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Domácí

Téma poplatků bude zneužito 17. listopadu, tvrdí Babiš. Návrh nestáhne

ČTK
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Premiér Andrej Babiš (ANO) má informace, že téma rušení koncesionářských poplatků má být zneužito v rámci odkazu 17. listopadu. Právo veřejnosti i zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na protesty respektuje, koalice ovšem návrh zákona o změně jejich financování nestáhne.

Premiér Andrej Babiš.
Premiér Andrej Babiš.Foto: Viet Tran
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O jeho podobě se ale ještě bude jednat, řekl Babiš novinářům před odletem do Alžírska. Ve druhém sněmovním čtení se mimo jiné chystá navrhnout možnost dobrovolného placení poplatků.

Premiér v reakci na víkendové i chystané demonstrace zopakoval, že opozice a spolek Milion chvilek pro demokracii podle něj rozeštvávají společnost. Vyzval je, aby s tím přestali.

„Pevně doufám, že v naší zemi si nikdo nepřeje, abychom tady měli útoky na politiky jako na Slovensku nebo aby v Pařížské ulici někdo rozbíjel vitríny a zapaloval auta,“ řekl Babiš.

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Spolek Milion chvilek pro demokracii podle něj zveřejnil jeho telefonní čísla. „Dostal jsem asi 6700 zpráv,“ podotkl Babiš. V některých zprávách byly podle něj výhrůžky například zastřelením.

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„Chtějí vyvolat nenávist“

„Já doufám, že nikdo nechce tuhle agresivitu. Snažil jsem se s těmi lidmi mluvit, odepisoval jsem jim. Ale oni nechtějí diskutovat. Chtějí vyvolat nenávist,“ řekl premiér. Doufá, že svátek 17. listopadu se obejde bez agrese.

Podle něj zrušení poplatků není útokem na demokracii a nezávislost médií, pouze se mění způsob jejich financování. „Nikdy nebudeme zasahovat do redakční práce České televize a Českého rozhlasu a jejich personálních záležitostí,“ prohlásil premiér.

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Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně. Babiš už dříve řekl, že financování obou médií bude nově garantováno přímo zákonem jako mandatorní výdaj a navázáno na inflaci.

„Politici nyní mohou rozhodovat o výši poplatků. Nový model, který navrhujeme, omezí jejich přímý vliv,“ uvedl premiér. Cílem je podle něj zajistit stabilní a předvídatelné financování, které umožní veřejnoprávním médiím plánovat činnost a investice na několik let dopředu.

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„Opozici dáme prostor“

Babiš měl s ředitelem ČT Hynkem Chudárkem několik jednání a další plánuje. „Ředitel ČRo René Zavoral s námi diskutovat odmítá,“ podotkl Babiš.

Návrh novely sněmovna nečekaně na program zařadila v pátek a po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu v 04:36.

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Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Chce proti němu bojovat v dalším legislativním procesu. „Určitě dáme opozici prostor. Můžeme to diskutovat i týdny, není v tom žádný problém,“ řekl premiér.

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