„Táta neohnul záda. Zlu se neustupuje.“ Dcera zesnulého Kubery vystoupila na Tchaj-wanu

Čelil tlaku, zda ohnout záda a ustoupit. Táta se rozhodl a neustoupil, prohlásila v Tchaj-peji Vendula Vinšová, dcera někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Právě on původně plánoval návštěvu Tchaj-wanu, těsně před jejím uskutečněním v roce 2020 ale náhle zemřel. Vinšová pronesla svá slova před promítáním dokumentu Jsem Tchajwanec, mapujícího okolnosti první cesty českých politiků na ostrov.
„Měla jsem hrozně zvláštní pocit. Byl to pocit klidu, pocit očekávání a pocit, že něco visí ve vzduchu – ale něco hrozně pozitivního. Lidé jsou zde strašně vřelí, pohostinní a milí. Mockrát děkuji za toto pozvání,“ sdělila své bezprostřední dojmy před českou delegací i tchajwanským publikem dcera zesnulého senátora Kubery, která ostrov navštívila vůbec poprvé.
Vendula Vinšová doprovázela Kuberova nástupce ve funkci Miloše Vystrčila (ODS). Právě Vystrčil se namísto Kubery stal v roce 2020 nejvýše postaveným českým politikem, který do té doby ostrov Tchaj-wan navštívil. V roce 2023 s delegací na ostrov přiletěla tehdejší předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová.
„Zlu se neustupuje“
Osobnosti Kubery promítaný dokument věnoval značnou část své stopáže. Mimo jiné připomínal, jak se před šesti lety tehdejší šéf horní komory dostal kvůli plánované cestě pod palbu nejen představitelů Čínské lidové republiky, ale také prezidenta Miloše Zemana, který se otevřeně přikláněl na stranu Pekingu.
Film mimo jiné připomněl i výhrůžný dopis, který přišel Kuberovi z čínské ambasády. Zmiňoval například odplatu nejen českým politikům, ale také českým firmám, které působí na čínském trhu. Tehdejší nejvyšší ústavní činitelé ve společném prohlášení odmítli nátlak a odsoudili vyhrožování odvetnými opatřeními.
„Táta stál před rozhodnutím, kdy čelil tlaku a musel se rozhodnout, jestli ohnout záda a ustoupit, nebo ne. Rozhodl se a neustoupil – protože zlu se neustupuje. Tak jsme tady a je na nás, abychom v tom pokračovali,“ řekla před promítáním filmu Vendula Vinšová.
Aktuálně.cz na Tchaj-wanu
Pracovní cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila pokrývá redaktor Aktuálně.cz Viet Tran přímo na Tchaj-wanu, kam přiletěl s několikadenním předstihem. Součástí série článků budou i rozhovory s obyvateli Tchaj-peje i hledání českých stop na ostrově.
Sama víra nestačí, podotkla
Během své řeči posléze zdůraznila, že nejen v rámci pracovní cesty na Tchaj-wan je potřeba budovat přátelství a vztahy.
„Je zásadní pokračovat v tom, co se začalo, protože na tom nesmírně záleží. Tyto hodnoty je potřeba i nadále chránit. Jsem přesvědčená, že jsme tak svobodní, jak silná je naše víra ve svobodu. Ale ona ta víra sama o sobě nestačí. Je potřeba pro ni také něco dělat,“ doplnila s poděkováním směrem k Vystrčilovi za to, že i přes politické tlaky podruhé podnikl další cestu na Tchaj-wan.
K závěru pak své vystoupení zlehčila, jelikož nechtěla končit příliš dramaticky. „Ona by ta cesta nemohla vyjít, protože táta by nevydržel tak dlouhou cestu nekouřit,“ řekla k Jaroslavu Kuberovi a jeho známé image silného kuřáka. Následně se přešlo k promítání zhruba hodinového filmu.
Čínskému protestu navzdory
Poté, co Vystrčil odletěl komerční linkou na Tchaj-wan, vydalo minulou neděli čínské velvyslanectví v Praze ostré prohlášení na svých webových stránkách.
„Předseda Senátu Parlamentu České republiky Vystrčil nerespektoval postoj české vlády ani převládající veřejné mínění. Naléhavě vyzýváme českou stranu, aby důsledně dodržovala princip jedné Číny, okamžitě přijala účinná opatření k odstranění neblahých dopadů tohoto chybného jednání a svými konkrétními kroky chránila celkový rámec rozvoje čínsko-českých vztahů,“ vzkázala ambasáda.
Předseda Senátu se ale vůči kritice Pekingu ohradil a vzkázal, že nepřijímá příkazy od jiných zemí. „My si sami rozhodneme, s kým se budeme přátelit a s kým ne,“ řekl prostřednictvím tlumočníka na tiskové konferenci po jednání s představiteli tchajwanského parlamentu, jehož šéfa Kchuo-jüa pozval na oplátku do Prahy.
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