Tečka: Pavel jako Havel. Proč je dobře, že ho máme. A kdo chce ve skutečnosti mír

Pravidelná páteční TEČKA Radka Bartoníčka na webu Aktuálně.cz je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která buď sám natočil, nebo ho zaujala jinde. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ale zajímá spousta dalších věcí, lidí a událostí mimo politiku.
Dnešní TEČKA začíná okamžikem, kdy Dagmar Havlová, manželka prezidenta Václava Havla, mluví při odhalení známé lavičky Václava Havla v Praze před pražským magistrátem, kam přišli mnozí příznivci tohoto prvního prezidenta Československa v jeho svobodné éře po roce 1989.
Radek Bartoníček popisuje atmosféru na místě a upozorňuje, že někteří z přítomných měli takové obavy z reakcí kritiků prezidenta Havla na sociálních sítích, že se báli veřejně mluvit do kamery. O to důležitější je, aby existovali politici, kteří nebudou vyvolávat v Česku nenávist a budou se snažit lidi spojovat.
O toto usiloval Václav Havel a usiluje také o to nynější prezident Petr Pavel. Bylo to patrné i při jeho návštěvě USA v tomto týdnu, kdy mimo jiné zavítal mezi české krajany a promluvil také na Valném shromáždění OSN v New Yorku. V podcastu TEČKA RB můžete vidět hned tři videoukázky z této návštěvy Petra Pavla, včetně jeho vystoupení v OSN.
"Pravidla mají smysl pouze tehdy, pokud platí pro všechny. Zvlášť pro ty, kdo mají dost moci, aby je porušili. Když pravidla neplatí, jejich místo zaplní hrubá síla. Svět ovládaný soupeřením velmocí je nestabilní svět. Je to svět, v němž jediná jiskra může zažehnout požár,“ prohlásil mimo jiné Pavel v duchu politiky Václava Havla a znovu ukázal, že za nejdůležitější považuje mír.
Premiér Andrej Babiš, jak ukazuje jedno z dalších videí, se snaží naznačovat, že o mír jde v Česku hlavně jemu, což se snažil podpořit tím, že měl tričko s nápisem NO WAR (Ne válce). Bartoníček popisuje, jak se Babiš snaží tímto stylem oklamat voliče a opakovaně buď přímo, nebo nepřímo tvrdí, že jiným politikům jde o válku. „Ve skutečnosti premiér Babiš nemluví pravdu. Každému politikovi v Česku záleží na míru,“ tvrdí autor TEČKY.
Ten se zároveň pozastavuje nad opozicí, která zatím marně hledá způsob, jak Babišovi čelit. Na videu můžete vidět, jak v pátek opoziční lídři oznámili, že sesbírali podpisy na jednání o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše, byť je jasné, že nemají šanci vládu „sundat“. „Měli by jít spíše do ulic a na náměstí podobně jako to dělá premiér,“ říká Bartoníček.
Poslední tři videa se týkají Václava Havla. V souvislosti s návštěvou Petra Pavla v USA můžete vidět v TEČCE RB ukázky z návštěvy Václava Havla v USA v roce 1990, včetně toho, jak byl vřele přivítán v Kongresu USA. Z projevu, který tam přednesl, cituje Bartoníček slova, které jsou podle něj i dnes velmi aktuální. Ona slova zní:
„Stále ještě mnoho lidí říká, že jim nejde o sebe, ale přitom jim jde prokazatelně o sebe a nikoli o věc. Stále ještě neumíme postavit morálku nad politiku, vědu a ekonomiku. Stále ještě nejsme schopni pochopit, že jedinou skutečnou páteří všeho našeho konání, má-li být mravné, je odpovědnost. Odpovědnost k něčemu vyššímu, než je má rodina, má země, můj podnik, můj prospěch.“
Přehled videoukázek:
Dagmar Havlová mluví na odhalení Lavičky Václava Havla
Návštěvnice ze Slovenska na výstavě o Václavu Havlovi v Praze
Prezident Petr Pavel mezi českými krajany v USA
Prezident Petr Pavel na předávání cen Global Citizen v New Yorku
Úryvek z projevu Petra Pavla na Valném shromáždění OSN v New Yorku
Premiér Andrej Babiš mluví na téma mír
Sestřih z mítinku hnutí ANO
Opozice oznamuje, že se pokusí vyslovit nedůvěru vládě Andreje Babiše
Odhalení Lavičky Václava Havla v Praze
Sestřih z návštěvy prezidenta Václava Havla v USA v únoru 1990
Příchod Václava Havla do Kongresu USA