stále větší. Rezonovala i na nedávném ostravském veletrhu Rail Business Days.

"Měli bychom mít rozum. Cena osobních vlaků pro samosprávy se dostává ke 300 korunám za kilometr. Přitom za autobus zůstává kolem 60 korun. A to musíme změnit," prohlásil tam Zdeněk Chrdle, šéf firmy AŽD Praha dodávající zabezpečovače a provozující několik lokálek.

"Odhad, že lokomotivu osadíte za 350 až 400 tisíc eur, se dávno rozplynul. Teď je to mnohem víc," upozorňuje předseda představenstva ČD Cargo Tomáš Tóth. Diskuse na veletrhu se zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). "Pro všechny technologické firmy je to nádherný byznys, ale je potřeba udržet náklady na uzdě," řekl.

Zavádění železničního zabezpečovače ETCS zatím v Česku vyšlo na osmnáct miliard korun, celkové náklady jsou nyní odhadovány na 50 miliard. Jak už deník Aktuálně.cz upozornil před několika týdny, za první čtvrtrok provozu zastavilo kvůli chybě ETCS 1400 vlaků z celkových 122 tisíc spojů.

