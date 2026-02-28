Ten třetí ze svaté trojice s Turkem a novým ministrem. Motorista, kterého objevil Macinka

Jsme taková malá svatá trojice, prohlásil nový ministr životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený, když mluvil o tom, kdo vlastně ministerstvo vede. Trojicí myslel kromě sebe a vládního zmocněnce Filipa Turka ještě třetího muže, který není veřejnosti tolik známý, ale má velký vliv. Aktuálně.cz se s tímto „tajemným“ mužem na ministerstvu setkalo. O koho jde a kde se vzal?
Koho by loni v létě napadlo, že Jaromír Wasserbauer, jehož reportér Aktuálně.cz potkal v hloučku dalších lidí u stánku Motoristů sobě v Mikulově na jihu Moravy, bude patřit za několik málo měsíců k nejvlivnějším lidem na ministerstvu životního prostředí? Zvláště když Motoristé sobě podle několika průzkumů neměli v té době vůbec jisté, že se dostanou do Poslanecké sněmovny, natož že budou dokonce ve vládě.
„Nepochybuji, že ve sněmovně budeme,“ tvrdil tehdy tento muž, který byl dvojkou kandidátky na jihu Moravy hned za předsedou strany Petrem Macinkou. I ten v Mikulově byl a z jeho komunikace s Wasserbauerem bylo zřejmé, že k sobě mají hodně blízko a on na něj hodně sází. Právě Macinka Wasserbauera objevil pro politiku, nabídl mu místo na kandidátce poté, co si povšiml na YouTube jeho veřejných vystoupení, ze kterých bylo jasné, že je mimo jiné ostrým kritikem Green Dealu.
„Věnuji se chemii, technologiím a materiálům a jsem docentem na Fakultě chemické VUT v Brně. Green Deal je politická ideologie a není založena na technickým základech,“ sdělil Aktuálně.cz v Mikulově s tím, že dekarbonizace není možná v časovém horizontu, který Evropská unie plánovala. „Do roku 2040, 2050 to není prostě technologicky možné,“ tvrdil a upozorňoval, že je mimo jiné garantem volebního programu Motoristů v oblasti životního prostředí.
Za měsíc byly volby, Motoristé se o chvíli později stali členy vlády a následně byl Macinka kromě vedení ministerstva zahraničí pověřený dočasně i vedením ministerstva životního prostředí. A jako svého náměstka si vybral – nepřekvapivě – Wasserbauera. Mimochodem, i on měl blízko i k tomu, aby byl zvolený do sněmovny, ale nakonec se do ní nedostal.
„Sčítání hlasů bylo jak na houpačce. Asi bych nebyl rád, kdybych teď musel sedět ve sněmovně a poslouchal tam řeči Pirátů,“ svěřil se v rozhovoru pro Aktuálně.cz, které ho v lednu navštívilo přímo v jeho úřadu. Kromě jiného tvrdil, že je se svou novou rolí spokojený.
„Mě to tady naplňuje, baví mě brutálně zaměstnávat mozek. Jsem rád, když jsem nasycený novými informacemi. Jsem pořád taková houba. Baví mě vstřebávat informace pokud možno z různých pramenů, nemám rád, když je jen jeden proud,“ popisoval své pocity.
Rozhovor se ale točil především kolem samotné činnosti ministerstva životního prostředí, protože řadě odborníků i aktivistů se nelíbilo, že ho povedou zrovna Motoristé. Demonstrace proti tomu proběhly už ve chvíli, kdy se začalo mluvit o tom, že ministerstvo převezmou, a nebylo jasné, jestli ho povede Macinka, nebo další poslanec Motoristů Filip Turek.
Nakonec to byl Macinka, protože prezident Turka odmítl jmenovat. Vláda z něj tak na návrh Macinky udělala vládního zmocněnce pro Green Deal a Macinka anoncoval, že Turek bude pracovat z kanceláře samotného ministerstva. Takže kritika některých odborníků a mnoha aktivistů ještě zesílila. Zejména když v návrhu rozpočtu chybí více peněz například pro národní parky nebo když bylo rozhodnuto o konci oddělení, které se zabývalo klimatickými změnami.
