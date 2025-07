Vlastizrádce, slyšel také Fiala. U něj "doma" se křičelo, i kvůli podpoře Izraele

Téma podpory Izraele, který v Pásmu Gazy válčí s palestinským teroristickým hnutím Hamás, v pondělí výrazně rezonovalo poslední debatou předvolební celorepublikové tour premiéra Petra Fialy (ODS) v jeho domovském Brně před letní pauzou. Část účastníků se předsedy vlády ptala na důvod podpory Izraele.

Zajímalo je také, proč stojí za izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, ačkoliv na něj Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač. Fiala považuje podporu Izraele za důležitý krok pro mírové řešení na celém Blízkém východě. Proti jeho postoji však někteří s transparenty jako "Teď je čas zastavit genocidu" nebo "Teď jde o Palestince a Palestinky" protestovali.

Brněnská Šelepka se zaplnila dlouho před zahájením debaty. Mnoho lidí stálo také venku, mezi nimi i několik protestujících s megafonem, píšťalkami a transparenty. Jeden z nich například označoval Fialu za vlastizrádce. Příchod premiéra doprovodili hlasitým pískotem i pokřikem vyzývajícím vládu k demisi.

Podporujeme demokracii, hájil se Fiala

Konflikt na Blízkém východě připomněli dva lidé převlečení za Fialu a Netanjahua, kteří se celou dobu u venkovní velkoplošné obrazovky drželi za ruce od domnělé krve. Chtěli tím vyjádřit, že česká vláda podle nich podporou Izraele spolupáchá genocidu. Otázka na podporu státu vzbudila rozruch i v sále.

Fiala reagoval tím, že i jej zneklidňuje situace v Gaze, kde konflikt dopadá na civilisty. "Chceme, aby se situace tamních lidí zlepšila, ale jsem přesvědčen, že toho lze dosáhnout při porážce Hamásu. Ne, že Izrael nebude pokračovat v boji s terorismem," uvedl Fiala. Navzdory nesouhlasnému křiku doplnil, že Česká republika stojí za státem Izrael od jeho vzniku.

Návrh hlavního prokurátora ICC vydat zatykač na představitele demokraticky zvolené vlády společně s vůdci islamistické teroristické organizace je děsivý a zcela nepřijatelný.



Nesmíme zapomínat, že to byl Hamás, kdo v říjnu zaútočil na Izrael a zabil, zranil a unesl tisíce… — Petr Fiala (@P_Fiala) May 20, 2024

"Je to jediný demokratický stát na Blízkém východě. Jestli je někdo pro region hrozbou, tak je to Írán, který podporuje teroristické organizace. Pokud se to nezmění, nebudou mít důstojný život lidé, kteří trpí v Palestině," dodal.

Další dotaz mířil na vydání zatykače za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti na Netanjahua a Fialovu reakci. "Návrh hlavního prokurátora ICC vydat zatykač na představitele demokraticky zvolené vlády společně s vůdci islamistické teroristické organizace je děsivý a zcela nepřijatelný," uvedl tehdy na síti X. Tázajícímu vadilo, že Fiala rozhodnutí zpochybnil, ačkoliv při předchozím vydání zatykače na ruského prezidenta Vladimira Putina uvedl, že "to ukazuje, jak brutálně a v rozporu s mezinárodním řádem Rusko na Ukrajině postupuje".

Podle Fialy však v případě Izraele jde o demokratickou zemi, kde existují nezávislé soudy a kontrolní mechanismy. Pokud ICC bude takhle rozhodovat i v jiných podobných případech, obává se, že to do budoucna může ohrozit legitimitu soudu, řekl. Státy by pak nemusely brát jeho rozhodnutí vážně ani v případě, kdy jde o člověka opravdu způsobujícího genocidu, míní Fiala.

Další z dotazů pondělní předvolební debaty Fialy v Brně se týkaly například opět bitcoinové kauzy, dostupnosti bytů, korespondenční volby, nákupu stíhaček F-35 či zavedení eura. Jeden z dotazů položil i předseda republikánů Miroslav Sládek, který byl podobně jako v červnu ve Zlíně přítomen v sále.

Předvolební debata s názvem "Teď jde o všechno" brněnskou zastávkou před letní pauzou končí. Sérii celorepublikové tour premiér odstartoval v polovině května v Jihlavě, besedy moderovala herečka Iva Pazderková. Sněmovní volby se uskuteční začátkem října. V předvolebních průzkumech vede hnutí ANO s podporou nad 30 procent, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) má kolem 20 procent.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023 v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Většina rukojmích byla propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích v listopadu 2023 a letos v lednu a únoru. Nyní je v pásmu zadržováno 50 rukojmích, z nichž asi 20 je naživu.

Od začátku války bylo při izraelských útocích v Gaze podle dnešních údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito 57 523 Palestinců, z toho nejméně 105 za posledních 24 hodin. Údaje úřadu spravovaného Hamásem nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty, jichž je ovšem většina. Data nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit, OSN je však považuje za spolehlivá.