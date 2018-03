Ten počet je symbolický. Vyhoštění tří Rusů nic nezmění, jejich práci přeberou jiní, říká Dobrovský

před 24 minutami

Česko na podporu Velké Británie po útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala jedem novičok vyhostí tři ruské špiony působící pod diplomatickým krytím. K podobnému kroku se odhodlaly i další evropské země či Spojené státy. Podle bývalého velvyslance v Rusku Luboše Dobrovského se tímto krokem Česká republika přibližuje k Západu. Připouští však, že počet vyhoštěných diplomatů je spíše symbolickým gestem, jelikož lze očekávat odvetnou reakci Moskvy. Při větším počtu vyhoštěných Rusů by se totiž české velvyslanectví v Moskvě, kde máme 16 diplomatů, muselo zavřít.

Aktuálně.cz: Pamatujete si, že by někdy státy takto hromadně vyhošťovaly ruské diplomaty?

Luboš Dobrovský: Ne, to si nepamatuji. Pamatuji si ale, že každý rok Bezpečnostní informační služba (BIS) vydává zprávu a její veřejná část obsahuje argumenty dokazující, že na ruských velvyslanectvích je plno lidí, kteří pod diplomatickým krytím ve skutečnosti dělají zcela jinou práci, než by měli. A vlády tuto část zprávy nechávají jakoby nepřečtenou.

To, co se teď děje, mohlo být řešeno už dávno bez takového divadla. Na druhou stranu je docela pozitivní, že čeští politici připojením se k evropskému rozhodnutí dávají ruskému režimu najevo, že už mají dost krytí špionů prostřednictvím diplomatických funkcí. Česko se tím nepochybně hlásí k Západu a dává vědět, že je neoddělitelnou součástí Evropské unie a toho, čemu říkáme západní demokratický svět.

Česko by tedy podle vás na základě zpráv BIS mohlo vyhostit mnohem větší počet diplomatů?

To je složité. Musíme očekávat nějakou ruskou reakci. Ta reakce bude pravděpodobně taková, že dojde k reciprocitě odpovídající těm počtům. Česká republika má v Moskvě 16 diplomatů, a kdyby ruské ministerstvo zahraničí požádalo recipročně o odvolání tří českých diplomatů, nezničí to úplně naši diplomatickou aktivitu v Rusku, kterou samozřejmě potřebujeme. Kdyby jich bylo víc, tak by to mohlo dopadnout špatně.

Ale existuje tu i jiná možnost, která nezahrnuje reciprocitu. Ta však podle mě nebude využita.

Jaká?

To, že se Spojené státy a evropské země rozhodly dát svůj názor najevo, by mohlo vést ruský režim a jeho nejvyšší představitele k tomu, aby kroky všech těchto zemí pochopili. V takovém případě by Moskva neodpověděla recipročně. Jinak řečeno, Rusové by přestali nadále zneužívat ruská velvyslanectví k tomu, aby z nich dělali špionážní centrály. To by byla úžasná šance na zlepšení vztahů s Ruskem. Přál bych si to, protože zlepšení vztahů s Ruskem znamená zlepšení našeho bezpečnostního prostředí.

To se asi nestane, vzhledem k tomu, že Rusko již reciproční kroky avizovalo.

No právě. Nedá se nic dělat a musíme očekávat, že dosavadní vztahy budou narušeny výrazněji než doposud. To je každopádně vina Ruska. Nemám důvod pochybovat o tom, co už roky ve svých zprávách píše česká kontrarozvědka.

Co si myslíte o postoji české vlády?

Je správné, že vláda dává najevo postoj, který nás znovu pozitivně přibližuje k Evropské unii a Západu.

Prezident Miloš Zeman má k Rusku a k prezidentu Putinovi poměrně blízko. Je možné, že by Rusko v případě Česka nereagovalo recipročně právě kvůli těmto dobrým vztahům?

Pan prezident se zatím chová, jako by byl kamarád s panem prezidentem Putinem. Nicméně měl teď obrovskou příležitost dát najevo, že je představitelem členské země Evropské unie. Mohl také dostát svým dávným prohlášením, že naše země patří na Západ. To opakoval mnohokrát. Teď však mlčel, a co udělá dál, to nevím. V každém případě se nevyjádřil a svědčí to o tom, že není proevropský.

Pokládáte postoj pana prezidenta za chybu?

Ano, tak to vidím.

Co to pro Rusko znamená? Vrátí se jim najednou do Moskvy přes sto diplomatů, co s nimi bude?

Myslím si, že si s nimi dokážou poradit a nějakou práci jim najdou. Mnozí z těchto diplomatů jsou opravdu příslušníky různých ruských tajných služeb, takže nebudou sloužit na ministerstvu zahraničních věcí, ale v nějaké rozvědné instituci.

Takže to nebude žádná pohroma, když se jim najednou vrátí takový počet lidí?

Ne.

Dá se postoj všech těchto států vykládat diplomaticky ještě jinak než jako soudržnost s Velkou Británií? Celý tento spor totiž začal otrávením bývalého agenta Sergeje Skripala látkou novičok v britském Salisbury.

Nepochybně. Na prvním místě je to určitě podpora postoje Velké Británie v této věci. Na druhé straně je to příležitost, jak snížit počet ruských špionů vydávajících se za diplomaty na ruských velvyslanectvích.

Podle vás státy takto řeší dlouholetý problém s ruskou špionáží, o kterém se ví a neřeší se. Je to tak?

Ano, je to určitě součástí jejich rozhodnutí.

Jak může rozhodnutí české vlády poznamenat do budoucna vztahy Česka s Ruskem?

Nevím, jak budou reagovat. Počkejme si. Lze předpokládat, že Moskva bude reagovat ostře. Současně to může znamenat zvýšení aktivity ruských dezinformačních serverů mezi našimi občany, kteří tomu naslouchají.

Ty informace budou Rusku ale možná chybět. Na koho ta agenda může přejít?

Ano, budou se snažit nahradit práci těchto diplomatů. Dovedu si představit, že ruští novináři, kteří jsou akreditováni v České republice a za celý rok nenapíší ani řádek, budou vytěžováni více, než byli doposud, a budou nahrazovat činnost diplomatů.

A co ruské tajné služby? Může se nějak změnit jejich aktivita na našem území?

Ruské tajné služby na našem území fungovaly prostřednictvím diplomatů. A ti tři vyhoštění nebudou znamenat žádnou velkou změnu. Rusko má u nás několik desítek diplomatů.

Takže vlastně jde hlavně o solidaritu.

Ano, ten počet je spíše symbolický. Má však své opodstatnění, protože v případě plné reciprocity by Moskva mohla zcela zlikvidovat činnost našeho velvyslanectví v Moskvě.