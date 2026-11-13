Tečka: Jak pomoci herci Kaiserovi. A jak uchránit Česko před Babišovou vládou

Pravidelná páteční Tečka Radka Bartoníčka je tady. Její autor jako obvykle pouští krátká videa, která natočil buď sám, nebo převzal odjinud. S jejich pomocí se snaží glosovat především politické dění v Česku za uplynulý týden. Kromě politiky ho ovšem zajímají i další témata, lidé a události mimo politiku.
Aktuální Tečka Radka Bartoníčka je příkladem toho, kdy si její autor čas od času „odskočí“ od politiky ke kultuře. Konkrétně mluví o herci Oldřichu Kaiserovi, který na sebe přitáhl obrovskou pozornost veřejnosti, když na konci října stručně prohlásil: „Dobrý den, jmenuji se Oldřich Kaiser a jsem pro to, aby se zrušily televizní poplatky.“
A vzápětí se o něj začaly „přetahovat“ dvě zcela rozdílné názorové skupiny v české společnosti, které se dohadovaly, zda jeho vystoupení na demonstraci proti České televizi, kde odrecitoval stalinistickou báseň, bylo míněno vážně, nebo šlo o povedený „trolling“ komunistů, kteří akci svolali. Herec se nakonec nechal slyšet, že o legraci nešlo.
„Pan Kaiser je skvělý herec,“ říká v dnešním videopodcastu Bartoníček a pouští ukázku ze svého oblíbeného filmu Zahradníkův rok, kde Kaiser hraje jednu z hlavních rolí. Zároveň ale míní, že se umělec rozhodl být na straně názorové skupiny, která říká, že nemá smysl čemukoliv věřit, svět se řítí do průšvihů a řítí se do nich i naše země, soudí autor podcastu.
Ačkoli Bartoníček zcela respektuje Kaiserův názor na zrušení poplatků, soucítí s ním v tom, že je dezorientovaný z dnešního světa, vybízí ho k tomu, aby se více a lépe podíval kolem sebe, aby se vydal třeba mezi lidi, kteří pomáhají druhým. Nebo si vzal příklad třeba ze zpěváka a skladatele Pavla Helana, který je známý popěvkem Tý, tý, tý, který složil nejprve jako předvolební hit, později jej přetvořil právě na protestsong na obranu veřejnoprávních médií.
„Mohl by se inspirovat Helanem“
Bartoníček pouští ukázku z rozhovoru s Helanem z tohoto týdne a upozorňuje, že jde o osobnost mnohem hlubší a širší než ukazuje onen předvolební popěvek.
Helan například intenzivně pomáhá Ukrajině, zpívá také s česko-ukrajinským sborem Sonjanšyk, který díky vystoupením vybral na humanitární pomoc Ukrajině několik milionů korun - a podle autora podcastu by se Kaiser mohl u Helana inspirovat. „Když člověk někomu takto pomáhá, tak ho to v životě povzbuzuje,“ podotýká.
Okamura jde proti hodnotám listopadu 1989
V druhé části podcastu se Bartoníček věnuje vládní většině na čele s Andrejem Babišem.
Pokud jde o vládu, dává jí mimo jiné za vinu, že přispívá svou politikou k dezorientaci části společnosti. „Tato vláda, nebo minimálně někteří její členové, jsou nejenom proti veřejnoprávním médiím, ale například také proti mladým lidem a těm, kteří volají po hodnotách Sametové revoluce v roce 1989,“ tvrdí Bartoníček a jako příklad uvádí výroky a rozhodnutí předsedy vládní SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamury.
Za všechny jmenuje jeho slova z tohoto týdne, kdy fakticky zamezil tomu, aby čeští vojáci cvičili společně s vojáky několika dalších zemí NATO v Polsku, což vysvětlil tím, že vláda je pro mír, nikoli pro válku.
„Nepochopitelné!“ hodnotí Bartoníček s tím, že není divu, když mnozí lidé mají obavu o směřování a podobu naší země, jestliže o ní nyní rozhodují lidé jako Okamura.
Mladí stojí za hodnotami
Zároveň připomíná i slova premiéra Andreje Babiše z toho týdne, kdy se nechal slyšet, že mladá generace neví nic o událostech spojených s příchodem demokracie v roce 1989.
Podle Bartoníčka určitě takoví mladí jsou, ale zároveň upozorňuje, že existuje spousta mladých lidí, kteří se o tehdejší události zajímají a nesmírně jim záleží i na současnosti a budoucnosti České republiky, na jejím směřování a hodnotách.
To dokumentuje také poslední videoukázkou, kterou nahrál na úterní demonstraci pražských vysokoškoláků, kteří přišli podpořit nezávislost médií veřejné služby i nezávislou kulturu, která to rovněž od této vlády schytává.
Mimochodem, mladými lidmi dnešní podcast i začíná, když pouští videoukázky z Gymnázia Jana Nerudy v Praze, kde si v pátek studenti připomněli výročí 17. listopadu 1989.