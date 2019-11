Tarify učitelů se zvednou o osm procent, schválila vláda

Tarify učitelských platů se od ledna 2020 zvýší o osm procent. Vyplývá to z vládního nařízení o platech, které schválila vláda. Z celkového navýšení 11,1 miliardy korun tak má jít do základů platů osm miliard korun. Zbytek peněz bude na odměny a příplatky. Školské odbory s vládním plánem nesouhlasí a na středu vyhlásily stávku.

"Jednoznačně jsme se (ve vládě) shodli, že školství je prioritou," řekl ministr Robert Plaga. Podle něj je důkazem to, že by si učitelé od roku 2015 do konce volebního období do roku 2021 měli polepšit průměrně o 18 tisíc korun.

Školské odbory vyhlásily v pátek stávku, která má být ve středu. Místo osmi procent chtěly dát do základů platů deset procent.

"Celá debata je pouze o rozdělení jedenáctimiliardového navýšení, kde se nemůžeme shodnout, kolik procent je do tarifního navýšení a kolik do příplatků a odměn, které mohou ředitelé rozdělovat," dodal ministr.

Připravujeme podrobnosti.