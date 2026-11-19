Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) počítá se zrušením 27 okresních soudů a jejich sloučením do větších celků. Po čtvrtečním jednání ministra s předsedy krajských soudů uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
Ve většině dotčených lokalit zůstanou podle něj soudní pracoviště zachována v podobě poboček. Občané tak budou mít nadále zajištěnou dostupnost základních soudních agend - například opatrovnických, v nichž se rozhoduje o svéprávnosti či svěření dětí do péče.
"Soudní mapa ze 60. let minulého století neodpovídá čtvrteční demografické realitě. Čeká nás ještě náročná cesta, ale změna je nevyhnutelná. Jsem rád, že jsme s představiteli soudů našli základní shodu na tom, jak bude reforma soudní mapy vypadat," uvedl ministr. Úspory justiční reformy výhledově odhadl na více než 100 milionů korun ročně.
Nadále platí, že první etapa reformy se zaměří na slučování soudů zejména ve velkých městech, konkrétně v Praze, Brně a Plzni. "Zároveň umožní v praxi ověřit technický postup slučování soudních databází a informačních systémů," řekl Řepka.
Podle informací bude při slučování systémů potřeba vyřešit mimo jiné to, že soudy vedou pod stejnými čísly spisových značek zcela odlišné věci.
Tejc už dříve uvedl, že s první etapou počítá od ledna 2028, druhá má u soudů v regionech nastat o rok později. Ve čtvrtek zopakoval, že cílem je zkvalitnit a zrychlit soudní řízení, posílit specializaci soudců a dosáhnout úspor veřejných financí při zachování dostupnosti soudů pro občany.
"Sloučení menších soudů do větších celků umožní větší specializaci soudců již na úrovni prvního stupně. Soudci se tak budou moci dlouhodobě věnovat konkrétním agendám, což přispěje k efektivnějšímu fungování soudů a kvalitnějšímu rozhodování," míní ministr.
Reforma má zároveň omezit situace, kdy na menších soudech musejí soudci při dovolených či jiných zástupech kolegů rozhodovat i ve věcech mimo svou obvyklou specializaci. V současnosti tak například trestní soudci zastupují v opatrovnických věcech a civilní soudci naopak rozhodují o vazbách, zmínilo ministerstvo.
Překreslení justiční mapy ve středu na společné tiskové konferenci s Tejcem podpořili předseda Nejvyššího správního soudu Karel Šimka a místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk.
Podle nich bude soustava flexibilnější, protože uvnitř sloučených poboček bude možné jednodušeji přesouvat soudce na místa, kde budou potřeba. Tejc poté uvedl, že návrh chce předložit Sněmovně v řádu měsíců.
"Uvidíme, jak to bude rychlé tam - mám tam už 16 neprojednaných návrhů včetně těch, které jsem předložil před rokem po nástupu do funkce. Ale věřím, že ještě za doby mého působení bude soudní reforma prosazena," uzavřel.
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