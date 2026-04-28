Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuse se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategie vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.
Dva týdny poté, co deník Aktuálně.cz přišel se zjištěním, že ministerstvo obrany nedovolilo generálnímu štábu odvysílat podcast s Petrem Pavlem, věc začali řešit poslanci. Na jednání branného výboru tomu v úterý věnovali několik desítek minut.
A byť na ministrovi obrany Jaromíra Zůny (za SPD) bylo znát, že téma by chtěl mít co nejraději za sebou, vedle sedící náčelník generálního štábu Karel Řehka zřejmě dorazil v jiném rozpoložení. „Celá situace se vyvinula z administrativní úrovně do politického problému,“ marginalizoval Zůna dění kolem rozhovoru, který nakonec na svém Facebooku zveřejnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
„Dál bych se k tomu nerad vyjadřoval, ještě se vypracovává závěrečná zpráva,“ doplnil Zůna s tím, že celý problém prý vznikl kvůli tomu, že generální štáb nerespektoval nastavená pravidla komunikace. „Došlo k porušení norem,“ prohlásil.
Takové vysvětlování ale popudilo Karla Řehku. A končící náčelník generálního štábu to dal jasně najevo. Zůnovi a jeho výkladu se vzpříčil. „Tady je to prezentováno tak, že ten rozhovor se v klidu mohl vydat a celý problém byl nový youtubový kanál armády,“ shrnul generál argumenty ministerstva obrany - a obratem je odmítl. „Teďka to nevydávejte, je to politicky citlivé,“ tlumočil Řehka, jakým způsobem mu mělo ministerstvo podcast zastavit.
Řehka popsal i schůzku, která měla na ministerstvu obrany proběhnout 9. dubna, tedy dva dny po plánovaném termínu odvysílání rozhovoru. Generál tvrdí, že tehdy David Šíma, šéf komunikačního oddělení resortu, Zůnovi a dalším oznámil, že armádě nedoporučil vydání podcastu.
Reportér Ondřej Stratilík o „zakázaném" podcastu:
K němu se pak prý připojil i sám Zůna, který - dle Řehky - tvrdil, že rozhovor vojáků s prezidentem je výsostně politické téma a vydání se má zastavit, neboť v pondělí 13. dubna měla vláda projednávat složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Což je nyní hlavní spor mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Hradem. Než kabinet tohle téma vyřeší, neměl prý rozhovor vyjít.
V pondělí 13. dubna pak deník Aktuálně.cz vydal první článek o zastaveném podcastu, když předtím jeho reportér o víkendu ověřoval a sbíral informace. Zřejmě i kvůli tomu si Zůna hned na půl osmou ráno předvolal Řehku. „Pan ministr mi vytknul spoustu věcí,“ popsal poté generál s tím, že hlavním tématem setkání byl právě podcast s Petrem Pavlem a související dění, které spustily dotazy novináře.
Z následných slov Jaromíra Zůny bylo zjevné, že takovou otevřenost Karla Řehky na sněmovním výboru pro obranu nečekal. „Tomu jsem se přesně chtěl vyhnout,“ bědoval ministr. „Tam byla předehra a v ten čtvrtek (9. dubna) už bylo všechno špatně,“ pokračoval. A ještě dodal: „Kdykoliv bylo možné tohle video umístit na společný Youtube kanál ministerstva a armády.“
Jeho slov se chytila bývalá ministryně Jana Černochová (ODS). Ta chtěla vědět, proč to tedy resort neudělal a rozhovor s Petrem Pavlem v pondělí 13. dubna nezveřejnil, když mu jej armáda poskytla. Místo toho podcast poskytl Petru Macinkovi.
„Protože to byl materiál v rámci šetření, nemohli jsme to zveřejnit,“ snažil se Zůna zdůraznit, že v resortu nyní probíhá prověřování, jak k celé kauze došlo. Ovšem jasnou odpověď na to, proč se bez svolení armády dostalo video k Macinkovi, nedal a spíš se do objasňování ještě víc zamotal.
Co si myslí Jaromír Zůna? Podívejte se:
ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.
Siniaková bude opět světovou jedničkou
Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.
Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci
Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.
Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS
Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.
Policie zasahovala v příbramské nemocnici a na krajském úřadě, zadržela 13 lidí
Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.