Wasserbauer jakoukoliv kritiku ministerstva odmítá a tvrdí, že on, Macinka i Turek dělají pro ochranu prostředí maximum.
„Kritické názory jsou zcela nepravdivé. Jsme vykreslováni jako ničitelé životního prostředí nebo přírody, ale rozhodně to není pravda. Staráme se o zlepšování přírody, vody i půdy, občané se nemají čeho obávat,“ ohrazuje se a pochvaluje si úřednický aparát ministerstva. „Pracují tady výborní odborníci, ať už ředitelé sekcí a další zaměstnanci, kteří ochraně životního prostředí rozumí. Je s nimi skvělá spolupráce, ministerstvo běží dál,“ dodává.
Na otázku, jak vypadá spolupráce s Macinkou a Turkem, odpověděl, že je intenzivní, protože podle něj se oba životnímu prostředí hodně věnují. „S oběma jsem v čilém kontaktu, často jsou tady a ještě častěji si voláme. Pokud jde o Filipa Turka, věnuje se tomu, k čemu má pověření. Tím, že se Green Deal týká v podstatě všeho, tak se promítá do mnoha odborů, které tady máme. Takže řešíme všechno, co se namane,“ říká vrchní ředitel.
Jako jeden z nejbližších „parťáků“ Turka na něj nedá dopustit a zastává se jej. „Mívá jednu schůzku za druhou, je na něm vidět, že ho práce zmocněnce baví. Podle mě je jeho hlavní snahou, aby Česká republika ekonomicky šlapala. Protože když bude šlapat, tak bude šlapat i ochrana životního prostředí. Pokud se naopak staneme skanzenem, tak se skanzenem stane i ochrana životního prostředí,“ míní Wasserbauer.
Nejčastějším tématem jejich rozhovorů jsou podle něj v poslední době akcelerační zóny a emisní povolenky ETS2. „To ovlivňuje naprosto každého občana. Bavíme se o rámcových pozicích naší země, o tom, jak vyjednávat v EU,“ přibližoval jejich spolupráci.
Zmiňované zóny jsou velmi důležitým tématem, které se týká výstavby větrných elektráren. Stručně řečeno, Česko zaostává ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů, včetně výroby z větrných elektráren. Navíc jejich výstavba trvá celou řadu let a snahou státu bylo zřídit právě akcelerační zóny, ve kterých by šlo realizovat stavby podstatně rychleji – třeba do jednoho roku.
Podle Hospodářských novin ale nyní slovní spojení akcelerační zóny zmizelo z hospodářské strategie vlády a nahradilo je spojení „vhodné zóny“. Noviny citují autora strategie a zároveň ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), podle kterého došla příprava akceleračních zón příliš daleko a je potřeba ji zbrzdit. „Principiálně nejsme proti těmto zónám, ale nemohou být dělány diktátem a musí se pro ně zvolit vhodnější poloha,“ sdělil HN.
Mezitím už není Wasserbauer náměstkem ministra, ale vrchním ředitelem sekce technické ochrany životního prostředí. A ministerstvo nově vede poslanec Motoristů Igor Červený, kterého prezident jmenoval ministrem životního prostředí. Vliv Wasserbauera na úřadě ale zůstává velký, o čemž ostatně svědčí ministrova slova, jimiž označil sebe, Turka a Wasserbauera za zmiňovanou „svatou trojici“, která úřad vede.
Ministerstvo životního prostředí je veřejností i médii stále hodně sledované, navíc jeho nižší rozpočet a škrty vyvolávají kritiku. Například v tomto týdnu jednal Červený se zástupci národních parků, kteří si stěžovali, že vládní škrty jsou příliš velké. Při jednání došlo k dohodě, že všichni aktéři budou dál jednat. Ozvaly se také různé organizace, které se například věnují výchově mládeže při ochraně přírody. Až konečná podoba schváleného rozpočtu ale ukáže, kdo o kolik peněz přijde a jak citlivý zásah do ochrany přírody to bude.
Největší protesty ohledně ministerstva životního prostředí byly ještě předtím, než mělo ministra. Mnoho ekologických organizací i řada odborníků protestovaly proti tomu, aby se ministerstvo dostalo pod správu Motoristů sobě. Vznikla také petice s několika tisíci podpisy.
