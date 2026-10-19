Tejc vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Vrchního soudu v Praze

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) v pondělí vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Vrchního soudu v Praze. Nynějšímu předsedovi Luboši Dörflovi skončí 1. ledna příštího roku sedmiletý mandát. Uchazeči mohou podávat přihlášky do 19. listopadu. Hlásit se mohou soudci s nejméně pěti lety soudcovské praxe a s odbornými, organizačními a řídícími schopnostmi.
Podle dřívějších informací médií se o funkci hodlá ucházet bývalý dlouholetý prezident Soudcovské unie a někdejší předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, dále současný místopředseda pražského vrchního soudu a propagátor využívání AI v justici Roman Horáček nebo šéfka ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.
K přihlášce mají uchazeči přiložit životopis, přehled o své publikační, pedagogické, vědecké či řídící činnosti nebo také koncepci rozvoje soudu.
V přihlášce mají zájemci obsáhnout záměry spojené s výkonem funkce šéfa pražského vrchního soudu, a to včetně cílů a konkrétních opatření k jejich dosažení. Musí také podepsat prohlášení, že se proti nim v posledních pěti letech nevedlo kárné řízení, které skončilo pravomocným uznáním viny.
Uchazeče, kteří splní stanovené podmínky, pozve ministerstvo k ústnímu pohovoru. Pětičlennou výběrovou komisi jmenuje ministr, její jednání je veřejné.
Ministr nemusí navrhnout ke jmenování žádného z účastníků výběrového řízení, bývá ale pravidlem, že se řídí závěry komise. Předsedu vrchního soudu pak jmenuje prezident republiky na návrh ministra, rozhodnutí vyžaduje spolupodpis premiéra nebo pověřeného člena vlády.
Vrchní soudy jsou v Česku dva - v Praze a v Olomouci. Zabývají se odvoláními proti rozhodnutím krajských soudů. Přezkoumávají tak závažné trestní kauzy, obchodní spory či insolvence. Jejich specializované senáty mají také na starosti kárná řízení se soudci, státními zástupci a exekutory.
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