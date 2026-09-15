Ten, který řídí centrum Prahy. Jsou to pomluvy, tvrdí „mazaný“ Dvořák, ODS už ho nechce

ODS pod vedením Martina Kupky sice svého původního kandidáta na starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka nedávno vyloučila ze strany poté, co se objevily vážné pochybnosti o původu jeho majetku, i tak má ale šanci starostou být. Dál výrazně ovlivňuje život v centru metropole a odmítá kritiku, že by se dopouštěl něčeho špatného. Aktuálně.cz proto zajímalo, jakým způsobem si svůj vliv udržuje.
Chodba, po které vede cesta k jednomu z neznámějších – a také nejkontroverznějších – politiků a podnikatelů Prahy Filipu Dvořákovi, nevypadá nijak lákavě. Návštěvník má pocit, že se tady – kousek od paláce Lucerna v centru města – asi chystá nějaká rekonstrukce, moc lidí tudy neprojde. Ale nápis na podlaze mluví jasně: Hospodářská komora Prahy 1. Se šipkou směrem ke dveřím a výtahu, kterým se návštěvník dostane do Dvořákovy kanceláře. Podle řady informací právě odtud léta výrazně „ovládá“ centrum metropole.
„Jen pojďte dál,“ začíná Dvořák přátelsky a usedá ke stolu, na kterém má velké množství dokumentů. Od první chvíle vystupuje sebevědomě, vůbec nepřipomíná někoho, o kom vyšlo letos v červenci několik nelichotivých článků, po kterých dostal z ODS vyhazov.
„Nebylo to spravedlivé,“ reaguje Dvořák, který čelil kritice od chvíle, kdy Seznam Zprávy 7. července publikovaly článek s titulkem Diamanty, zlato, miliony i jachta. Lídr ODS zdědil majetek za čtvrt miliardy. Stručně řečeno, poukazovaly na to, že není zcela jasné, jak Dvořák majetek získal.
Dvořák vystupuje při setkání s Aktuálně.cz podobně jako na sociálních sítích a v médiích. Kategoricky odmítá, že by se dopustil jakéhokoliv pochybení, a podezření kolem původu svého majetku označuje za nesmysl. Nadále trvá na tom, že k majetku se dostal legálně, protože prý šlo o dědictví po jeho otci.
Podstatnější je ale nyní to, jak vypadá působení Filipa Dvořáka v posledních letech a do jaké míry bude či nebude ovlivňovat budoucnost minimálně Prahy 1.
Když Aktuálně.cz mapovalo názory lidí na Dvořáka, všichni se shodovali v tom, že zůstává velmi vlivným hráčem, který mluví v této části Prahy do celé řady věcí. A to jak díky postu předsedy Hospodářské komory Prahy 1, tak přes funkci předsedy Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor. Kdo chce více pochopit roli Dvořáka na Praze 1, tomu by možná paradoxně výrazně pomohl pohled na jeho vlastní stůl a co k tomu Aktuálně.cz při návštěvě řekl.
„Podívejte se, toto jsou dotazy, podněty a další moje iniciativy, které jsem posílal na radnici Prahy 1 ohledně různých věcí v naší městské části,“ ukazuje Dvořák na tlustý štos téměř tří stovek dokumentů, které se mimo jiné týkají toho, jak podle něj někteří podnikatelé nedodržují smlouvy, které s touto městskou částí uzavřeli. Přitom sám od sebe popisuje některé takové případy a nijak nezastírá, že je v tom hodně aktivní. Byť zároveň říká, že na něj se obrací jen někteří podnikatelé a drtivá většina jde přímo na radnici.
„Největší balík dokumentů se týká naší mnohaleté snahy o zajištění rovných podmínek pro podnikání v oblasti restauračních zahrádek. Na pokřivené podnikatelské prostředí v této oblasti, kdy město měří různým provozovatelům často až diametrálně odlišným metrem, soustavně poukazujeme od roku 2017,“ tvrdí Dvořák.
Pomáhám nezištně, jde mi o blaho Prahy 1, tvrdí „Mazaný Filip“
Podle něj radnice na Praze 1 často nechápe potřeby podnikatelů a nerozumí problémům, kterým podnikatelé čelí. „Například je včas neinformuje o uzavírkách a dalších opatřeních v okolí jejich provozoven a neřeší, že třeba stavební činnost v sousedství má vždy velmi významný a většinou negativní vliv na podnikání,“ uvedl a jako aktuální příklad dal rekonstrukci Václavského náměstí spojenou s výstavbou tramvajové tratě.
