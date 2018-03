"Ten Donald se neozval?" Zklamaný Zeman se zatím Trumpovy gratulace ke znovuzvolení nedočkal

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Faktem je, že Donald Trump blahopřání neposílá ani lídrům mnohem větších zemí, než je Česko. Naposledy prý ke zvolení gratuloval Emmanuelu Macronovi.

Praha/Washington - Prezident Miloš Zeman patřil mezi velké zastánce Donalda Trumpa. Jako kandidáta na úřad amerického prezidenta ho podpořil v době, kdy od něj dávali prakticky všichni státníci v Evropě ruce pryč a přáli si Trumpovu prohru s jeho demokratickou protikandidátkou Hillary Clintonovou. O to větším zklamáním je pro Zemana fakt, že mu Trump stále nepogratuloval k jeho znovuzvolení prezidentem.

Podle informací Aktuálně.cz už na Pražský hrad přišla víc než stovka gratulací. Nejen z Německa a dalších zemí Evropské unie, ale i ze Saúdské Arábie nebo z Japonska, a samozřejmě také z Ruska a z Číny. Z Washingtonu ale blahopřání nedorazilo. Podle člověka obeznámeného se situací se tím Zeman cítí být uražen. "Ten Donald furt nic?" ptá se prý občas prezident.

Faktem je, že Trump blahopřání neposílá ani lídrům mnohem větších zemí, než je Česko. Naposledy prý ke zvolení gratuloval loni v květnu francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. "Nedával bych tomu proto větší význam, než to má," říká zmiňovaný zdroj z Pražského hradu. "Ale samozřejmě by to bylo hezké gesto," dodává.

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček tvrdí, že Trumpova gratulace na Pražském hradě není téma. "Touto otázkou se vůbec nezabýváme. Jde plně o věc americké strany," napsal Ovčáček Aktuálně.cz.

Poslání oficiální gratulace od amerického prezidenta by podle zdrojů redakce mělo zařídit české velvyslanectví ve Spojených státech. Roli by mohlo sehrát i americké velvyslanectví v Praze. Část gratulací na Hrad dorazila až po nedávné Zemanově inauguraci, takže i blahopřání z Washingtonu by mohlo dorazit až poté, co Zeman oficiálně zahájil své druhé funkční období.

Zeman se prý momentálně, jako výraz jisté "odvety" vůči Američanům, odmítá osobně setkat s Paulem Ryanem, předsedou Sněmovny reprezentantů, tedy dolní komory amerického Kongresu. Ryan do Prahy přijede koncem března a mimo jiné tu vystoupí na bezpečnostní konferenci pořádané Asociací pro mezinárodní otázky.

Zeman brzy po Trumpově zvolení prohlásil, že ho nový prezident telefonicky pozval na návštěvu Bílého domu. Návštěva se ale dodnes neuskutečnila a podle diplomatů si Zemanovo okolí vyložilo nezávazné konverzační věty ze strany Trumpa jako oficiální pozvání.

Neuskutečnění návštěvy není podle diplomatů překvapením. Faktem sice je, že Zeman Trumpa osobně podpořil, na druhou stranu, v česko-amerických vztazích v posledních letech chybí témata, o kterých by stálo za to jednat. Česko na výdaje na obranu ani zdaleka nedává Američany požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu, byť se k tomu už před několika lety zavázalo.

Váznou také armádní nákupy techniky, od kterých si Američané slibovali zakázky pro své firmy. Na rozdíl například od Rumunska Česko na svém území nemá americkou základnu. Rumunský prezident tak už Trumpa v Bílém domě navštívil.

Posledním českým prezidentem, který oficiální návštěvu v Bílém domě absolvoval, byl Václav Havel.