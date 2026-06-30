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Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni. Otci svěřila dívku, kterou poté zavraždil

ČTK

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou dívku jejímu otci, ačkoliv o něm věděla, že je drogově závislý. Muž pak letos v březnu tříletou dívku zavraždil. Podání žaloby potvrdil v úterý České televizi Vrchní soud v Praze.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (ANO).Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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Žaloba se podle informací na webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam Zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Dívku muž zavraždil 21. března, k činu se přiznal.

Tejc minulý týden v pořadu Seznam Zpráv uvedl, že podání kárné žaloby zvažuje. „Zjištění ministerského dohledu v této kauze jsou docela vážná a já je rozhodně nebudu bagatelizovat,“ uvedl ministr.

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„Já jako ministr mohu dávat kárnou žalobu na soudce jenom tehdy, pokud se dopustil při svém rozhodování excesu. A já mám vážné podezření, že tady k excesu došlo,“ dodal Tejc.

Podle serveru jde o mimořádný krok, protože kárné žaloby se většinou týkají chování soudců nebo průtahů.

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