Někteří podnikatelé a komunální politici upozorňují, že právě takto si Dvořák buduje velmi silný vliv a také celou síť kontaktů. „On má všechno perfektně promyšlené, svůj systém budoval roky a je díky němu nejmocnějším mužem na Praze 1 a silným hráčem v celé Praze. Ne nadarmo je jedna z jeho přezdívek ‚Mazaný Filip‘,“ upozorňuje jeden ze zdrojů, který z obav před Dvořákem nechce publikovat své jméno.
Když o tom redakce mluvila s Dvořákem a položila mu otázky, proč se takto mohutně angažuje a vystupuje na podporu či naopak proti některým podnikatelům, tvrdil, že bojuje za poctivé podnikatele. „Představte si, že oni skončí ve výběrovém řízení na nějakou provozovnu na druhém, třetím, čtvrtém místě a potom sledují, jak vítěz porušuje podmínky, na základě kterých vyhrál. Například neprodává tradiční české cukroví. A za mnou pak přijde někdo z podnikatelů na dalších místech a ptá se, jak je toto možné,“ popisuje Dvořák dění v centru Prahy.
Na otázku, zda skutečně jeho jedinou motivací je blaho Prahy 1 a zda si někdy od nějakého podnikatele nevzal za tuto svou činnost nějaké peníze, opakovaně tvrdil, že si nikdy nic nevzal.
„Je to nezištná činnost, která vyplývá z mé funkce předsedy Hospodářské komory Prahy 1. Myslíte, že kdybych něco ovládal, kdybych měl z něčeho takového finanční prospěch, že bych zcela otevřeně, veřejně ohledně různých podnikatelů a smluv vystupoval?“ odpověděl protiotázkou a začal se takřka vyznávat z lásky k této části Prahy: „Jsem člověk, který miluje Prahu 1 až do svého zničení. Miluji tady každou ulici, každou dlaždičku.“
Mimochodem, když se Aktuálně.cz Dvořáka zeptalo, z čeho má v posledních letech příjmy, kromě toho, že má z minulosti velký majetek, tvrdil, že podniká. A že se k podnikání vrátil v roce 2002, kdy skončil na postu radního hlavního města.
„Vrátil jsem se k oboru, který jsem vystudoval a kterému se věnuji celý profesní život, a to územnímu plánování a stavebnímu rozvoji. V roce 2002 jsem založil vlastní firmu a oboru se vedle svých dalších aktivit věnuji dodnes,“ sdělil a ohledně příjmů podotkl, že podává řádně daňová přiznání. „Zakládám si na tom, že jsem se nikdy neucházel o žádné veřejné zakázky a nepobíral žádné dotace ani neuzavřel jakoukoli smlouvu s obcí či městem,“ zdůraznil a dodal, že kromě podnikání a práce v Hospodářské komoře na jedničce je aktivní v celorepublikové Hospodářské komoře.
Přestože Dvořák sám sebe popisuje jako velkého a nezištného patriota, ODS hledala co nejrychlejší cestu, aby s ním nebyla jakýmkoliv způsobem spojovaná. Když redakce mluvila s některými vlivnými pražskými členy ODS, sami přiznávali, že Dvořák byl pro ně léta „rizikovým“ spolustraníkem. A mysleli si, že už kandidovat na volenou politickou funkci nebude.
Nebýt ale článku v Seznam Zprávách letos v červenci, zpochybňujícího původ jeho velkého bohatství, nikdo by se proti němu otevřeně nepostavil. Jen se někteří ze starostů ODS v Praze rozhodli nejít na start jeho volební kampaně.
Jakmile ale vyšel článek, začal se předseda ODS Martin Kupka bát, že Dvořákova pověst silně poškodí výsledky strany v říjnových komunálních a senátních volbách. Po dohodě se spolustraníky Dvořáka vyloučili, ale jinak ho nechali nadále působit v jeho „revíru“. Vyloučili ho za neloajálnost a kritiku ODS, aniž by se vyjádřili k jeho působení v barvách ODS na Praze 1.
Mám s Dvořákem osobní zkušenost, říká podnikatel
Aktuálně.cz mluvilo o Dvořákovi s několika politiky nejen z ODS i s několika podnikateli. Potvrdili, že díky postu šéfa Hospodářské komory Prahy 1 Dvořák ovlivňuje celou řadu věcí, pochybovali o tom, že by to dělal nezištně, ale na závěr měli vždy jedno přání: nechtěli o něm mluvit veřejně.
