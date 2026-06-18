Teenager bez maturity jako „specialista na předpisy“? Případ „šéfa Kocandy“ pokračuje

Náctiletý Samuel Kocanda, který má na kontě překvapivě pestrou kariéru, údajně nebyl ve Správě jeskyní ČR pouze „vedoucím sekretariátu“ a „kontrolorem“. Redakce Aktuálně.cz obdržela ještě jednu smlouvu, podle níž měl tehdy 17letý mladík zastávat pozici „specialisty tvorby vnitřních předpisů“, třebaže k tomu neměl odbornost ani vzdělání. Kocanda i mluvčí jeskyňářů uvedli, že dohoda už platná není.
O poněkud skokově úspěšné kariéře tehdy 17letého Samuela Kocandy ve státní správě informoval jako první Deník N. Zhruba ve stejnou dobu, kdy se mladík dostal na pozici šéfa sekretariátu Správy jeskyní ČR, získal jeho otec a vlivný úředník Martin Kocanda post státního tajemníka na ministerstvu životního prostředí, tedy nadřazené instituci. Po zájmu médií se pozice u mladíkova jména přepsala na obecnější „sekretariát ředitele“.
Martin Kocanda uvedl, že jeho syn Samuel působí v rámci Správy jeskyní pouze jako brigádník. To, že byl na stránkách instituce uveden jako vedoucí sekretariátu, je prý omyl. Ředitel SJ ČR Milan Půček také zdůraznil, že mladý Kocanda nikdy nebyl zaměstnancem.
Na to, že šlo pouze o brigádníka bez odborného vzdělání a dokončené střední školy, dostal od Správy jeskyní možná až překvapivé množství smluv a agend, nešlo tedy jen o kontrakt vázaný na sekretariát. Podle zdrojů redakce Aktuálně.cz působil teenager také jako kontrolor, třebaže jde o pozici, která vyžaduje odbornou kvalifikaci. To se setkalo s velkou nelibostí některých jeskyňářů. Jak se ovšem koncem dubna ukázalo, hvězdné angažmá náctiletého úředníka ve státní instituci nakonec mělo jepičí život.
„Dohoda o pracovní činnosti s panem Samuelem Kocandou byla po vzájemné dohodě na jeho přání ukončena k 29. dubnu 2026. Tentýž den byl odstraněn i z adresáře na webu,“ potvrdil redaktorovi před měsícem Pavel Gejdoš, mluvčí Správy jeskyní. Více jsme o případu psali zde.
Teenager „specialista“
Redakce Aktuálně.cz nicméně v průběhu června obdržela od zdrojů mezi jeskyňáři informaci, že se Kocanda během svého působení ve státní instituci dočkal ještě jedné smlouvy, která se ještě neobjevila ve veřejném prostoru. Konkrétně šlo o dohodu o provedení práce na dobu určitou s platností od 1. března do 31. prosince 2026, tedy do konce tohoto roku.
O jakou pozici šlo? Měl pracovat jako „specialista na tvorbu vnitřních předpisů“. Jde o další pozici, od níž se očekává určitá odbornost. Samuel Kocanda přitom nemá dokončenou střední školu a rovněž nemá dokončené ani právní vzdělání, s nímž se oháněl buď před svými spolužáky, nebo před lidmi z politické sféry.
„Rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Předpokládaný rozsah pracovní doby zaměstnance za týden činí pět hodin. Sjednaná odměna činí 500 Kč za hodinu. Kromě toho může být zaměstnanci poskytnuta měsíční prémie, a to na základě hodnocení jeho pracovní výkonnosti a plnění pracovních úkolů stanovených nadřízeným vedoucím zaměstnancem,“ píše se ve smlouvě, kterou má redakce k dispozici. Na úryvek se můžete podívat níže.
Vše ukončeno, tvrdí mladík
Redakce Aktuálně.cz se obrátila na Kocandu se žádostí o vyjádření. Ten uvedl, že se spekulace o nadále probíhající smlouvě nezakládají na pravdě. „Veškeré mé pracovněprávní vztahy ke Správě jeskyní ČR skončily na mou vlastní žádost ke dni 29. dubna 2026,“ napsal Kocanda stručně v SMS zprávě.
Na opětovný dotaz, zda se údajně nadále setkává s ředitelem Půčkem a proč občas dochází na Správu jeskyní ČR, třebaže už nemá s institucí žádné pracovní vazby, neodpověděl. Pouze zopakoval, že na vlastní žádost ukončil spolupráci.
