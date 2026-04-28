Reklama
Reklama
„Teď to nevydávejte, je to politicky citlivé.“ Řehka otevřeně o „zakázaném“ podcastu s prezidentem

Ondřej Stratilík

Ve vyhrocenou debatu se v úterý proměnilo sněmovní jednání o sociálních sítích české armády. Hlavním a jediným bodem diskuse se velmi rychle stal „zakázaný“ podcast generálního štábu s Petrem Pavlem. A byť ministerstvo obrany chtělo věc tutlat a neřešit, náčelník generálního štábu hodil do téhle strategie vidle. Detailně poslancům popsal, proč údajně resort zastavil rozhovor s prezidentem.

Snímek z armádního podcastu Kamufláž s Petrem Pavlem, které politici nedovolili armádě odvysílat.Foto: X / Armáda ČR
Reklama

Dva týdny poté, co deník Aktuálně.cz přišel se zjištěním, že ministerstvo obrany nedovolilo generálnímu štábu odvysílat podcast s Petrem Pavlem, věc začali řešit poslanci. Na jednání branného výboru tomu v úterý věnovali několik desítek minut.

A byť na ministrovi obrany Jaromíra Zůny (za SPD) bylo znát, že téma by chtěl mít co nejraději za sebou, vedle sedící náčelník generálního štábu Karel Řehka zřejmě dorazil v jiném rozpoložení. „Celá situace se vyvinula z administrativní úrovně do politického problému,“ marginalizoval Zůna dění kolem rozhovoru, který nakonec na svém Facebooku zveřejnil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

„Dál bych se k tomu nerad vyjadřoval, ještě se vypracovává závěrečná zpráva,“ doplnil Zůna s tím, že celý problém prý vznikl kvůli tomu, že generální štáb nerespektoval nastavená pravidla komunikace. „Došlo k porušení norem,“ prohlásil.

Takové vysvětlování ale popudilo Karla Řehku. A končící náčelník generálního štábu to dal jasně najevo. Zůnovi a jeho výkladu se vzpříčil. „Tady je to prezentováno tak, že ten rozhovor se v klidu mohl vydat a celý problém byl nový youtubový kanál armády,“ shrnul generál argumenty ministerstva obrany - a obratem je odmítl. „Teďka to nevydávejte, je to politicky citlivé,“ tlumočil Řehka, jakým způsobem mu mělo ministerstvo podcast zastavit.

Reklama
Reklama

Řehka popsal i schůzku, která měla na ministerstvu obrany proběhnout 9. dubna, tedy dva dny po plánovaném termínu odvysílání rozhovoru. Generál tvrdí, že tehdy David Šíma, šéf komunikačního oddělení resortu, Zůnovi a dalším oznámil, že armádě nedoporučil vydání podcastu.

K němu se pak prý připojil i sám Zůna, který - dle Řehky - tvrdil, že rozhovor vojáků s prezidentem je výsostně politické téma a vydání se má zastavit, neboť v pondělí 13. dubna měla vláda projednávat složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Což je nyní hlavní spor mezi vládou Andreje Babiše (ANO) a Hradem. Než kabinet tohle téma vyřeší, neměl prý rozhovor vyjít.

V pondělí 13. dubna pak deník Aktuálně.cz vydal první článek o zastaveném podcastu, když předtím jeho reportér o víkendu ověřoval a sbíral informace. Zřejmě i kvůli tomu si Zůna hned na půl osmou ráno předvolal Řehku. „Pan ministr mi vytknul spoustu věcí,“ popsal poté generál s tím, že hlavním tématem setkání byl právě podcast s Petrem Pavlem a související dění, které spustily dotazy novináře.

Z následných slov Jaromíra Zůny bylo zjevné, že takovou otevřenost Karla Řehky na sněmovním výboru pro obranu nečekal. „Tomu jsem se přesně chtěl vyhnout,“ bědoval ministr. „Tam byla předehra a v ten čtvrtek (9. dubna) už bylo všechno špatně,“ pokračoval. A ještě dodal: „Kdykoliv bylo možné tohle video umístit na společný Youtube kanál ministerstva a armády.“

Reklama
Reklama

Jeho slov se chytila bývalá ministryně Jana Černochová (ODS). Ta chtěla vědět, proč to tedy resort neudělal a rozhovor s Petrem Pavlem v pondělí 13. dubna nezveřejnil, když mu jej armáda poskytla. Místo toho podcast poskytl Petru Macinkovi.

„Protože to byl materiál v rámci šetření, nemohli jsme to zveřejnit,“ snažil se Zůna zdůraznit, že v resortu nyní probíhá prověřování, jak k celé kauze došlo. Ovšem jasnou odpověď na to, proč se bez svolení armády dostalo video k Macinkovi, nedal a spíš se do objasňování ještě víc zamotal.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Cyprus EU Summit

ŽIVĚ "Nákup kradeného zboží je zločin." Zelenskyj ostře tepe Izrael, ten se brání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí obvinění ukrajinského prezidenta Zelenského odmítá.

Tennis: BNP Paribas Open-Day 9

Siniaková bude opět světovou jedničkou

Ve čtyřhře na antukovém turnaji Masters v Madridu si semifinále zajistila Kateřina Siniaková. V novém vydání světového žebříčku se díky tomu opět stane deblovou jedničkou. Na prvním místě vystřídá Elise Mertensovou z Belgie.

Těžba ropy na jižní Moravě

Překvapivý exit. Spojené arabské emiráty práskly dveřmi v klíčové organizaci

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly.

Kongres ODS v Brně, den druhý

Kubovo hnutí Naše Česko posiluje: Daczická odchází z ODS

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Prohlásila to v úterý. Fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů, to podle ní neovlivní. Hlasovat chce jako dosud a ráda by i zůstala v klubu ODS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama