Temelín odpojil druhý blok, energetici vymění část paliva a prověří bezpečnost

před 24 minutami

Energetici v pátek ve 21:00 odpojili od sítě druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Začala tak plánovaná odstávka, která by měla trvat dva měsíce. Energetici při ní vymění část paliva, 42 ze 163 palivových souborů, prověří bezpečnostní systémy. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. Informoval o tom temelínský mluvčí Marek Sviták. Letos je to v Temelíně druhá plánovaná odstávka, na jaře energetici na dva měsíce odstavili první blok.

Provozní personál snižoval od 18:00 výkon druhého bloku tempem pět megawattů za minutu. Turbogenerátor operátoři později večer odpojili od přenosové soustavy podle plánu. "O víkendu bude technologie postupně chladnout, například v primárním okruhu budeme snižovat teplotu vody přibližně o 300 stupňů. Některé práce, jako revizi záložního dieselového generátoru, jsme zahájili s předstihem. Reaktor začneme otevírat po vychladnutí, tedy v pondělí," řekl Sviták. Otevírání reaktoru potrvá přibližně čtyři dny. Energetici mají při odstávce v plánu téměř 12 000 činností. Vedle výměny čtvrtiny paliva zkontrolují i bezpečnostní divize. Technici plánují 59 investičních akcí. Temelín je největším výrobcem elektřiny v Česku, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 7,3 TWh elektřiny.