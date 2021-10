Tempel po 20 letech opustil vězení. Měl tam strávit doživotí za dvojnásobnou vraždu

Věznici v Bělušicích na Mostecku ve středu zhruba v půl desáté ráno opustil Robert Tempel, zůstával tam po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu kvůli dřívějšímu trestu. Ve věznicích strávil zhruba 20 let. Zproštěn obžaloby z vraždy byl pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu.

"Chci vás seznámit se skutečností, že na základě rozhodnutí okresního soudu v Sokolově jsme právě pana Tempela propustili," oznámil bez dalších detailů ředitel věznice Ondřej Kroupa. Tempel je třetí doživotně odsouzený, co vychází z vězení.

Tempelův advokát Jakub Kříž už dřív řekl, že si Tempel nepřeje s médii po jeho propuštění hovořit. Dnes Tempel prostřednictvím Kříže poslal vzkaz. "Ve vztahu k médiím (Tempel) vzkazuje, že žádá o nějaký čas na vydechnutí. Rád by v nejbližších dnech byl se svou rodinou a poté se případně ozve," informoval advokát.

Dvojnásobná vražda, za kterou byl Tempel potrestán, se stala na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své oběti 400 tisíc korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku. Tempel vinu popíral, tvrdil, že vraždu nespáchal on, ale člověk přezdívaný Biftek.

Okresní soud v Sokolově ve středu ráno rozhodl o propuštění Tempela, který po zrušení doživotí na Sokolovsku zůstával ve vězení kvůli dřívějšímu trestu. Stížnosti Tempela vyhověl v úterý Ústavní soud (ÚS). Pokyn k propuštění Tempela na svobodu musel dát okresní soud v Sokolově.

"V středečních ranních hodinách, ihned po začátku pracovní doby, byl soudkyni předložen ústavní nález, ta se s ním seznámila a příkaz k propuštění vydala," řekla mluvčí sokolovského soudu Gabriela Siegelová. Okresní soud tedy vydal příkaz k propuštění Tempela z věznice Bělušice na Mostecku, kde si odpykával dřívější trest.

Tempel je třetí doživotně odsouzený, co vyšel z vězení. Prvním byl Jiří Kajínek, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu a jemuž v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Druhým byl František Müller, kterého k doživotí odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v Německu v roce 1995. Mezi českými odsouzenci na doživotí byl výjimkou - on sám nikoho nezabil, klenotník útok s vážnými následky přežil. V srpnu 2018 byl Müller podmínečně propuštěn po odpykání 20 let. Několik doživotně odsouzených spáchalo za mřížemi sebevraždu.

Středočeský krajský soud uložil Robertu Tempelovi za vraždu dvou mladých mužů z léta 2001 doživotní trest vězení 6. listopadu 2008. Prvoinstanční senát tak v pátém kole procesu dospěl k jinému závěru než v minulosti plzeňský krajský soud. Kauza tedy má v české justici výjimečné postavení. Krajský soud v Plzni čtyřikrát Tempela osvobodil, ale Vrchní soud v Praze verdikt čtyřikrát zrušil. Tempel byl odsouzen až po přesunutí kauzy ke Krajskému soudu v Praze.

Loni v červnu Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku konstatoval, že Česká republika porušila Tempelova práva. Podle verdiktu ČR upřela Tempelovi právo na spravedlivý proces a proces nebyl dokončen v přiměřené lhůtě. Stát má proto Tempelovi vyplatit odškodné kolem 13 000 eur (zhruba 350 000 korun). V listopadu Česko neuspělo se snahou zvrátit toto rozhodnutí a rozsudek se stal konečným.