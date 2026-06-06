Téměř všichni proti Pirátům. Juchelka, Ševčík, ale také Skopeček, Munzar a Činčila

Aktuálně.cz se v tomto týdnu zeptalo šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, jestli si dovede stále představit spolupráci s konzervativnější ODS.
Přestože Piráti skončili v minulé vládě ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN předčasně, za nynější vlády Andreje Babiše jsou automaticky řazeni do opozičního balíku se zmiňovanými čtyřmi stranami. Ovšem jakmile přijde na některá témata, jako byla ta v tomto týdnu, ukáže se, že mezi Piráty na jedné straně a především ODS s lidovci na druhé straně je vybudována pořádná hráz. A pak se začnou dít věci.
První střet se týkal fakticky rodinné politiky a lidských práv, druhý řešení nedostatku bydlení. V obou případech přitom padala ostrá slova.
Konflikt vznikl nečekaně, ve sněmovně právě probíhalo schvalování zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc korun na 400 tisíc korun. Na poměry jindy bouřlivé sněmovny byl tentokrát docela klid, poslanci vlády i opozice byli pro zvýšení. Jenže stačil jediný okamžik – a části poslanců „bouchly saze“.
Stalo se tak ve chvíli, kdy pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili při svém krátkém vystoupení jen tak mimoděk vyčetla vládě, že krokem pro podporu rodin a porodnosti není „sypat peníze klerofašistické Alianci pro rodinu a dávat nějaká pochybná upozornění na těhotenské testy“. Kromě toho zkritizovala poslance Motoristů Filipa Turka za některé jeho výroky. A u ministra práce a sociálních věcí za ANO Aleše Juchelky se jí nelíbilo, že se při jejím vystoupení podle ní ironicky usmíval.
Následně se jich zastal – pro některé určitě překvapivě – opoziční poslanec za lidovce Benjamin Činčila. „Já chápu, že kolegyně z Pirátů si potřebovala střihnout dobré video, ale pozurážet tady u navyšování rodičovského příspěvku každého, koho potká, mi přijde trošku zbytečné,“ rýpl si do Pirátky, aby následnými slovy ukázal, že ho naštvala především nálepkováním Aliance pro rodinu.
„Označovat tady organizace, kterým nefandíte, a chápu, je to váš relevantní pohled na svět, jako klerofašistické, opravdu, tohle si přesně odpusťte,“ pokračoval Činčila.
„A pokud jste tak liberální, že chcete otevřený svět, tak… kritizujte vládu za faktické věci. Vůbec se mi nelíbí, jakým způsobem mluvíte o některých organizacích, jakým způsobem tady označujete některé lidi, kteří mají jiný názor než vy. Nepřijde mi to ani liberální, ani slušné!“ stěžoval si Činčila, jehož slovům zatleskali vládní poslanci, včetně ministra Juchelky.
Stejní politici zatleskali netradičně i poslanci ODS Vojtěchu Munzarovi, který poslankyni také kritizoval. „Mně velmi, paní kolegyně, mrzí, že používáte takto silná slova, takové nálepkování,“ začal. „Možná nejste konzervativní, já konzervativní jsem. Neznamená to, že já bych vás měl nějak nálepkovat jenom proto, že vy máte jiný názor. Nedělejte to ostatním, nesluší se to ve slušné společnosti,“ vyčetl Munzar pirátské poslankyni.
Ulhaná, manipulativní řeč, rozčiloval se ministr
Přestřelka ale nakonec vyvrcholila konfliktem mezi jinými politiky. A to ministrem Juchelkou a Pirátkou Olgou Richterovou, která v minulosti tvrdila, že Aliance pro rodinu je Putinovým hlasem v Evropě.
Aliance ji zažalovala s argumentem, že nemluví pravdu a její slova jsou urážlivá. Nejvyšší soud ale loni v říjnu rozhodl, že její výroky „nepřekročily míru kritiky, která je v demokratické společnosti ještě přípustná“.
Tento týden ve sněmovně Alianci obdobnými slovy kritizovala, což zvedlo za židle Juchelku. „Paní kolegyně Richterová tady předvedla klasickou ulhanou manipulativní řeč. Je to, a říkám to znovu velmi zodpovědně tady poněkolikáté: Lhářka. Lhářka,“ rozčiloval se Juchelka, podle kterého se podstata rozsudku soudu netýkala toho, jestli Richterová mluvila o Alianci pravdu.
„Bude se pravděpodobně v tuto chvíli vymlouvat na vyhraný soud, který ale byl v rozsudku úplně jinak interpretován, než ho tady interpretuje ona. Takže znovu tady říkám se vší zodpovědností, Olga Richterová je lhářka,“ končil Juchelka, proti jehož slovům o lhářce protestovala hned několik Pirátů.
Poslanec ODS zmínil před Piráty socialismus
Druhý ostrý spor měl poněkud jiné obsazení, šlo mimo jiné o předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, místopředsedu sněmovny za ODS Jana Skopečka a už zmiňovaného poslance ODS Munzara. Debata ve sněmovně se týkala toho, jak moc či málo regulovat trh s bydlením, jestliže pro mnoho lidí v Česku je vlastní bydlení finančně zcela nedostupné.
Piráti, včetně předsedkyně Zelených Gabriely Svárovské, která je členkou pirátského klubu, tvrdili, že trh s bydlením nefunguje, Munzar a Skopeček jim oponovali s tím, že podpora dostupnějšího bydlení bude stát daňové poplatníky velké peníze, ale nevznikne za ně ani jeden nový byt. Munzar následně citoval Winstona Churchilla: „Kapitalismus má jednu nectnost – nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismus má jednu ctnost – rovnoměrné rozdělení bídy.“
Zatímco poslanci ODS tomuto vystoupení tleskali, k mikrofonu zamířil Zdeněk Hřib. „Tam, kde někteří mají ideologii, tak my máme data. A ta data nám ukazují, že nejlépe s tou dostupností bydlení na tom jsou města, jako je třeba Vídeň, kde právě to město intenzivně řeší tu dostupnost bydlení svými silami a nespoléhá na trh. Tam nemusí dát člověk všechny své platy za 15 let svého života na průměrný byt,“ uvedl Hřib.
Proti jeho vystoupení se k ODS přidal také předseda Svobodných Libor Vondráček a poslanec SPD Miroslav Ševčík.
„Já už bych nevystupoval, protože vysvětlovat trh Pirátům, to je jako házet hrách na stěny,“ posteskl si Skopeček a poukazoval na to, že jen za minulý rok poskytly české banky nové hypotéky ve výši 321 miliard korun. „My pracujme na tom, aby se k těmto hypotékám dostali i mladí. A ti se k nim nedostanou, pokud vy budete vymýšlet neskutečné regulace a překážky,“ vyčetl Skopeček Pirátům.
Kromě jiného tak dosáhl něčeho ve sněmovně dosud nevídaného. Poslanec Ševčík, který s posměšky i ostrými slovy často komentuje politiku opozičních stran, tentokrát Skopečka pochválil. „Dámy a paní poslankyně, pánové poslanci, já jsem rád, že konečně tady ze strany ODSky zaznělo něco rozumného,“ řekl Ševčík.