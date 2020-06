Temelín odpojil druhý blok, začala dvouměsíční odstávka

Fotbalistům Getafe nevyšel návrat do španělské ligy po tříměsíční koronavirové přestávce. Tým z madridského předměstí v zápase 28. kola na hřišti Granady ztratil vedení a prohrál 1:2. Getafe zůstalo na pátém místě neúplné tabulky, přitom by mu bod stačil k minimálně dočasnému posunu do elitní čtyřky.

Hosty na prázdném stadionu poslal do vedení ve 20. minutě David Timor přesnou střelou. Další branku ale už Getafe nepřidalo a v závěru ztratilo všechny body. Domácí obrat řídil Carlos Fernández, který nejprve v 70. minutě donutil k teči do vlastní branky stopera Djeného a za devět minut nejistého brankáře Davida Soriu znovu překonal z dorážky. Granada v lize neprohrála popáté za sebou a poskočila na osmou pozici.

Španělská fotbalová liga - 28. kolo:

Granada - Getafe 2:1 (70. a 79. Fernández - 20. Timor),

22:00 Valencie - Levante.