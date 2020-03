Technologické firmy pomohou s trasováním nakažených koronavirem, pomoc vláda přijala

Firmy z oblastí internetových služeb, komunikace či správy dat se zapojí do vyhledávání kontaktů lidí nakažených novým koronavirem. Vláda to na zasedání schválila, informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Firmy chtějí ve spolupráci s hygieniky spustit speciální call centrum pro obvolávání nakažených a lidí.

"Máme dokončený analytický nástroj, který vezme data nakaženého člověka (tedy s jeho souhlasem, bez něj se do nich nedostaneme) a je schopen z nich výrazně spolehlivě zjistit, kde se pohyboval, s kým přišel do styku a koho je tedy třeba otestovat. Není to samospásné, je nad tím potřeba zkušený hygienik, je potřeba lidský kontakt, ale už to není pátrání naslepo či v diářích a vzpomínkách, kde nakažení byli," uvádí autority na iniciativy na webu. O projektu COVID19CZ informoval server Seznam Zprávy.

"Tato aktivita spočívá v tom, že všem lidem, kteří jsou nakažení koronavirem, je zapotřebí zavolat a vystopovat, kde se pohybovali, s kým se potkávali, a všechny tyto kontakty dát dohromady, zavolat na ně a zařídit, aby se ti potenciálně nakažení spojili s hygienou - prostě spustit proces, který by měli pod kontrolou epidemiologové a hygienici," řekl serveru jeden z účastníků iniciativy Petr Šimeček, ze společnosti Keboola zaměřené na zpracování dat.

Cílem projektu je podle něj lepší zacílení karantény. "Smyslem je mít dál v karanténě jen ty lidi, kteří by v ní měli být - ne držet doma deset milionů lidí," uvedl. "K tomu je potřeba mravenčí práce stovek lidí, kteří odtrasují každého pozitivně nakaženého a zjistí, s kým se potkal, kde byl, co tam dělal," doplnil.

Do iniciativy se zapojily podle jejího webu například společnosti Seznam.cz, Alza.cz, Keboola, Pale Fire Capital, O2, mluvii, Clevermaps, Česko.Digital, Liftago, Stories.bi, DataSentics, Dateio, Expertkom, Actum a WMC/Grey. Podle Seznam Zprávy se na projektu vyhledávání kontaktů nakažených podílejí všichni tři mobilní operátoři, tedy i Vodafone a T-Mobile. Firmy už podle serveru pomohly státu se vznikem speciální telefonní linky 1212 pro informace ke koronaviru.