„Chci vás poprosit, abyste v souvislosti s Filipem Dvořákem moje jméno zapomněl. Kde tečou stovky milionů, tam je nebezpečno. Opravdu bych nerad, aby mé jméno zaznělo,“ řekl například jeden z komunálních politiků na Praze 1, který tvrdil, že Dvořákovou hlavní motivací rozhodně není blaho města.
Téměř jediným politikem, který veřejně vystoupil proti Dvořákovi, je jeho politický oponent a bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Ten v článku do Deníku Referendum upozorňoval u Dvořáka na riziko možné korupce, když kritizoval ODS, že ho v této funkci léta nechávala.
„Pokud by byla ODS náhle opravdu pohoršena tím, co v Praze 1 dělá a dělal v uplynulých desítkách let, tak by musela požadovat jeho odvolání z funkce předsedy Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor. Jde totiž o jeden z korupčně nejrizikovějších postů v Praze 1,“ napsal Čižinský.
Nejostřeji se nakonec o Dvořákovi vyjádřil politický komentátor a mediální poradce Martin Schmarcz, který se pohybuje v politice řadu let. Velmi dobře zná přitom poměry hlavně v ODS, protože byl mimo jiné několik let poradcem expředsedy ODS a expremiéra Mirka Topolánka.
„Filip Dvořák je starý příběh. Je to jeden z posledních mafiánů bémovského střihu, který tam zůstal. Skutečně strašně silná a mocná figura v Praze. Praha 1 je něco jako Palermo,“ řekl v podcastu webu Info.cz Schmarcz.
Z podnikatelů promluvil proti Dvořákovi podnikatel Jaroslav Pácha, jehož Agentura NKL má pronajatý od Prahy 1 známý historický palác Žofín. Městská část ale tento nájemní vztah ukončila k 31. prosince 2024.
Pácha tvrdí, že ho před ukončením nájmu pozval Dvořák na jednání. „Pozval mě do kanceláře Hospodářské komory, tématem hovoru byla možnost prodloužení smlouvy. Řekl mi, že za určitých podmínek by bylo prodloužení možné, já jsem mu odpověděl, že toto nechci akceptovat,“ popisuje setkání Pácha.
Na otázku, jaké podmínky to měly být, odpověděl, že to nemůže sdělit, protože by své tvrzení neměl jak dokázat. „Ale prostě jsem nesouhlasil. Snažil jsem se postupovat poctivě a řádně, věřil jsem, že to je jediná možná cesta,“ dodal s tím, že občas přemýšlí, jak by se situace kolem Žofína vyvíjela, kdyby se s Dvořákem domluvil.
Kvůli nedohodě vede Agentura NKL s městskou částí Praha 1 několik soudů, jejichž podstatou je především to, zda se vystěhuje z paláce Žofín. Z dokumentů, které má redakce k dispozici, vyplývá, že soudkyně z Prahy 1 už několikrát rozhodla v neprospěch Agentury NKL, ale tříčlenný senát Městského soudu v Praze rozsudek rušil a zatím naposledy rozhodl, že má případ rozhodovat jiná soudkyně. Podle senátu se původní soudkyně dopustila závažných provinění.
„Odvolací soud nemá důvěru, že stejná samosoudkyně, jíž byly dotčené věci přiděleny podle rozvrhu práce, dospěje v těchto řízeních pečlivým procesním postupem k dostatečnému zjištění skutkového stavu, vypořádá se s argumentací a důkazními návrhy stran a přijme na základě náležitého právního posouzení rozhodnutí,“ stojí doslova v rozsudku z května letošního roku.
Filip Dvořák odmítá, že by se jakkoliv podílel na krocích proti nájemci Žofína, jediné, co přiznal, bylo jednání s Páchou. I to ale popisuje jinak než on. „S panem Páchou jsem se naposledy setkal asi před třemi lety na žádost jeho jakožto člena Hospodářské komory. Přišel se zeptat, jak má postupovat ve věci náhrady nákladů vznikajících kvůli užívání paláce Žofín nad rámec platné smlouvy. Bohužel jsem mu nebyl schopen nijak poradit,“ uvedl Dvořák. Podnikatel Pácha na svých slovech o Dvořákovi trvá.
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