Obdobně se ke konci dohody o provedení práce u jeskyňářů vyjádřil mluvčí Pavel Gajdoš. „Veškeré smluvní závazky pana Samuela Kocandy ke Správě jeskyní (SJ) ČR byly ukončeny k 28. dubnu 2026. Pan Kocanda nebyl nikdy zaměstnancem (HPP) SJ ČR. Pouze měl v březnu 2026 uzavřenou DPP, která byla v dubnu nahrazena DPČ na pracovníka sekretariátu na půlúvazek, a i ta byla na jeho žádost ukončena ke zmíněnému datu 28. dubna 2026,“ sdělil redakci s tím, že zmíněná DPP byla platná pouze měsíc, než byla výše popsaným způsobem ukončena.
K tvrzení několika zaměstnanců, že se Kocanda nadále schází s ředitelem instituce, se pak vyjádřil i sám Půček. „Během dvou měsíců jeho práce pro SJ ČR jsme samozřejmě pravidelně pracovně jednali, po 28. dubnu 2026 již ne,“ doplnil stručně šéf jeskyňářů.
Redakce rovněž zaslala dotaz na resort životního prostředí, zda mu přijde v pořádku, že se měl o odbornou práci s interními předpisy starat středoškolský student. Jakmile získá reakci, doplní ji do tohoto článku.
Ke Kocandovi promluvil i ministr za Motoristy
Právě poněkud podezřelé zaměstnání syna státního tajemníka v příspěvkové organizaci, která je podřízená jeho ministerstvu, vyvolalo na jaře otázky i mezi poslanci. Pirátský zákonodárce Martin Šmída proto interpeloval motoristického šéfa resortu životního prostředí Igora Červeného, jaká konkrétní kontrolní nebo nápravná opatření přijal, aby se předešlo obdobným situacím jako v případě Kocandových.
Odpověď od ministra Igora Červeného přišla až po měsíci, kdy už Samuel Kocanda jednak dovršil plnoletost, jednak skončil i ve Správě jeskyní ČR. Záznam s kompletní reakcí (a chybným datem – hlavička obsahuje datum 16. května, třebaže dokument vznikl mnohem dříve) je dostupný na stránkách Poslanecké sněmovny.
„V návaznosti na medializované informace jsem si vyžádal vysvětlení Správy jeskyní ČR k personálnímu zařazení pana Samuela Kocandy, důvodu uzavření dohody o provedení práce, rozsahu vykonávaných činností i výši sjednané odměny. Z poskytnutých podkladů vyplynulo, že šlo o dočasné provozní řešení po souběžném odchodu obou pracovnic sekretariátu, nikoli o obsazení vedoucí funkce,“ argumentoval Červený.
Toto „dočasné řešení“ podle něj skončilo 28. dubna 2026, kdy v rámci reorganizace bylo samostatné oddělení sekretariátu zrušeno. K doprovodným dohodám o provedení práce – ať už šlo o pozici kontrolora, či nově zmíněného specialisty na vnitřní předpisy – nebyla v interpelacích řeč.
Vydával se za mluvčího i právníka
Není to zdaleka jediná pozice, pod kterou se Kocanda podepsal. V minulosti byl uvedený i jako mluvčí Asociace STK, ačkoliv její předseda Luděk Šíp tvrdil, že žádného mluvčího nikdy neměl.
Jak ale zjistila redakce Aktuálně.cz, na webu byl Kocanda „zakamuflovaný“ bílou barvou a nebyl vidět. Po dalších dotazech redakce pak „mluvčí“ definitivně zmizel z webu, třebaže ho lze stále dohledat ve veřejném archivu internetových stránek.
Ještě na podzim 2024 se podle pěti zdrojů z prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy, s nimiž se redakce Aktuálně.cz sešla, měl teenager také vydávat za právníka s praxí. Důkazem měly být dokumenty, které se minulý rok začaly šířit mezi studenty, padlo i trestní oznámení.
„Je naprosto neuvěřitelný. Ve svém okolí nabízel různé právní služby, i když na to neměl ani titul, ani praxi. Vím, že někomu například ověřoval listiny a nechal si za to zaplatit. Kolik, netuším,“ řekl redakci student Právnické fakulty UK, který redaktorovi poskytl k nahlédnutí několik dokumentů s údajně zfalšovanými razítky. Více jsme o případu psali zde.
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