Takto vypadá „topení budoucnosti“. Na horkovodu z jaderné elektrárny se shodli Babiš i Fiala

Je to jeden z největších projektů na jihu Moravy v řádech miliard korun, o kterém snili inženýři ještě za socialismu. Zatímco ale dříve působilo poněkud bláznivě, že lidé budou mít teplo díky horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, teď už je to realita, pod kterou se podepsali jindy rozhádaní premiéři Petr Fiala (ODS) i Andrej Babiš (ANO). Aktuálně.cz zajímalo, jak takový horkovod bude fungovat.
Zní to skutečně spíše jako pohádka o něčem, co se prý dělo před přibližně 40 lety, ale ona je to fakt pravda. V 80. letech minulého století skutečně odborníci snili o tom, že by vedli několik desítek kilometrů dlouhý horkovod do Brna z tehdy čerstvě dobudované Jaderné elektrárny Dukovany. Tehdy ovšem zůstalo jen u snění. Vždyť zemní plyn byl tenkrát tak levný a dostupný.
Desítky let utekly a „pohádka“ získává reálnou podobu. „Za mnou vidíte jeden z největších a nejdůležitějších projektů, jaké jsme kdy připravovali,“ upozorňovala redaktora Aktuálně.cz mluvčí Tepláren Brno Radka Mistrová a na obrazovce za sebou ukazovala vizualizaci onoho projektu, který teď už skutečně ožívá. A to nejen na speciálním webu, ale také na papíře a v terénu.
Díky vizualizaci tak bylo možné si lépe představit, jak z Dukovan vedou trubky až do Brna. „Horkovod bude mít 47 kilometrů a z převážné části bude v podzemí,“ upřesnila Mistrová a hned také ukázala, co to pod zemí vlastně povede.
„Dvě trubky budou zakopané v zemi. Jednou půjde teplá voda z Dukovan do výměníkové stanice a druhou se bude ochlazená voda vracet do Dukovan,“ ukazovala mluvčí. K tomu je potřeba přičíst dalších 53 kilometrů trubek po Brně, protože tolik kilometrů bude třeba, aby se následně teplo dostalo do domácností a podniků.
„Mimo jiné v Brně předěláme až sto plynových kotelen na výměníkové stanice,“ upozornila mluvčí s tím, že Teplárny v současnosti odhadují náklady na 17,8 miliardy korun. A počítají, že společnost ČEZ investuje peníze do technologie pro odběr tepla v Dukovanech.
Podle ředitele distribuce Tepláren Martina Šroubka nyní firma připravuje projektovou dokumentaci. „Ta by měla být dokončena začátkem roku 2027. Následovat bude povolování stavby a výběr zhotovitele. Celá realizace bude ukončena v září 2032, kdy začne provoz,“ sdělil Šroubek.
Podle Šroubka by Teplárny chtěly postupně snížit využívání zemního plynu z nynějších 60 procent pod deset procent. K tomu všemu bude potřeba ale udělat ještě spoustu věcí, jak vyplývá i z nejnovější tiskové zprávy Tepláren.
„Musíme výstavbu dohrát,“ prohlásil Havlíček
Zásadní pro nový horkovod byla politická podpora, která ovšem nebyla nijak automatická. Zvláště když zásadní rozhodování nezáleželo na jedné vládě, ale hned dvou, navíc zcela odlišných a k sobě nepřátelských: na kabinetu premiéra za ODS Petra Fialy a následně na vládě šéfa ANO Andreje Babiše.
Fiala, který je z Brna, horkovod jednoznačně podporoval. O to víc, že s iniciativou na jeho vybudování fakticky přišla primátorka Brna z ODS Markéta Vaňková. S evidentní radostí tak loni v září oznámil, že schválení financí na vybudování horkovodu už nic nebrání, protože byl schválený rozpočet Státního fondu životního prostředí, z něhož větší část peněz půjde. Konkrétně šlo o 11 miliard korun z výnosů dražeb emisních povolenek.
„Stabilní zdroj z Dukovan zabezpečí Brnu a dalším přilehlým obcím spolehlivé a levné dodávky tepla, zvýší energetickou soběstačnost, přispěje k čistějšímu ovzduší, protože dojde ke snížení emisní zátěže při výrobě tepla,“ oznamoval spokojeně Fiala.
Jenže už za měsíc byly parlamentní volby, Fiala ztratil moc a nastoupila vláda Andreje Babiše.
„Měli jsme opravdu obavu, jestli nová vláda bude horkovod podporovat a hlavně jestli dá na něj peníze,“ řekl Aktuálně.cz důvěryhodný zdroj, obeznámený s projektem a zákulisním děním, který si ovšem nepřál být jmenován. Obava byla o to větší, že v Česku nově nastupující vlády nenavazují na projekty politických předchůdců a odpůrců příliš často ani ochotně.
Ovšem v tomto případě to bylo jinak. Klíčová věta zazněla letos v dubnu v Olomouci, kde probíhaly Dny teplárenství a energetiky. A autorem této věty byl klíčový muž vlády vedle Babiše, první místopředseda a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
„Musíme dohrát výstavbu horkovodu Dukovany–Brno,“ oznámil a příznivci projektu si hluboce oddechli. Zejména když Havlíček zároveň označil tento horkovod za jeden z klíčových strategických záměrů pro budoucnost centrálního zásobování teplem v České republice.
Mohlo by vás také zajímat: Energetik varuje – může nás zachránit jediný zdroj energie
Britská policie zadržela nového podezřelého z vraždy bývalé ministryně
Britská policie zadržela v sobotu v hrabství South Yorkshire 28letého muže podezřelého ze zavraždění bývalé ministryně Ann Widdecombeové. Zadržený je běloch s britským občanstvím a nyní je v policejní cele, uvedla policie v prohlášení. Podezřelý byl zadržen přibližně 430 kilometrů od domova Widdecombeové, poznamenal server BBC News.
ŽIVĚ Ruský útok zabíjel. Bombardování nepřežilo šest lidí a dítě, plameny krotili hasiči
Nejméně pět lidí – včetně dítěte – zabil ruský útok leteckými pumami na ukrajinské město Sumy, dalších 30 osob utrpělo zranění. Na platformě Telegram to uvedl šéf správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Ruský útok leteckými bombami na město Slovjansk v Doněcké oblasti zabil jednoho člověka a tři další zranil, napsal později server Ukrajinska pravda s odvoláním na úřady.
Otec Noskové líčí drsný příběh rodiny: neměli jsme co jíst, musel jsem chodit na starý šrot
Tenistka Linda Nosková je v očích svého otce Drahoše typem osobnosti, kterou úspěch nezmění, ani ten sobotní ve Wimbledonu. Triumf své dcery na travnatém grandslamu v All England Clubu bral emotivně, vybavily se mu i vzpomínky na náročnou cestu, kterou jako rodina absolvovali.
ŽIVĚ Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů
Meteorologové v pátek rozšířili výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požárů. Nově platí kromě Jihomoravského kraje i v části okolních regionů. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Důvodem je dlouhotrvající sucho. Původně ústav vyhlásil v úterý výstrahu před požáry pro většinu území Jihomoravského kraje.
Zemřel senátor Lindsey Graham, zastánce tvrdých sankcí proti Rusku. Právě se vrátil z Kyjeva
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, oznámila v neděli jeho kancelář na síti X. Jednasedmdesátiletý republikán patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, podle médií však v současnosti amerického prezidenta podporoval.